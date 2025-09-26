Jövőformáló technológiák: ezekben bíznak leginkább a magyarok

forrás: Prím Online, 2025. szeptember 26. 10:03

A hazai közvélemény megosztott a technológiai trendekkel kapcsolatban: bár vannak fenntartások, a többség hosszú távon az innovációktól, különösen a tudományos és technológiai fejlesztésektől várja az életminőség javulását. Milyen újításokat fogadnának szívesen a magyarok? Hisznek az mRNS-technológiában vagy a 3D-nyomtatható szervekben? Használnának légitaxit vagy utaznának hidrogénvonattal?

Ezekre a kérdésekre kereste a választ a magyarországi Bosch csoport és a Richter Gedeon Nyrt. közös kutatása, „Innovációs toplista: ezekben az újításokban hisznek a magyarok” címmel, amelynek friss eredményeit a BoschxRichter Innovátorok Napja konferencián mutatták be 2025. szeptember 23-án a Bosch Budapest Innovációs Kampuszon.

Nyitottak az innovációkra, de óvatosság is tapasztalható

Legyen szó közlekedésről, fenntarthatóságról, egészségügyről vagy a városi élet kihívásairól, sokan úgy vélik, az innovatív technológiák hozhatják el a kívánt változást. Magyarországon a lakosság 51%-a közel áll az újításokhoz, míg 48%-uk óvatosabb. Az elfogadás mértéke életkor, iskolai végzettség és jövedelmi helyzet szerint is eltér: a 16–29 évesek 64%-a nyitott az új technológiákra, míg a 60 év felettiek körében ez az arány 39%.

Az energiabiztonságtól a 3D szervnyomtatásig

A közvélemény nemcsak reagál a trendekre, hanem saját prioritásait is szeretné meghatározni. A BoschxRichter kutatás szerint a következő 10–15 évben a legnagyobb technológiai áttöréseket a mesterséges intelligencia (59%), a biztonsági és hadiipar (58%) és az ipari automatizálás (53%) területén várják, ugyanakkor a lakosság jelentős része más területeken is fontosnak tartaná a fejlesztéseket: a fenntartható energiák (81%), a klímavédelem (80%) és az egészségügy, biotechnológia (77%) kapcsán. Ezek a beruházások hozzájárulhatnának az energiabiztonság, az új energiaforrások és az élővilág védelméhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, valamint a vízhiány kezeléséhez. Ezen túl a gyógyszeriparban és a biotechnológiában is komoly előrelépést hozhatnak, például az új hatásmechanizmusú gyógyszerek, a génszerkesztés vagy a 3D-nyomtatott szervek terén.

Mobilitás: az autóipartól várják a legtöbb újítást

A fenntartható, klímatudatos városok kialakításához elengedhetetlen a közlekedés modernizálása. A kutatás szerint a magyarok az autógyártást tartják a leginnovatívabb (48%) és leghasznosabb (40%) mobilitási ágazatnak. Emellett előremutatónak tekintik a városi mikromobilitást (32%), a közösségi közlekedést (31%), a logisztikát (32%) és a közlekedési infrastruktúra fejlesztését (30%).

„A kutatás is megerősíti, hogy a járműipari innovációk iránt kiemelkedő a társadalmi igény. A közlekedéssel kapcsolatos fejlesztések kulcsfontosságúak a jövő szempontjából, legyen szó autógyártásról, közösségi közlekedésről vagy a holnap okosvárosairól. A Boschnál folyamatosan olyan technológiákon dolgozunk, amelyek jobbá és fenntarthatóbbá tehetik a mai és a következő generációk életét” – mondta Dr. Szászi István, a Bosch csoport vezetője Magyarországon és az Adria régióban.

