Ő lett 2024 női menedzsere

forrás: Prím Online, 2025. június 25. 17:59

Az elismerést a Családbarát Magyarország Központ hozta létre azzal a céllal, hogy kiemelje azokat a női vezetőket, akik példamutató munkájukkal aktívan elősegítik a családbarát munkahelyi kultúra megvalósítását.

A díjra olyan szervezetek jelölhettek női vezetőket, amelyek az adott évben kiváló eredménnyel vettek részt a Családbarát Munkahely tanúsító védjegy auditján. A döntőbe négy jelölt jutott, akiket egy szakmai zsűri választott ki. A kiválasztás során fontos szempont volt a családbarát vezetői szemlélet, a munka és magánélet egyensúlyának támogatása, valamint az innovatív, hosszú távon fenntartható gyakorlatok alkalmazása.

Győri Tünde

A szavazás a csalad.hu oldalon zajlott, ahol összesen 9851 érvényes voks érkezett a döntősökre. A nagyszámú részvétel is jelzi, hogy a családbarát értékeket képviselő női vezetők társadalmi megbecsülése folyamatosan nő.

„Az Év Női Menedzsere-díj nem csupán személyes elismerés, hanem fontos társadalmi üzenet is: a gondoskodó és támogató vezetői hozzáállás kiemelkedő érték. A szavazók lelkesedése is azt mutatja, hogy egyre többen ismerik fel, hogy a családbarát szemlélet kulcsfontosságú a munkahelyi jóllét szempontjából. A díj alapításával azt is üzenjük, hogy ma már nem szükséges választani a munka és a család között – a családbarát megközelítés lehetővé teszi a különböző szerepek harmonikus összehangolását. Gratulálok minden jelöltnek!” – fogalmazott Bartos Andrea, a Családbarát Magyarország Központ ügyvezetője.

A Családbarát Magyarország Központ ezúton is köszönetet mond minden döntős női vezetőnek, a szavazóknak, valamint a jelölő szervezeteknek, hogy hozzájárultak a szemléletformáló kezdeményezés sikeréhez.

English Summary

Tünde Győri, Managing Director and HR Director of Gentherm Hungary Ltd., has won the 2024 “Female Manager of the Year” award by public vote. The award, established by the Centre for a Family-Friendly Hungary, recognizes female leaders who actively promote family-friendly values in the workplace. Nominees came from organizations that achieved outstanding results in the Family-Friendly Workplace certification audit. A professional jury selected four finalists, and over 9,800 valid votes were cast on the public platform. The award highlights growing societal appreciation for leadership that supports work-life balance and sustainable, inclusive practices.