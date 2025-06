Önvezető autók, robotok, digitális ikrek – így formálja az ELTE-Bosch tanszék az MI jövőjét

forrás: Prím Online, 2025. június 25. 11:38

A partnerség folytatódik: az ELTE és a Bosch képviselői, Dr. Palkovics László kormánybiztos jelenlétében, újabb öt évre szóló megállapodást írtak alá. A cél, hogy az együttműködés tovább erősítse a hazai mesterséges intelligencia oktatás és alkalmazás pozícióját, és hosszú távon a tanszék Közép-Kelet-Európa vezető ipari MI-központjává váljon.



Innovációs ökoszisztéma – közös alapokon



A Bosch két évtizede építi azt az innovációs ökoszisztémát, amelyben a felsőoktatás és az ipari kutatás-fejlesztés szorosan együttműködik. A vállalat hisz abban, hogy az akadémiai világgal közösen hatékonyabban formálható az innovációs szektor jövője, és fontos szerepet vállal az új mérnök- és informatikusgenerációk képzésében.

„A mesterséges intelligencia ipari alkalmazása csak közösen járható út. Az ELTE-vel közösen létrehozott tanszék nemcsak tudást ad át, de kézzelfogható megoldásokat is kínál az ipar számára” – hangsúlyozta Dr. Szászi István, a Bosch magyarországi és adriai régiós vezetője.

A tudásból innováció lesz



Az ELTE Informatikai Kara elkötelezett a tudományos tudás gyakorlati hasznosítása mellett. Az egyetem célja, hogy világszínvonalú tudással támogassa az innovációt, amelyhez az ipari partnerség nélkülözhetetlen. A közös munka az oktatás, a tehetséggondozás, a tananyagfejlesztés és a K+F területén is komoly előrelépést jelentett. „2025-re a kitűzött célokat elértük, a további növekedéshez szükséges alapokat lefektettük” – emelte ki Dr. Kozsik Tamás, az ELTE IK dékánja.



Önvezető autók és automatizált gyárak – jelen idejű jövő



A tanszéken jelenleg közel 30 kutatási projekt zajlik, többek között önvezető járművek, gépi látás, dróntechnológia, robotika és agyi működést modellező MI-rendszerek fejlesztése terén. A fókuszban az autonóm vezetés áll, amelyhez számos mesterséges intelligencián alapuló technológia szükséges – a környezetérzékeléstől a jármű irányításáig.

A Bosch és az ELTE közös kutatásai a neuromorf számítástechnikára is kiterjednek – ez az emberi agy működését utánzó MI-megoldások fejlesztését jelenti, melyek jelentős mértékben növelhetik például a járművek biztonságát támogató rendszerek hatékonyságát.

Robotok, amik már munkára készen állnak

A tanszéken fejlesztett MI-alapú robotok a gyártási folyamatok automatizálását is előmozdítják. A legújabb fejlesztés egy ipari „kicsomagoló robot”, amely a hatvani Bosch-gyárban kezdheti meg működését. A robot célja, hogy a gyárba érkező alapanyagokat és alkatrészeket gyorsan, rugalmasan és automatikusan szortírozza.

Okos kamerák és digitális ikrek – új MI-alapú megoldások

A kutatások egy része emberi testmozgásokat elemző 3D kamerarendszerek fejlesztésére koncentrál. Ezek nemcsak sport- és egészségügyi alkalmazásokban hasznosíthatók, de akár rendészeti célokra is alkalmasak. Emellett folyik a digitális iker technológia kutatása is, amely ipari hibafelismeréstől a rehabilitációs terápiák támogatásáig számos területen kínál innovatív megoldást.

A jövő MI-szakembereit képezzük

Az elmúlt öt év során 250 hallgató kezdte meg tanulmányait a mesterséges intelligencia szakirányon, közülük eddig 81-en szereztek mesterfokozatot. A tanszék 34 MI-témájú kurzust kínál, és lehetőséget biztosít a diákoknak ipari és kutatási projektekben való részvételre is. A következő tanévben új, európai uniós kettős diplomás mesterképzés indul az érzelmi mesterséges intelligencia témájában, valamint országos szinten is elindul a MI mesterképzés 11 felsőoktatási intézmény konzorciumában, az ELTE koordinálásával.



Bosch-támogatás a tehetségekért

A Bosch nemcsak szaktudását, hanem anyagi és infrastrukturális támogatását is biztosítja: ösztöndíjak, mentorálás és modern oktatási terek révén segíti a hallgatókat. Az alapképzésben részt vevő tehetségeket az ELTE Neumann programján keresztül, a mesterképzésben pedig a BEST – Bosch Engineering Scholarship Team ösztöndíjprogram révén támogatja.

English Summary

In partnership with Bosch Hungary, Eötvös Loránd University (ELTE) established the country’s first industrial Artificial Intelligence Department in 2020. The ELTE-Bosch AI Department serves as a cutting-edge research and knowledge hub, where academics, students, and Bosch experts collaborate on real-world AI solutions. Their joint efforts support advancements in autonomous driving, robotics, neuromorphic computing, and smart manufacturing. The partnership has trained hundreds of students and laid the groundwork for international AI education programs. With its long-term vision, the initiative aims to make ELTE a leading AI research center in Central and Eastern Europe.