10 év múlva: okosvárosok és reneszánszát élő közösségi közlekedés

A válaszadók közel egyharmada szerint a következő 10–15 évben az infrastruktúrák okosabbá válhatnak: valós idejű forgalomfigyelés, intelligens lámpák, okosutak és okos parkolási rendszerek. Minden negyedik válaszadó szerint Európa jelentős része átáll az elektromobilitásra, e-kerékpárok és e-rollerek válnak általánossá a háztartásokban, és a közösségi közlekedés fenntarthatóbbá, kényelmesebbé válik, így többen választják majd az autóhasználat helyett.

Új technológiák: hidrogénvonatok igen, légitaxik nem

A magyarok nyitottak az okosvárosok előnyeire (64%), és sokan szívesen élnének „15 perces” városokban (61%), ahol a mindennapi szolgáltatások gyalog vagy kerékpárral könnyen elérhetők. A hidrogén üzemanyagcellás buszok és vonatok is kedveltek (60%), de az agyhullámokkal vagy hangutasítással irányítható járművek és a városi légitaxik kevésbé népszerűek (40% elutasítás), és a sofőr nélküli robotaxiktól minden harmadik válaszadó (35%) ódzkodik.

Innováció a gyógyszeriparban

A gyógyszeriparban a lakosság kiemelt figyelmet szentel az életminőség javításának (51%), a gyógyszerek hatékonyságának (37%) és biztonságának (34%). Az átláthatóság (14%) és közérthetőség (12%) kevésbé fontos szempont. Az új gyógyszereket leginkább a gyógyíthatatlan betegségek miatt tartják fontosnak (60%), de sokan a mellékhatások csökkentését (51%) és az új betegségekkel szembeni védekezést (49%) is hangsúlyozzák.

„A lakosság számára az innováció nem elvont fogalom, hanem közvetlen elvárás, különösen gyógyíthatatlan betegségek és mellékhatások esetén. A Richter Gedeonnál folyamatosan a legújabb tudományos eredményekre épülő terápiás megoldások fejlesztésén dolgozunk” – emelte ki Orbán Gábor, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója.

Kételyek és várakozások

A mesterséges intelligencia terjedését a gyógyszeriparban 35% érzékeli, de hasznosságában már csak 23% bízik. Az mRNS-technológiák gyors fejlődését 29% észleli, de a közbizalom alacsony (17%). Ezzel szemben a legígéretesebb trendnek a személyre szabott gyógyszereket (32%), az új hatásmechanizmusú terápiákat (26%) és a génszerkesztést (24%) tartják.

BoschxRichter Innovátorok Napja

Idén harmadik alkalommal rendezte meg közös konferenciáját a magyarországi Bosch csoport és a Richter Gedeon Nyrt., amely a kutatás-fejlesztés és a globális trendek aktuális kérdéseit helyezi fókuszba, tisztelegve Robert Bosch és Richter Gedeon előtt. A 2025. évi eseményen bemutatták a „Innovációs toplista: ezekben az újításokban hisznek a magyarok” című közös kutatást is.

Kutatás módszertana

A kutatást az Europion kutatóintézet végezte a Bosch és a Richter Gedeon megbízásából. Az adatgyűjtés 2025. május 16–19. között, mobil és webalapú alkalmazások segítségével történt, a 16 év feletti magyarországi lakosságra reprezentatív, 1072 fős mintával, figyelembe véve életkort, nemet, iskolai végzettséget, lakóhely típusát és régiót.

English Summary

A recent study by Bosch Hungary and Richter Gedeon explored Hungarian attitudes toward technological and pharmaceutical innovations. While over half of Hungarians are open to new technologies, acceptance varies by age, education, and income, with younger generations being more receptive. Respondents expect major breakthroughs in AI, industrial automation, and defense, but prioritize advances in sustainable energy, climate protection, and healthcare. In mobility, the public favors automotive innovation, hydrogen transport, and smart city solutions, while futuristic ideas like air taxis receive more skepticism. In the pharmaceutical sector, people value personalized medicines, reduced side effects, and therapies for currently incurable diseases, though confidence in mRNA technology remains relatively low.

