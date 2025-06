Európa legzöldebb cége a Schneider Electric

forrás: Prím Online, 2025. június 25. 16:27

A kanadai Corporate Knights média- és kutatócég most először készítette el az európai vállalatokra vonatkozó fenntarthatósági rangsort, a „Europe 50”-et. A Schneider Electric az élre került, miután már januárban is az első helyen végzett a vállalatok globális fenntarthatósági listáján, a „Global 100”-on. Ez a kettős siker is megerősíti a Schneider Electric elkötelezettségét a fenntartható működés iránt, és kiemeli vezető szerepét az iparágakat és régiókat érintő átalakulások előmozdításában.

„Számunkra a fenntarthatóság nem csupán egy a prioritások közül – mélyen beépült célkitűzéseinkbe és vállalati küldetésünkbe. Az, hogy elnyertük Európa legfenntarthatóbban működő vállalatának címét, egyértelmű visszaigazolása annak az útnak, amelyet az innováció, átláthatóság és együttműködés mentén járunk. Büszkék vagyunk arra, hogy példát mutathatunk, és továbbra is azon dolgozunk, hogy hozzájáruljunk egy befogadóbb, fenntarthatóbb jövő kialakításához” – nyilatkozta Esther Finidori, a Schneider Electric nemrég kinevezett fenntarthatósági igazgatója.

A „Europe 50” lista ugyanarra a szigorú módszertanra épül, mint a „Global 100”, és a cégeket átfogó ESG-elemzés alapján rangsorolják. A vizsgálat során figyelembe veszik például a karbonlábnyom csökkentésére irányuló lépéseket, a fenntartható bevételek arányát, a vezetőség sokszínűségét, valamint a környezeti és társadalmi szempontból fontos befektetéseket. A rangsor alapját a STOXX Europe 600 indexben szereplő vállalatok, valamint a piaci tőkeérték alapján kiválasztott 100 legnagyobb európai tőzsdei társaság adta.

A Schneider Electric elismerése mind globális, mind európai szinten alátámasztja a vállalat jelentős pozitív hatását. Innovatív technológiáikkal és megoldásaikkal támogatják ügyfeleiket és partnereiket abban, hogy csökkentsék környezeti terhelésüket, javítsák energiahatékonyságukat, és elérjék fenntarthatósági célkitűzéseiket.

English Summary

Schneider Electric has been ranked first in the newly launched "Europe 50" list by Corporate Knights, recognizing it as the most sustainable company in Europe. This follows the company’s earlier achievement of topping the "Global 100" ranking in January, which named it the world’s most sustainable corporation. The rankings evaluate companies based on a wide range of ESG indicators, such as carbon management, board diversity, and sustainability-related investments. These accolades highlight Schneider Electric’s strong commitment to driving positive change across industries and regions through innovation and responsible business practices.