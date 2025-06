Biztonságban az online térben – Útmutató az okosabb internethasználathoz

forrás: Prím Online, 2025. június 25. 14:50

Az INHOPE egy nemzetközi hálózat, amely az internetes jogsegélyszolgálatokat, úgynevezett hotline-okat fogja össze. Az Internet Hotline 2012 óta tagja a szervezetnek. Fő céljuk a gyermekek online szexuális bántalmazása elleni küzdelem, valamint az ilyen jellegű visszaéléseket ábrázoló tartalmak eltávolítása az internetről. E munkában a hotline-ok szorosan együttműködnek a rendőrséggel és az internetszolgáltatókkal, hogy az illegális tartalmakat minél hamarabb eltüntethessék. Az Internet Hotline részletesen beszámolt az INHOPE 2024-es eredményeiről is.

A nemzetközi szervezet a konkrét bejelentések kezelése mellett kiemelt figyelmet fordít az online veszélyek megelőzésére is. Ennek jegyében született meg a digitális tudatosságot fejlesztő útmutató, amely egyszerű és jól átlátható formában mutatja be, hogyan lehet biztonságosabbá tenni az internethasználatot. A kiadvány gyakorlati tippeket ad többek között az eszközök beállításához, az adatvédelemhez, valamint az olyan témákhoz, mint a mesterséges intelligencia által generált tartalmak, az online játékok vagy a gyanús, adathalász célú üzenetek felismerése.

A gyermekek védelme érdekében az útmutató külön hangsúlyt fektet a szexting és az idegenekkel folytatott online kapcsolatok veszélyeire, valamint bemutatja, hová fordulhatnak segítségért a bajba jutottak. A magyar nyelvű változat részletesen ismerteti a hazai lehetőségeket is, és bemutatja az NMHH további digitális tudatosságot erősítő kiadványait.

Az útmutató magyar fordítása kiemelt célja volt az Internet Hotline-nak, hiszen a jogsegélyszolgálat egyik alapvető feladata a megelőzés, amelynek fontos eszköze az edukáció. Közérthető nyelvezete és aktuális témái miatt ajánlott szülőknek, pedagógusoknak és szakembereknek is. A kiadvány hasznos alapot nyújthat a gyermekekkel való beszélgetésekhez, és remekül beépíthető az iskolai prevenciós programokba, például osztályfőnöki órákba is.

English Summary

The INHOPE “Stronger Together – Digital Literacy Guide” is a user-friendly publication aimed primarily at children and young people, but also offers valuable information for adults about safe and responsible media use. Published in Hungarian by the Internet Hotline under the National Media and Infocommunications Authority (NMHH), it provides practical advice on navigating online risks, from AI-generated content to phishing messages. INHOPE is a global network of internet hotlines dedicated to combating online child sexual abuse by working closely with law enforcement and service providers. The guide also addresses important topics like sexting and interacting with strangers online, and highlights where to seek help locally. It serves as a useful resource for parents, educators, and professionals to promote digital safety and support prevention efforts.