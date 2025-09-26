Luka Modrić a MOVA új globális nagykövete

forrás: Prím Online, 2025. szeptember 26. 15:14

A MOVA, a nemzetközi okostechnológiai piac egyik meghatározó szereplője mérföldkőnek számító együttműködést jelentett be Luka Modrićcsal, a kétszeres Aranylabda- és FIFA Év Játékosa-díjas futballlegendával. A „Világklasszis középpályásként” és „Horvát varázslóként” is ismert sportoló a márka globális nagyköveteként csatlakozik a „Sweep It All” mottóval indított megújulási kampányhoz. Ez a partnerség a határok feszegetésének és a kitartó felfedezésnek a közös értékeit tükrözi.

Modrić játékát világszerte a kifinomult passzérzék, a pálya teljes spektrumát lefedő mozgás és a stratégiai gondolkodás jellemzi, amellyel képes uralni a mérkőzéseket. Döntő pillanatokban újra és újra bebizonyította, hogy képes megváltoztatni a játék menetét. Ahogy ő előre látja a mozdulatokat és irányítja a csapatot, úgy használja a MOVA is a mesterséges intelligenciát: érzékeli a környezetet, felméri a szükségleteket, és pontos, intelligens reakciókkal teszi kényelmesebbé a mindennapokat. A márka termékei a stratégiai irányítástól egészen a győzelem pillanatáig újradefiniálják az élet minden területét.

Modrić így nyilatkozott az együttműködésről: „Megtiszteltetés számomra, hogy a MOVA globális nagyköveteként képviselhetek egy olyan innovatív márkát, amely alapjaiban formálja át az emberek életmódját. Ez tökéletes összhangban van a saját célommal: mindig a kiválóságra törekedni. A MOVA beltéri és kültéri megoldásai egy olyan összefüggő, intelligens ökoszisztémát teremtenek, amely új szintre emeli a mindennapokat – akárcsak egy középpályás, aki minden játékhelyzetet összefog a pályán.”

A MOVA elnöke, Li Fei szintén hangsúlyozta az együttműködés jelentőségét: „Luka Modrić rendkívüli teljesítménye és professzionális hozzáállása tökéletesen megtestesíti márkánk szellemiségét: az innováció és a kiválóság iránti elkötelezettséget. Közös célunk, hogy a fogyasztókkal is megismertessük a MOVA intelligens életmódjának eleganciáját és szabadságát.”

A MOVA a megújulás részeként a kültéri termékek felé is kiterjeszti kínálatát. Ez a lépés nem csupán új helyszíneket jelent, hanem összetett kihívások megoldását is – a hardver, algoritmusok, biztonság és környezeti tényezők területén egyaránt. Mélyreható kutatásnak köszönhetően a márka olyan AI-alapú megoldásokat mutatott be, amelyek az ablakpucolástól a fűnyíráson át egészen a medencekarbantartásig terjednek. Az új fejlesztések nemcsak a termékpalettát bővítik, hanem az algoritmus- és hardvertechnológia terén is áttörést hoznak szárazföldön, vízen és levegőben. A legújabb innováció, a LiDAX Ultra intelligens fűnyíró-sorozat az IFA kiállításon debütál: határvezetékek nélkül képes önállóan eligazodni a bonyolult gyepfelületeken, akárcsak egy taktikai zseni a pályán.

„Számomra a ‘Sweep It All’ nemcsak a győzelemről szól, hanem az élet lehetőségeinek állandó kereséséről is” – mondta Modrić videóüzenetében. A MOVA és Modrić együttműködése túlmutat a sport és a technológia világának összefonódásán: közös elköteleződés a kiválóság és a professzionalizmus mellett. A MOVA továbbra is azt kutatja, hogyan segítheti a technológia az otthoni életet – felszabadítva a felhasználók idejét és kezeit, hogy arra összpontosíthassanak, ami valóban szenvedélyük.

English Summary

MOVA, a global leader in smart technology, has announced a landmark partnership with football legend Luka Modrić, two-time Ballon d’Or winner and FIFA Best Player. Modrić will serve as the brand’s global ambassador, leading the “Sweep It All” campaign that symbolizes pushing boundaries and striving for excellence. Known for his vision, precision, and ability to control the game, Modrić’s qualities mirror MOVA’s AI-powered products that anticipate user needs and redefine smart living. The collaboration also marks MOVA’s expansion into outdoor solutions, introducing innovations like the LiDAX Ultra robotic lawnmower, which operates without boundary wires. Together, MOVA and Modrić aim to inspire a smarter, freer lifestyle built on innovation, intelligence, and passion.