Online világ – offline veszélyek: Felkészültek a fiatalok?
A mai fiatal generáció számára az online világ már szinte egyenértékű a való életben töltött idővel. A digitális tér szinte korlátlan lehetőségeket kínál tanulásra, kapcsolattartásra és kikapcsolódásra, ugyanakkor számos rejtett veszélyt is hordoz. Erre hívja fel a figyelmet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) a fiatalok világnapja alkalmából, kiemelve: stratégiai céljuk, hogy a családok rendelkezzenek a digitális eszközök tudatos és biztonságos használatához szükséges ismeretekkel.
Augusztus 12. – A fiatalok világnapja
1999 óta ezen a napon emlékezünk meg a fiatalokról, hangsúlyozva szerepüket a társadalomban, jogaikat, valamint azokat a kihívásokat, amelyekkel nap mint nap szembesülnek.
Az NMHH elkötelezett az edukáció mellett
A Hatóság kiemelt figyelmet fordít az oktatásra, hiszen minden állampolgárnak – különösen a fiataloknak – szüksége van arra, hogy tisztában legyen a digitális világ veszélyeivel és lehetőségeivel. Az NMHH célja, hogy segítse őket abban, hogyan használhatják tudatosan és biztonságosan az internetet.
Edukációs kezdeményezések
Az NMHH számos programon keresztül igyekszik elérni a fiatalokat, pedagógusokat és szülőket:
• Bűvösvölgy: Élményalapú médiaértés-oktatás 9–16 éveseknek.
• Internet Hotline: Több mint egy évtizede működő jogsegélyszolgálat online visszaélések ellen.
• Net-Coach: Az Apor Vilmos Katolikus Főiskolával közösen indított felnőttképzési program, amely már harmadik évfolyamát kezdte meg. Célja, hogy olyan szakembereket képezzen, akik támogatják a pedagógusokat, szülőket és fiatalokat az online világ tudatos kezelésében.
Gyermekvédelem a digitális térben
Az NMHH gyermekvédelmi tevékenységei közé tartozik:
• gyerekaneten.hu: Oktatási portál a gyermekek online biztonságáért.
• Podcast-sorozat: Az online gyermekvédelem aktuális kérdéseiről.
• „Legyél te is online hős!” kampány: A Gyermekvédelmi Internet-kerekasztallal közösen indított kezdeményezés, amely öt hasznos tanácsot kínál az online visszaélések megelőzésére.
Az öt javaslat a következő témákra hívja fel a figyelmet:
• Szűrőszoftverek használata
• Digitális házirend kialakítása
• Adatvédelem fontossága
• Mesterséges intelligencia tudatos alkalmazása
• Internet Hotline jogsegélyszolgálat
További információk a kampányról: YouTube videó vagy az onlinehosok.hu oldalon.
A cél: biztonságos online jelenlét a fiatalok számára
English Summary
For today’s youth, online presence is nearly as significant as offline life. The digital space offers vast opportunities for learning, communication, and entertainment, but also carries hidden risks. On International Youth Day, Hungary’s National Media and Infocommunications Authority (NMHH) emphasizes the importance of equipping families with the knowledge needed for safe and conscious digital engagement. Through initiatives like the Bűvösvölgy media literacy center, the Internet Hotline, and the Net-Coach training program, NMHH promotes digital education and child protection. Their latest campaign, “Be an Online Hero!”, shares five key tips to help young people navigate the internet safely and responsibly.
Kapcsolódó cikkek
- Ébren vagy? A telefonod is!” – Így uralja a napunkat a mobilhasználat
- Burkolt reklám miatt szankcionált a Médiatanács
- 2025 első félévének mobilpiaci tendenciái az NMHH friss elemzése szerint
- Újabb bírságot kapott a TV2 a korhatár miatt
- Többet fizetnek a hírközlésért a gyermeket nevelő családok
- Beszéljünk ikonokkal! – Az emojik szerepe a digitális kommunikációban
- Médiaszolgáltatási jogosultságot újított meg a Médiatanács
- Egyre több magyar háztartás választ csomagban távközlési szolgáltatásokat
- Újabb médiaszolgáltatók a Médiatanács célkeresztjében
- Kritikus gondolkodás nélkül a digitális világban – veszélyben a magyar médiafogyasztók
E-világ ROVAT TOVÁBBI HÍREI
Online világ – offline veszélyek: Felkészültek a fiatalok?
A mai fiatal generáció számára az online világ már szinte egyenértékű a való életben töltött idővel. A digitális tér szinte korlátlan lehetőségeket kínál tanulásra, kapcsolattartásra és kikapcsolódásra, ugyanakkor számos rejtett veszélyt is hordoz. Erre hívja fel a figyelmet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) a fiatalok világnapja alkalmából, kiemelve: stratégiai céljuk, hogy a családok rendelkezzenek a digitális eszközök tudatos és biztonságos használatához szükséges ismeretekkel.
Lépésről lépésre fittebben – A Xiaomi segít elindulni
A rendszeres testmozgás az egyik legértékesebb befektetés, amit a saját egészségünk érdekében tehetünk. Segít megelőzni a szív- és érrendszeri betegségeket, javítja az életminőséget, támogatja a testi-lelki jóllétet, és hozzájárul a hosszabb, energikusabb élethez. A fizikai aktivitás tudatos beépítésében pedig kiváló segítséget nyújtanak a Xiaomi viselhető okoseszközei – élükön a Xiaomi Smart Band 10-zel és a Xiaomi Watch S4-gyel –, amelyek támogatják a motivációt, mérik a teljesítményt, és nyomon követik fejlődésünket.
Az ABB plug-and-play platformban egyesíti a motort és a hajtást
Az ABB új LV Titanium változtatható fordulatszámú motorplatformja a nagy hatékonyságú motor és a változtatható sebességű hajtás (VSD) technológia előnyeit egyetlen, kompakt, testreszabható, plug-and-play megoldásban egyesíti, amely lehetővé teszi az ipari ügyfelek számára, hogy minimalizálják energiafogyasztásukat, költséget takarítsanak meg, és csökkentsék szén-dioxid-kibocsátásukat.
Kényelem, kapcsolat, kaland – Ezért választják a magyarok a Woltot
A Wolt legújabb, a hazai felhasználók szokásait vizsgáló felmérése szerint a magyarok számára a legnagyobb érték a kényelem és az időmegtakarítás. A kutatás alapján a legtöbben a főzés és bevásárlás helyett inkább pihenésre (55%), családi együttlétre (42%), munkára (48%) vagy a hobbijaikra (38%) fordítják a felszabadult időt.
Sportautók ihlette luxus a csuklón – a Casio Edifice új szintre lép
A Casio új EFK-100 sorozata fontos mérföldkő az Edifice márka életében. Először jelenik meg a sportos, technológiai újításairól ismert Edifice kollekcióban egy automata, mechanikus – kézzel is felhúzható – óraszerkezettel felszerelt modell. „Ez a modell egyértelműen azoknak szól, akik egyszerre értékelik a hagyományos órakészítés mesterségét és a modern, innovatív anyagokat” – mondta Nagy Sándor, a Casio termékmenedzsere.