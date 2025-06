17 ország, 29 márka – tovább terjeszkedik az AutoWallis Csoport

forrás: Prím Online, 2025. június 26. 09:54

A romániai forgalmazási jogokat már 2023 decemberében megszerezte a magyar vállalat, most pedig Moldovával bővült a lefedett piacok köre. A Nissan importőri tevékenységet ezentúl az AutoWallis Caetano Zrt. végzi, amelyben az AutoWallis és a Salvador Caetano egyenlő arányban tulajdonosok. Az együttműködés a Nissan kishaszongépjárműveire (LCV) is kiterjed.

Romániában a Nissan értékesítése egy 20 telephelyből álló kereskedői hálózaton keresztül indul, az alkatrészellátás pedig 26 helyszínen lesz elérhető. A tranzakciókat mindkét ország versenyhatóságai jóváhagyták.

Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója szerint a mostani megállapodás újabb mérföldkő a vállalat régiós terjeszkedésében, és hozzájárul a 2028-ra kitűzött céljaik eléréséhez, amelynek része a 2023-as árbevétel és EBITDA eredmény megduplázása. Hangsúlyozta, hogy a növekedés nemcsak organikus úton, hanem stratégiai partnerségeken, üzletfejlesztéseken és akvizíciókon keresztül is zajlik.

Sérgio Ribeiro, a Salvador Caetano globális értékesítési vezérigazgatója szerint a megállapodás újabb lépés a cég európai terjeszkedésében, valamint a Nissan márkával való szorosabb együttműködés felé. Az AutoWallisszal közös munka lehetőséget teremt arra, hogy megerősítsék stratégiájukat és hozzájáruljanak a Nissan márka újjáélesztéséhez Romániában és Moldovában.

Charbel Abi Ghanem, a Nissan európai független piacokért felelős alelnöke üdvözölte a partnerséget. Kiemelte, hogy mind az AutoWallis, mind a Salvador Caetano komoly tapasztalattal rendelkezik a régióban, és kiemelkedő eredményeket értek el importőri, vevőszolgálati és ügyfél-elégedettségi területeken is. Hozzátette: a közös vállalat jól illeszkedik a Nissan céljaihoz, hogy a legkorszerűbb termékeiket új piacokra juttassák el.

Ez a megállapodás is része az AutoWallis folyamatos terjeszkedésének: a cég májusban jelentette be, hogy szintén a Salvador Caetano-val közösen megszerezte az XPENG márka forgalmazási jogait Magyarországon, Szlovéniában és Horvátországban. Júniusban pedig az elektromos autókat gyártó NIO márka kizárólagos importőri jogait szerezte meg Magyarország, Ausztria, Csehország, Lengyelország és Románia piacaira.

English Summary

AutoWallis Group, in partnership with Portugal’s Salvador Caetano Group, has expanded its exclusive distribution rights for Nissan to include Moldova, following an earlier agreement for Romania. With this move, the Budapest Stock Exchange-listed company now operates in 17 countries and continues to strengthen its presence in the Central and Eastern European region. The newly established joint venture, AutoWallis Caetano, will manage Nissan's operations in both countries, including light commercial vehicles (LCVs). This expansion aligns with AutoWallis’s growth strategy, which aims to double its 2023 revenue and EBITDA by 2028 through regional expansion and strategic partnerships. The move also marks a deeper collaboration between AutoWallis, Salvador Caetano, and Nissan as part of broader European ambitions.