A Barion belép a bolti fizetések világába

A Barion eddig elsősorban az online fizetések piacán volt jelen, most azonban új fejezet kezdődik a vállalat életében: a magyar fizetési szolgáltató belép az offline világba is. Az Okoskassza (PSC CEE Kft.) és a Barion közösen több mint húszezer kereskedőt szolgálnak ki a közép-kelet-európai régióban, és hamarosan elérhetővé válik számukra az integrált online és offline terminálos fizetési megoldás egyetlen szolgáltatón keresztül, egyszerűbb és átláthatóbb folyamatokkal.

A tranzakció lezárását követően a Barion a PSC CEE Kft. 100%-os tulajdonosa lesz, így az Okoskassza márka és a hozzá kapcsolódó megoldások is a Barion csoport részévé válnak. Az Okoskassza már jól ismert a kiskereskedők és vendéglátósok körében elektronikus pénztárgépeiről és kártyaterminal megoldásairól. A két vállalat a Barion cégcsoportban folytatja működését, létrehozva egy átfogó fizetéselfogadói rendszert, amely egyszerre kezeli az online és a bolti fizetéseket. Az akvizíció több hónapos előkészítés után a Magyar Nemzeti Bank jóváhagyásával valósult meg.

Modern élmény a vásárlóknak, egyszerűbb működés a kereskedőknek

A vásárlók gyors, megbízható és modern bolti fizetési élményben részesülnek, amely a megszokott Barion-színvonalat nyújtja. A kereskedők számára az online és offline fizetések egy kézben, egységes rendszerben kezelhetők, ami átláthatóbb folyamatokat, hatékonyabb működést és hosszú távon alacsonyabb adminisztrációs terheket eredményez.

Két vezető, két világ összekapcsolása

A tranzakció nemcsak üzleti mérföldkő, hanem a szakmai tudás egyesítése miatt is jelentős. Molnár Tamás, a PSC CEE Kft. ügyvezetője az offline fizetések piacán szerzett jelentős régiós tapasztalatot, míg Kiss Sándor, a Barion vezérigazgatója az elmúlt évtizedben az online fizetések terén vált meghatározó szakértővé. A két terület szakértelmére építve a Barion hosszú távon is versenyelőnyre tehet szert a régióban.

„Ez a tranzakció fontos mérföldkő a Barion számára. Stratégiai szempontból meghatározó, hogy az Okoskassza megoldásaival a bolti fizetések világában is erőteljesen jelen lehessünk. Célunk, hogy minden fizetési csatornán egységes, átlátható és kényelmes élményt nyújtsunk a vásárlóknak, miközben a kereskedőknek egyszerűbb és hatékonyabb folyamatokat biztosítunk. Külön öröm számunkra, hogy Tamás személyében nemzetközi tapasztalattal rendelkező szakember erősíti management csapatunkat” – mondta Kiss Sándor, a Barion vezérigazgatója.

„Az együttműködés lehetőséget teremt termékeink és szolgáltatásaink gyorsabb növekedésére a régióban. A Barionnal közös víziónk van, és a közös munka során szakmailag és emberileg is megtaláltuk az összhangot. A két márka nem versenyezni fog egymással, hanem kiegészíti egymást, erősítve a csoport teljes értékajánlatát. Ügyfeleinknek fontos, hogy továbbra is bankfüggetlen szolgáltatóként működünk, megszokott szolgáltatásaik biztonságban vannak, és a jövőben még több lehetőség áll majd rendelkezésükre” – tette hozzá Molnár Tamás, a PSC CEE Kft. vezérigazgatója.

A két vállalat dinamikusan növekvő kártyás fizetési forgalma 2025-ben várhatóan meghaladja az 1 milliárd eurót, együttes árbevételük pedig a 10 millió eurót.

10 éves a Barion

A cég idén ősszel ünnepli fennállásának 10. évfordulóját. A mostani tranzakcióval a Barion nemcsak új megoldásokkal bővül, hanem hosszú távon is megerősíti stabil jelenlétét a régióban.

English Summary

Barion, previously focused on online payments, is now entering the offline market through its acquisition of PSC CEE Ltd., operator of the Okoskassza brand. Together, they serve over 20,000 merchants across Central and Eastern Europe and will soon offer an integrated online and in-store payment solution through a single provider. The acquisition brings Okoskassza’s well-known POS and card terminal solutions into the Barion group, creating a unified system for both online and offline transactions. This strategic move enhances the payment experience for customers and simplifies operations for merchants, while combining the expertise of two industry leaders. The transaction has been approved by the Hungarian National Bank, marking a major milestone as Barion celebrates its 10th anniversary.