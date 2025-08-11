Három nap, 18 meccs, 1 trófea – Történelmi győzelem a Qiddiya Arénában

forrás: Prím Online, 2025. augusztus 11. 18:38

Augusztus elején véget ért a 2025-ös E-sport Világkupa izgalmas PUBG: Mobile tornája, amelyben a világ legjobb mobilos csapatai mérték össze tudásukat három napon át. A játékosok lenyűgöző stratégiákat alkalmazva, mérkőzésről mérkőzésre harcoltak a győzelemért – és a túlélésért. A Survival Stage-ből csupán egyetlen ponttal bejutó Yangon Galacticos fantasztikus teljesítménnyel hódította el a trófeát.

A HONOR – az esemény hivatalos okostelefon-partnereként – a legújabb HONOR Magic7 Pro készülékeket biztosította minden résztvevő számára, garantálva a technikai hátteret a legmagasabb szintű versenyhez.

A 2025-ös E-sport Világkupa július 7-én rajtolt el, és a történelem eddigi legnagyobb, több mint 70 millió dolláros nyereményalapjáért folyt a küzdelem. Az eseményen több mint 2000 profi játékos vett részt, 100 különböző országból és 200 e-sport klub színeiben, 25 versenyszámban, 24 napon keresztül.

A PUBG: Mobile döntőjének otthont adó Qiddiya E-sport Aréna (Rijádtól nyugatra) méltó helyszíne volt a magas szintű küzdelmeknek. Augusztus 1-jén 16 csapat vágott neki a döntőnek – nyolcan a csoportkörökből, nyolcan a Survival Stage-ről érkeztek. A háromnapos finálé során 18 mérkőzést játszottak (napi 6 meccs), és a Yangon Galacticos végül 128 ponttal biztosította be győzelmét. A Weibo Gaming és az Alpha Gaming voltak az egyedüli riválisok, akik elérhették volna ezt a pontszámot az utolsó meccsen, de a Yangon Galacticos remek taktikával és teljesítménnyel, összesen négy WWCD-vel (győzelemmel), bebiztosította az összetett elsőséget.

A HONOR nemcsak a PUBG: Mobile döntősök munkáját támogatta: Honor of Kings, Mobile Legends: Bang Bang és Free Fire játékosai is a márka csúcstechnológiás eszközeivel küzdhettek meg az akár 10 millió dollár értékű nyereményalapokért. Ezek a versenyszámok nemcsak a legnagyobb játékosbázissal bírnak, hanem az e-sport világ legnívósabb klubjait is vonzzák.

Dr. Rui Guo, a HONOR Device Co., Ltd. globális marketingvezető-helyettese így nyilatkozott: „Büszkék vagyunk rá, hogy az E-sport Világkupa hivatalos okostelefon-partnerei lehetünk. Célunk, hogy olyan eszközöket kínáljunk, amelyek kiemelkedő felhasználói élményt és csúcsteljesítményt nyújtanak, lehetővé téve a játékosoknak, hogy átlépjék saját határaikat és új szintekre emeljék játékukat.”

A döntők során használt HONOR Magic7 Pro kifejezetten e-sport célokra fejlesztett okostelefon. A Snapdragon 8 Elite mobilplatform és a fejlett hűtőrendszer folyamatos csúcsteljesítményt biztosít, míg az adaptív 1–120 Hz-es kijelző és az AI-alapú szemkímélő mód gondoskodik a hosszan tartó játékélményről. Az iparágban elsőként alkalmazott, PC-szintű grafikát nyújtó valós idejű AI-renderelés, a prediktív AI-ütemező és a fejlett energiamenedzsment mind hozzájárulnak a megszakításmentes, zökkenőmentes játékmenethez. A térhatású sztereó hangzás és a strapabíró, IP68/IP69-es minősítésű kialakítás tovább erősítik a készülék versenyre született karakterét.

A július 7. és augusztus 24. között zajló E-sport Világkupa túlmutat a hagyományos versenyeken: a világ különböző közösségeit hozza össze egy hatalmas, játékos ünneppé. A program részeként a látogatók élő koncertekre, anime kávézókba, retró játéktermekbe és cosplay-eseményekre is ellátogathatnak – egy igazi gamer-fesztivál vár minden rajongóra.

English Summary

The 2025 Esports World Cup PUBG: Mobile Grand Finals delivered three days of intense competition, with the world’s top mobile teams battling for glory at the Qiddiya Esports Arena in Riyadh. Emerging as champions, Yangon Galacticos clinched victory after qualifying from the Survival Stage by just one point, showcasing remarkable consistency and earning four match wins. Players competed using the HONOR Magic7 Pro, the event’s official smartphone, designed specifically for elite mobile gaming. With over $70 million in total prize pools across 25 titles and 2000 participants from 100+ countries, EWC 2025 stands as the largest esports event in history. Beyond the matches, fans enjoyed a festival-like experience, featuring live music, anime cafés, retro arcades, and cosplay events.