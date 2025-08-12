Online világ – offline veszélyek: Felkészültek a fiatalok?

forrás: Prím Online, 2025. augusztus 12. 18:21

A mai fiatal generáció számára az online világ már szinte egyenértékű a való életben töltött idővel. A digitális tér szinte korlátlan lehetőségeket kínál tanulásra, kapcsolattartásra és kikapcsolódásra, ugyanakkor számos rejtett veszélyt is hordoz. Erre hívja fel a figyelmet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) a fiatalok világnapja alkalmából, kiemelve: stratégiai céljuk, hogy a családok rendelkezzenek a digitális eszközök tudatos és biztonságos használatához szükséges ismeretekkel.

 

Augusztus 12. – A fiatalok világnapja

 

1999 óta ezen a napon emlékezünk meg a fiatalokról, hangsúlyozva szerepüket a társadalomban, jogaikat, valamint azokat a kihívásokat, amelyekkel nap mint nap szembesülnek.

 

Az NMHH elkötelezett az edukáció mellett

 

A Hatóság kiemelt figyelmet fordít az oktatásra, hiszen minden állampolgárnak – különösen a fiataloknak – szüksége van arra, hogy tisztában legyen a digitális világ veszélyeivel és lehetőségeivel. Az NMHH célja, hogy segítse őket abban, hogyan használhatják tudatosan és biztonságosan az internetet.

 

Edukációs kezdeményezések

 

Az NMHH számos programon keresztül igyekszik elérni a fiatalokat, pedagógusokat és szülőket:

 

• Bűvösvölgy: Élményalapú médiaértés-oktatás 9–16 éveseknek.

• Internet Hotline: Több mint egy évtizede működő jogsegélyszolgálat online visszaélések ellen.

• Net-Coach: Az Apor Vilmos Katolikus Főiskolával közösen indított felnőttképzési program, amely már harmadik évfolyamát kezdte meg. Célja, hogy olyan szakembereket képezzen, akik támogatják a pedagógusokat, szülőket és fiatalokat az online világ tudatos kezelésében.

 

Gyermekvédelem a digitális térben

 

Az NMHH gyermekvédelmi tevékenységei közé tartozik:

gyerekaneten.hu: Oktatási portál a gyermekek online biztonságáért.

Podcast-sorozat: Az online gyermekvédelem aktuális kérdéseiről.

„Legyél te is online hős!” kampány: A Gyermekvédelmi Internet-kerekasztallal közösen indított kezdeményezés, amely öt hasznos tanácsot kínál az online visszaélések megelőzésére.

 

Az öt javaslat a következő témákra hívja fel a figyelmet:

• Szűrőszoftverek használata

• Digitális házirend kialakítása

• Adatvédelem fontossága

• Mesterséges intelligencia tudatos alkalmazása

• Internet Hotline jogsegélyszolgálat

 

További információk a kampányról: YouTube videó vagy az onlinehosok.hu oldalon.

 

A cél: biztonságos online jelenlét a fiatalok számára

 

 

English Summary

For today’s youth, online presence is nearly as significant as offline life. The digital space offers vast opportunities for learning, communication, and entertainment, but also carries hidden risks. On International Youth Day, Hungary’s National Media and Infocommunications Authority (NMHH) emphasizes the importance of equipping families with the knowledge needed for safe and conscious digital engagement. Through initiatives like the Bűvösvölgy media literacy center, the Internet Hotline, and the Net-Coach training program, NMHH promotes digital education and child protection. Their latest campaign, “Be an Online Hero!”, shares five key tips to help young people navigate the internet safely and responsibly.

 

Kulcsszavak: NMHH Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság fiatalok világnapja online jelenlét digitális világ

