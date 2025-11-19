Kelet-Európa második legjobb üzleti iskolája a Corvinus
A Budapesti Corvinus Egyetem elnyerte az Eduniversal nemzetközi felsőoktatási értékelő szervezet idei minősítésén a legmagasabb, 5 pálmás kiválósági fokozatot. Az elismerés a Corvinus nemzetközi kapcsolatrendszerét, tudományos teljesítményét és oktatási színvonalát díjazza. Ezzel az egyetem a kelet-európai régió második legeredményesebb intézménye lett.
November 12-én, az indiai Indore városában vette át az 5 pálmás elismerést Bruno van Pottelsberghe, a Corvinus rektora. Az Eduniversal minősítési rendszerében az 5 pálma a legmagasabb szint, amelyet azok az intézmények kapnak, amelyek kiemelkedő globális hatással, széles nemzetközi hálózattal és jelentős akadémiai teljesítménnyel rendelkeznek. Világszerte mindössze mintegy száz üzleti iskola éri el ezt a fokozatot.
„Nagy öröm és megtiszteltetés, hogy a Corvinus Egyetem bekerült az Eduniversal legmagasabb, 5 pálma kategóriájába. Ezt a kitüntetést azok a kevés intézmény kapja meg, amelyek kutatási és oktatási tevékenységükkel globális hatást gyakorolnak. Ez az elismerés megerősíti az újonnan elfogadott Híd-stratégiánk irányát: a nemzetköziesítés, a tudományos kiválóság és a hallgatói élmény fejlesztése kéz a kézben jár. Az eredmény azt mutatja, hogy a Corvinus egyre szorosabban kapcsolódik a globális tudományos és gazdasági közösséghez, és fokozatosan erősíti célját, hogy a nemzeti bajnok szerepből jelentős globális szereplővé váljon” – mondta Bruno van Pottelsberghe az elismerés átvételekor.
A díjátadón kihirdették a régiónkénti három legjobb üzleti egyetemet is: Kelet-Európában a Budapesti Corvinus Egyetem a második helyen végzett, az első a Prágai Közgazdasági Egyetem, a harmadik pedig a Zágrábi Közgazdasági és Menedzsment Iskola lett. A Corvinus évek óta előkelő helyen szerepel a régió vezető üzleti iskolái között az Eduniversal rangsoraiban, amelyet a világ ezer legjobb üzleti felsőoktatási intézményét vezető rektorok és dékánok titkos szavazatai alapján állítanak össze.
English Summary
The Budapest Corvinus University has been awarded the highest 5 Palmes of Excellence by the international higher education ranking organization Eduniversal. This recognition highlights the university’s global influence, academic achievements, and educational quality. Bruno van Pottelsberghe, the rector of Corvinus, received the award in Indore, India, on November 12. In the regional rankings, Corvinus was named the second-best business school in Eastern Europe, following the Prague University of Economics. The accolade underscores Corvinus’ growing integration into the global academic and economic community and its commitment to internationalization and excellence.
