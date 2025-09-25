Technológia testközelből – Fedezd fel a jövőt a GDE-n!

forrás: Prím Online, 2025. szeptember 25. 21:20

Az elmúlt évek hagyományait követve idén is csatlakozik a Gábor Dénes Egyetem a Kutatók Éjszakájához. Szeptember 26-án, péntek délutántól egészen az éjszakába nyúlóan – a Gábor Dénes emlékév keretében – a szervezők minden korosztályt izgalmas, sokszínű programokkal, előadásokkal, interaktív beszélgetésekkel és bemutatókkal várnak.

A látogatók betekintést nyerhetnek a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, a dróntechnológia és az adatbiztonság világába, valamint megismerkedhetnek az oktatás aktuális kihívásaival és az azokra kínált megoldásokkal. A hagyományos technológiai és tudományos bemutatók mellett több előadás foglalkozik az emberi és a mesterséges intelligencia, valamint az érzelmi intelligencia kölcsönhatásaival is.

A 15 és 22 óra között zajló előadások fókuszában a mesterséges intelligencia, az információbiztonság és a dróntechnológia állnak. A dróntechnológia területén a Gábor Dénes Egyetem élen jár: elsőként indított mesterképzést drónspecializációval, így a Kutatók Éjszakáján is hagyomány, hogy külön előadásblokkban mutatják be a legújabb fejlesztéseket, és a látogatók testközelből is megismerkedhetnek a drónokkal.

Az előadásokkal párhuzamosan két teremben interaktív beszélgetések zajlanak, amelyek az ember és a technológia kapcsolatát, valamint a mesterséges és érzelmi intelligencia kölcsönhatásait vizsgálják. A felnőtt előadók és trénerek mellett fiatalok is részt vesznek a beszélgetésekben: a nemzetközi versenyeken eredményesen szereplő diákok és a GDE hallgatói mellett olyan fiatalok is bekapcsolódnak, akik sajátos oktatási igényekkel rendelkeznek, és az elfogadásra nevelés példáit mutatják. Az előadásokon túl a látogatók 3D nyomtatást, LEGO-robot építést, fényfestést és más izgalmas bemutatókat is kipróbálhatnak.

Az egyetem 2025. június 5-én, Gábor Dénes születésének 125. évfordulója alkalmából hirdette meg a Gábor Dénes emlékévet. Ennek jegyében a Kutatók Éjszakáján is helyet kapnak az egyetem névadójához kapcsolódó interaktív elemek, például Gábor Dénes kvíz, valamint az érkezőket a bejáratnál Gábor Dénes avatárja köszönti.

„Minden korosztály számára kínálunk programokat, amelyek nemcsak a technológiai és tudományos, hanem a társadalmi kérdéseket is érintik. A digitalizáció és a mesterséges intelligencia már a társadalmat is formálja: például befolyásolja a fiatal generációk figyelmét, gondolkodását és tanulási szokásait. A célunk, hogy a Kutatók Éjszakáján ezekből a globális változásokból egy kis ízelítőt adjunk minden érdeklődőnek” – mondta Dr. Dietz Ferenc, a Gábor Dénes Egyetem elnöke. „Gábor Dénes szellemisége nyomán szeretnénk a kreativitás és a felfedezés örömét átadni a látogatóknak.”

English Summary

Following tradition, Gábor Dénes University will once again participate in Researchers’ Night on September 26, offering a wide range of programs, presentations, interactive discussions, and demonstrations for all ages. Visitors can explore the worlds of digitalization, artificial intelligence, drone technology, and data security, while also learning about current challenges and solutions in education. Highlights include AI, information security, and drone technology presentations, as well as interactive sessions examining the relationship between human and artificial intelligence and emotional intelligence. The event also features hands-on activities such as 3D printing, LEGO robot building, and light painting. As part of the Gábor Dénes Memorial Year, attendees will enjoy special interactive elements celebrating the university’s namesake, including a Gábor Dénes quiz and a welcoming avatar.