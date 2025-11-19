Híroldalak a csúcson: ők profitálnak legtöbbet az AI-forgalomból

forrás: Prím Online, 2025. november 19. 18:10

November 30-án lesz három éve, hogy a ChatGPT megjelenésével az OpenAI új technológiai korszakot indított el, amely alapjaiban alakította át többek között a webes keresők működését is.

Bár ez a változás kezdetben felborította a megszokott rendet, mára úgy tűnik, a rendszer újra kiegyensúlyozódott: az AI-alapú keresés és tartalomfogyasztás terjedése az utóbbi időszakban nem okozott jelentős visszaesést a nagyobb weboldalak organikus forgalmában – derül ki a JabJab digitális marketingügynökség legfrissebb AI Traffic Index elemzéséből. A hat kulcsfontosságú terület – híroldalak, apróhirdetések, piacterek, elektronikai kereskedők, bankok és telekommunikációs szolgáltatók – vizsgálata alapján a forgalom összességében stabil, sőt egyes szegmensekben növekedés is látható.

Geiger Tamás

„Sokan tartottak attól, hogy az olyan AI-eszközök, mint a Google új AI Overviews funkciója, drasztikusan visszavethetik a weboldalak látogatottságát. Ehhez képest azt tapasztaljuk, hogy a Google egyre gyakrabban helyezi el a forrás-oldalak linkjeit az AI-válaszokban, így a forgalom nem tűnik el – sőt, sok esetben visszairányítja a felhasználókat az eredeti oldalakra” – mondja Geiger Tamás, a JabJab Online Marketing operatív vezetője. Hozzáteszi: az AI Traffic Index szerint az organikus forgalom 80%-ban változatlan, 15%-ban növekedett, és mindössze 5%-ban csökkent.

A híroldalak a legnagyobb nyertesek

Az AI-eszközök – például a ChatGPT és a Google AI funkciói – elsősorban a híroldalak tartalmaira támaszkodnak, ezeket ajánlják leggyakrabban a felhasználóknak. Ez nem meglepő: a híroldalak naprakész és megbízható információkat kínálnak, így ők részesülnek az AI által visszaterelt forgalom legnagyobb részéből. Őket követik az apróhirdetési oldalak, amelyek rengeteg adatot tartalmaznak ingatlanokról, műszaki cikkekről és más kategóriákról. A harmadik helyen a piacterek állnak, amelyek szintén jelentős mennyiségű termékinformációt kínálnak.

Forgalmi megoszlás szegmensek szerint:

Látványos növekedési hullámok

Az év elején még alig volt érzékelhető az AI közvetlen hatása, de februárban megindult az első komolyabb „forgalom-visszaterelési” hullám: egyre több látogató érkezett az AI-eszközökből a forrásoldalakra, elsősorban a híroldalakra. Májusban pedig jelentős ugrás következett – számos oldal kétszer-háromszor annyi látogatást kapott az AI-ból, mint korábban. Ez egyértelműen mutatja, hogy az AI nem csupán „kiveszi” az információt a weboldalakról, hanem egyre aktívabban terel oda vissza forgalmat.

„Ez a trend azt jelzi, hogy az AI-eszközök nem ellenfelek, hanem új csatornák, amelyek komoly látogatottságot hozhatnak. Aki időben felismeri ezt, és optimalizálja a tartalmait, jelentős előnyre tehet szert” – hangsúlyozza a JabJab szakértője.

AI-eszközökből érkező forgalom növekedése:

Mi várható a közeljövőben?

Geiger Tamás szerint elképzelhető, hogy az EU – más digitális piacokra vonatkozó szabályozásokhoz hasonlóan – a jövőben azt is előírja majd, milyen mértékben kell az AI-eszközöknek forgalmat visszaterelniük a forrásoldalakra, ahonnan a generált válaszok információi származnak. Eközben a Google már teszteli az AI-válaszokban megjelenő hirdetéseket, amelyek akár 2026-ban Magyarországon is megjelenhetnek. Ez új kihívást jelent majd a reklámszövegíróknak, akiknek az AI által generált válaszokkal összhangban kell megfogalmazniuk a hirdetéseket.

„A digitális ügynökségek szerepe továbbra is meghatározó: követniük kell a trendeket, és időben felkészíteniük ügyfeleiket az új ökoszisztémára. Az AI nem ellenség, hanem lehetőség – de újfajta szemléletet igényel a SEO-tól a hirdetési kreatívokig” – foglalja össze a JabJab szakértője.

English Summary

The third anniversary of ChatGPT marks a surprising shift in how AI influences web traffic: instead of reducing organic visits, AI-driven tools are increasingly directing users back to source websites. According to JabJab’s latest AI Traffic Index, organic traffic has remained stable in 80% of cases, grown in 15%, and declined in only 5%. News sites benefit the most, followed by classified platforms and online marketplaces, as AI systems often rely on their up-to-date and data-rich content. Significant traffic surges were observed in February and May, indicating that AI tools are becoming important referral sources. Looking ahead, regulatory changes and AI-integrated advertising may reshape digital marketing, making adaptation essential for businesses.