Az ABB plug-and-play platformban egyesíti a motort és a hajtást

forrás: Prím Online, 2025. augusztus 12. 14:59

Az ABB új LV Titanium változtatható fordulatszámú motorplatformja a nagy hatékonyságú motor és a változtatható sebességű hajtás (VSD) technológia előnyeit egyetlen, kompakt, testreszabható, plug-and-play megoldásban egyesíti, amely lehetővé teszi az ipari ügyfelek számára, hogy minimalizálják energiafogyasztásukat, költséget takarítsanak meg, és csökkentsék szén-dioxid-kibocsátásukat.

Az LV Titanium egyszerű és költséghatékony megoldást kínál az IE5 Ultra-Premium hatékonyság eléréséhez szivattyúk, kompresszorok és sok más alkalmazás esetében. A meglévő, közvetlenül hálózatra csatlakoztatott (DOL) indukciós motorok cseréjéként szolgáló, változtatható fordulatszámú motor egyszerű felújítási lehetőséget kínál, gyors megtérüléssel.

Az innovatív LV Titanium platform sokkal többre képes, mint egy egyszerűen a motorba integrált hajtás. Ez egy teljesen integrált koncepció, amelynek fejlett hajtásmodulját a kezdetektől fogva úgy terveztük, hogy optimális teljesítményt nyújtson a nagy hatékonyságú, állandó mágneses (PM) motorokkal. A karcsú, áramvonalas kialakítás, ahol a frekvenciaváltó a motor hajtásoldali végére van szerelve, helyet takarít meg, és ideálissá teszi az LV Titaniumot olyan alkalmazásokhoz, mint a függőleges tengelyű szivattyúk. A működése is rendkívül csendes.

Az LV Titanium további előnye, hogy széles fordulatszám- és nyomaték-tartományban működik, és alacsony fordulatszámon is nagy nyomatékot képes leadni.

„Az LV Titaniumot olyan ügyfelekkel együttműködve fejlesztettük ki, akik segítségünket kérték, hogy energiát tudjanak megtakarítani, és csökkentsék a szén-dioxid-kibocsátást anélkül, hogy a telepítés bonyolult feladat lenne” – mondta Stefan Floeck, az ABB IEC kisfeszültségű motorok divíziójának vezetője. „Ez a változtatható fordulatszámú motor pontosan ezt nyújtja: kiváló teljesítményt egy kompakt, felhasználóbarát és fordulatszám-szabályozott motorcsomagban, amely a több évtizedes gyártási tapasztalatainkon alapul.”

A plug-and-play funkció azt jelenti, hogy az LV Titanium nem igényel külön üzembehelyezést, illetve próbaüzemet, mivel az integrált motor és hajtás már a gyárból való kiszállítás előtt üzemkész állapotra és optimális működésre van beállítva. Ez gyors és egyszerű telepítést tesz lehetővé, nincs szükség külön villamos kapcsolóberendezésre, és nincs szükség speciálisan képzett személyzetre sem.

Az LV Titanium felhasználóbarát intuitív vezérlőpanellel, analóg és digitális I/O-felülettel, valamint egy egyszerű, beépített PLC-vel rendelkezik, míg csatlakozási funkciói között megtalálható a Modbus RTU kommunikációs protokoll, amely megkönnyíti a PLC-kkel és más vezérlő eszközökkel való integrációt.

Kompakt kialakításának és nagy fajlagos teljesítményének köszönhetően a változtatható fordulatszámú motor legalább két méretkategóriával kisebb, mint a hasonló indukciós motorok, így kiválóan alkalmas oda telepíteni, ahol korlátozott hely áll rendelkezésre, és ideálisan alkalmazható a régebbi, alacsonyabb hatékonyságú motorok kiváltására is.

Az LV Titaniumra való átállással elérhető energiaköltség-megtakarítás lehetőségét kiválóan ki lehet mutatni, ha az LV Titanium mutatóit összevetjük egy hagyományos, DOL, IE3 motorral, ami egy 7,5 kW-os centrifugális szivattyú hajtására szolgál. Ez a konfiguráció az IE5 változtatható fordulatszámú motor egyik legkedvezőbb, leghatékonyabb alkalmazási módja. Mindemellett az átlagos szén-dioxid-intenzitási tényező (708 g/kWh) alapján a CO2-kibocsátása évente körülbelül 14 200 kg-mal csökken. (forrás: https://ourworldindata.org/grapher/carbon-intensity-electricity).

Az LV Titanium változtatható sebességű motor jelenleg kisebb méretekben, 1,5 kW-tól kapható, de a platform bővülni fog, hogy 30 kW-ig terjedő alkalmazások igényeinek is megfeleljen számos ipari ágazatban, a vízkezeléstől és a vegyipari feldolgozástól az élelmiszer- és italgyártásig. A motor készletről kapható, de az ügyfelek egyedi igényeinek megfelelően testre is szabható.

Rendkívüli hatékonyságával, sokoldalúságával, robusztusságával és kompakt kialakításával az LV Titanium világszerte átalakítja az ipari működést, mivel olyan előremutató megoldást kínál, amely nemcsak a jelenlegi igényeket elégíti ki, hanem a jövőbeli ipari követelményeket is figyelembe veszi.

English Summary

The ABB LV Titanium is a compact, plug-and-play motor platform that combines high-efficiency IE5 motors with integrated variable speed drive (VSD) technology to help industrial users reduce energy consumption, costs, and CO₂ emissions. It offers a simple retrofit solution for replacing traditional DOL induction motors, with fast return on investment and quiet operation. Designed for optimal performance with permanent magnet motors, its streamlined build is ideal for space-constrained applications like vertical pumps. The motor features intuitive controls, built-in PLC, and Modbus RTU connectivity for easy integration. Available from 1.5 kW and expanding up to 30 kW, LV Titanium is reshaping industrial operations across sectors with its efficiency, versatility, and future-ready design.