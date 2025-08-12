Kényelem, kapcsolat, kaland – Ezért választják a magyarok a Woltot

forrás: Prím Online, 2025. augusztus 12. 13:20

A Wolt legújabb, a hazai felhasználók szokásait vizsgáló felmérése szerint a magyarok számára a legnagyobb érték a kényelem és az időmegtakarítás. A kutatás alapján a legtöbben a főzés és bevásárlás helyett inkább pihenésre (55%), családi együttlétre (42%), munkára (48%) vagy a hobbijaikra (38%) fordítják a felszabadult időt.

A szolgáltatás népszerűségét jól mutatja, hogy a felhasználók 70%-a több mint két éve használja az alkalmazást, 34%-uk pedig heti több alkalommal is rendel. A válaszadók közel fele (48%) még akkor sem menne el otthonról, ha nem lenne kiszállítás – inkább főzne vagy a maradékot fogyasztaná el.

Nem csak kényelmes, de felfedezni is segít

A Wolt nemcsak a megszokott kedvencek elérését teszi egyszerűbbé, hanem új helyek felfedezésében is fontos szerepet játszik. A válaszadók 77%-a fedezett fel új éttermeket, 54%-uk pedig új üzleteket az alkalmazásnak köszönhetően.

Sokan olyan helyekről rendelnek, amelyek kívül esnek a megszokott útvonalukon – ide tartoznak például idősek, mozgáskorlátozottak vagy azok, akik mások (például idős rokonok) számára adnak le rendelést. A "digitális kirakat" hatás révén ezek az éttermek és boltok új vásárlókat érhetnek el, a felhasználók pedig új kedvenceket találnak.

A változás a vásárlási szokásokban is megjelenik: az éttermek esetében a válaszadók 41%-a, az üzleteknél pedig 36%-a nyilatkozta, hogy azóta gyakrabban rendel onnan, mióta az adott hely elérhetővé vált a Wolton.

„Kutatásunk egyik legérdekesebb eredménye, hogy a felhasználók számára ma már nemcsak a kényelem és az időmegtakarítás fontos, hanem a felfedezés élménye is. Büszkék vagyunk arra, hogy a Wolt egy olyan platform, amelyen keresztül helyi vállalkozások ezrei jutnak el új vásárlókhoz – és ezzel egyre közelebb kerülünk ahhoz a célunkhoz, hogy a Wolt egy zsebben hordható bevásárlóközpont legyen, ami leegyszerűsíti a mindennapokat” – mondta Hartyányi Orsolya, a Wolt Magyarország ügyvezetője.

Több mint ételrendelés – egyre népszerűbbek az új kategóriák

Bár az ételrendelés továbbra is a legkedveltebb funkció, a felhasználók nyitottak az új lehetőségekre is. A kutatás szerint a válaszadók 85%-a rendelt már élelmiszert a Wolt Marketből, és több mint felük (51%) vásárolt már valamilyen non-food terméket is a platformon keresztül.

A non-food szegmensben a gyorsaság a kulcsszó – különösen sürgős, „last minute” helyzetekben. Gyakori példák: munka közben vagy utazás alatt rendelt elfelejtett töltő, baráti összejövetelhez rendelt extra nasi, ital vagy akár bluetooth hangszóró.

A kutatásról röviden

A felmérést a Wolt 2025 júniusában végezte online, magyarországi aktív felhasználók körében. Az összesen 27 kérdésből álló kérdőív a vásárlási szokásokat, a platform használatának motivációit és a fogyasztói preferenciákat vizsgálta.

English Summary

A recent survey by Wolt Hungary reveals that users primarily value convenience and time savings, often using the time saved from cooking and shopping to relax, work, or spend time with family. The platform also plays a key role in discovery: 77% of respondents found new restaurants and 54% discovered new shops through the app. Beyond food delivery, users are increasingly exploring new categories such as groceries and non-food items, especially in last-minute situations. The findings highlight that Wolt is becoming more than just a delivery service—it’s a digital marketplace connecting users with local businesses they might not otherwise reach.