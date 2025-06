Az Epson belép a kollaboratív robotok világába

forrás: Prím Online, 2025. június 25. 13:12

A 2025. június 24–27. között, a Messe Münchenben megrendezett Automatica kiállításon az Epson demonstrálja legújabb fejlesztését: a nagy teljesítményű, hat tengelyes, karbonból készült AX6-A901S robotot, a kompakt RC-A101 vezérlőegységet, valamint a rugalmas AX Portal programozási környezetet.

„Az élettudományi és gyógyszeripari szektor növekedésével párhuzamosan egyre nagyobb szerepet kap a precíz működés és a szigorú higiéniai előírások betartása” – mondta Volker Spanier, az Epson Europe robotikai üzletágának vezetője. „Az új kollaboratív robotunkat ennek megfelelően úgy terveztük, hogy tisztatéri környezetben is megbízhatóan működjön, és képes legyen összetett feladatok elvégzésére laboratóriumokban és gyógyszergyártásban.”

Az AX6-A901S fő jellemzői:

• Kiegyensúlyozott, helytakarékos kialakítás: 6 kg teherbírásával és 900 mm-es karhosszával az AX6-A901S az egyik legkönnyebb és legkompaktabb robot a kategóriájában. Ideális választás laboratóriumi anyagmozgatásra és gyártósori integrációra, különösen szűk helyeken.

• Kompakt vezérlőegység: Az Epson RC-A101 vezérlőt automatikusan irányított járművekhez (AGV) és autonóm mobil robotokhoz (AMR) fejlesztették ki. Kompakt méretének és kevesebb mint 6 kg-os súlyának köszönhetően egyszerűen telepíthető.

• Rugalmas energiaellátás: A robot kompatibilis a 100–230 VAC és 48 VDC áramforrásokkal, így különböző környezetekhez könnyen illeszthető.

• Tisztatéri használatra tervezve: Megfelel az ISO 14644-1 Class 5 szabványnak, valamint IP54 védettségi előírásoknak. A sima, csavarmentes ház minimalizálja a szennyeződés- és porfelhalmozódás kockázatát.

• Python támogatás: A széles körben használt Python nyelv támogatásával a robot könnyen beilleszthető kutatás-fejlesztési és rendszerintegrációs projektekbe, külön nyelvtanulás nélkül.

„Ez a robot jelentős mérföldkő az ipari automatizálás fejlődésében. Innovatív megoldásaink nemcsak a jelenlegi gyártási elvárásoknak felelnek meg, hanem az élettudományi szektor szigorú követelményeinek is – biztosítva a biztonságos és precíz együttműködést emberek és gépek között” – tette hozzá Spanier.

Az Epson új kollaboratív robotja 2025 őszétől lesz elérhető.

English Summary

At Automatica 2025, Epson — a global leader in printing, projection, and robotics — will unveil its first industrial collaborative robot solution. Designed to enhance human-machine collaboration, the new AX6-A901S robot targets improved efficiency and productivity across industries such as manufacturing, logistics, and life sciences. With a lightweight carbon-fiber body, 6-axis design, and cleanroom compatibility (ISO Class 5), the robot meets the strict requirements of laboratory and pharmaceutical environments. The system also includes the compact RC-A101 controller and supports Python programming for seamless integration. Epson's new collaborative robot will be available starting in autumn 2025.