Kihagyhatatlan kalandok a fővárosban és azon túl

Fiataloknak – Zene, buli és a nyár szabadsága

A nyári hónapokban Magyarország igazi fesztiválközponttá válik, ahol minden zenerajongó megtalálja a számítását.

• Sziget Fesztivál (augusztus 6–11.) – Európa egyik legismertebb zenei rendezvénye, több mint 100 ország résztvevőivel és világsztárokkal, Budapest szívében.

• Budapest Park – A főváros legnagyobb szabadtéri koncerthelyszíne, ahol hajnalig tartanak a bulik.

• Parton Tali – Egyedi elektronikus zenei élmény különleges helyszíneken, tökéletes választás, ha valami igazán különlegesre vágysz.

Gasztronómia – Bor, ízek, kultúrák találkozása

Budapest ízeiben éppoly gazdag, mint látványosságaiban – a hagyományos magyar konyhától a nemzetközi street foodig.

• Budapest Borfesztivál (szeptember 11–14.) – A Budavári Palota teraszán rendezett esemény az ország egyik legnívósabb borkulturális rendezvénye.

• Balatonfüredi Borhetek (augusztus 8–31.) – A Balaton partján több mint 300 fajta bort kóstolhatsz, zenei és kulturális programokkal kísérve.

• Chinatown Terasz – Ázsiai street food piac esténként (május 1. – szeptember 15.), a kínai negyed szívében – autentikus gasztroélményekkel.

Családoknak – Programok kicsiknek és nagyoknak

Budapest számtalan lehetőséget kínál a családi kikapcsolódásra.

• Esti séták az Állatkertben – Fedezd fel az állatokat egy egészen más, csendesebb, esti hangulatban.

• Élményfürdők – A Palatinus, Paskál vagy Aquaworld igazi paradicsom a pancsolni vágyó gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt.

Maradj kapcsolatban – határok nélkül

Természetkedvelőknek – Zöld szigetek a városban és azon túl

Ha egy kis nyugalomra, friss levegőre vagy természetközeli élményekre vágysz:

• Margitsziget – A belváros zöld szíve piknikezéshez, kerékpározáshoz, vagy esti színházi előadásokhoz a szabadtéri színpadon.

• Duna-parti séták vagy hajózás – Romantikus program, amely új szemszögből mutatja be a várost.

• Levendula Ünnep Kőröshegyen (június 7. – augusztus 31.) – Illatos, látványos, kézműves élmények a Balaton déli partján – tökéletes helyszín fotózásra is!

Kultúrarajongóknak – Művészet új köntösben

Budapest egyszerre őrzi múltját és nyit a jövő felé – klasszikus ünnepekkel és modern művészeti élményekkel.

• Gustav Klimt: The Immersive Experience – Digitális kiállítás, ahol fények, hangok és mozgó képek segítségével ismerheted meg a világhírű festő munkásságát.

• Augusztus 20. – Az államalapítás ünnepe – Egész napos rendezvényekkel, vásári hangulattal, és a Duna fölött zajló látványos tűzijátékkal.

• Akár a nyüzsgő városi élet, akár a természet csendje vonz, akár gyerekekkel utazol vagy barátokkal buliznál, a 2025-ös budapesti nyárban biztosan találsz számodra tökéletes programot!

English Summary

Planning a trip to Budapest in summer 2025? Beyond the iconic sights like the Parliament and thermal baths, Hungary offers a vibrant lineup of seasonal experiences — from music festivals and wine tastings to lavender fields and immersive art exhibitions. Whether you're traveling with friends, family, or solo, you'll find unique programs in the city and beyond, tailored for culture lovers, nature seekers, and foodies alike. With events like Sziget Festival, the Budapest Wine Festival, and night-time walks at the Zoo, your itinerary will be anything but ordinary. Stay connected across the EU with the upgraded Yettel Pass, and get ready for a summer full of discovery.