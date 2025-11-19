Kelet-Európa második legjobb üzleti iskolája a Corvinus

forrás: Prím Online, 2025. november 19. 16:41

A Budapesti Corvinus Egyetem elnyerte az Eduniversal nemzetközi felsőoktatási értékelő szervezet idei minősítésén a legmagasabb, 5 pálmás kiválósági fokozatot. Az elismerés a Corvinus nemzetközi kapcsolatrendszerét, tudományos teljesítményét és oktatási színvonalát díjazza. Ezzel az egyetem a kelet-európai régió második legeredményesebb intézménye lett.

November 12-én, az indiai Indore városában vette át az 5 pálmás elismerést Bruno van Pottelsberghe, a Corvinus rektora. Az Eduniversal minősítési rendszerében az 5 pálma a legmagasabb szint, amelyet azok az intézmények kapnak, amelyek kiemelkedő globális hatással, széles nemzetközi hálózattal és jelentős akadémiai teljesítménnyel rendelkeznek. Világszerte mindössze mintegy száz üzleti iskola éri el ezt a fokozatot.

 

 

„Nagy öröm és megtiszteltetés, hogy a Corvinus Egyetem bekerült az Eduniversal legmagasabb, 5 pálma kategóriájába. Ezt a kitüntetést azok a kevés intézmény kapja meg, amelyek kutatási és oktatási tevékenységükkel globális hatást gyakorolnak. Ez az elismerés megerősíti az újonnan elfogadott Híd-stratégiánk irányát: a nemzetköziesítés, a tudományos kiválóság és a hallgatói élmény fejlesztése kéz a kézben jár. Az eredmény azt mutatja, hogy a Corvinus egyre szorosabban kapcsolódik a globális tudományos és gazdasági közösséghez, és fokozatosan erősíti célját, hogy a nemzeti bajnok szerepből jelentős globális szereplővé váljon” – mondta Bruno van Pottelsberghe az elismerés átvételekor.

 

A díjátadón kihirdették a régiónkénti három legjobb üzleti egyetemet is: Kelet-Európában a Budapesti Corvinus Egyetem a második helyen végzett, az első a Prágai Közgazdasági Egyetem, a harmadik pedig a Zágrábi Közgazdasági és Menedzsment Iskola lett. A Corvinus évek óta előkelő helyen szerepel a régió vezető üzleti iskolái között az Eduniversal rangsoraiban, amelyet a világ ezer legjobb üzleti felsőoktatási intézményét vezető rektorok és dékánok titkos szavazatai alapján állítanak össze.

 

 

English Summary

The Budapest Corvinus University has been awarded the highest 5 Palmes of Excellence by the international higher education ranking organization Eduniversal. This recognition highlights the university’s global influence, academic achievements, and educational quality. Bruno van Pottelsberghe, the rector of Corvinus, received the award in Indore, India, on November 12. In the regional rankings, Corvinus was named the second-best business school in Eastern Europe, following the Prague University of Economics. The accolade underscores Corvinus’ growing integration into the global academic and economic community and its commitment to internationalization and excellence.

 

Kulcsszavak: Eduniversal üzleti iskola felsőoktatás Corvinus Egyetem

Kapcsolódó cikkek

További kapcsolódó cikkek...

Trend ROVAT TOVÁBBI HÍREI

5G, zöld technológia és digitális oktatás: így épít fenntartható jövőt a Yettel

Hogyan csökkentheti a mobilhálózat a társadalmi egyenlőtlenségeket, és mit jelent a felelős technológiai működés a fenntarthatóság szempontjából? Tíz százalékpontos 5G lefedettség-növekedés, közel húszezer darab elektronikai hulladék összegyűjtése és újrahasznosítása, valamint több mint 16 ezer gyermek tudatos internethasználatának támogatása – ezek az eredmények szerepelnek a Yettel Magyarország legfrissebb fenntarthatósági jelentésében.

2025. november 20. 16:41

A Xiaomi negyedéves üzleti eredményei – stabil növekedés és új mérföldkövek

A Xiaomi Corporation, a globális fogyasztói elektronikai és okoseszköz-gyártás vezető szereplője, közzétette a 2025. szeptember 30-ával záródó negyedév nem auditált, konszolidált üzleti eredményeit.

2025. november 20. 14:55

Kövess minket a Facebookon!

Cikkgyűjtő

Olvasottak törlése |  Cikkek törlése

További fontos híreink

A hackerek már nem betörnek – egyszerűen belépnek

2025. november 17. 15:36

Az Ericsson Budapesten építi a jövő hálózatait

2025. november 12. 16:37

Újra a csúcson: MagyarBrands díjat kapott a Magyar Logisztikai Egyesület

2025. november 10. 09:59

Túlélni a zsarolóvírust – hogyan lehet a kiberreziliencia versenyelőny?

2025. november 4. 13:35

legfrissebb cikkei

Hangolódj a karácsonyra a Moziklubbal!

2025. 11. 20

A Samsung és az Allianz együtt figyel a felhasználók egészségére

2025. 11. 20

Attention! Itt a CTV! Tervezz vele. - Podcast ajánló!

2025. 11. 20
Tovább a DigitalHungary.hu-ra

Legolvasottabb híreink

K&H STEM pályázat fiatal tehetségeknek
Új kutatásokat és kezdeményezést jelentett be a Schneider Electric
Design, tech és üzlet egy kétnapos fesztiválon
30% támogatás klímára? Itt a Gree HEM Plusz program!
Az Etele Plaza hivatalosan is a legfenntarthatóbb bevásárlóközpont Magyarországon
Globális példakép lett a Schneider Electric – már hat telephelyük viseli a címet
A jövő fizetési megoldásai: gyors, modern és fenntartható
Valósághű színek, páratlan részletesség – fedezd fel az LG 6K világát
Szűk élmezőny diktálja a tempót a magyar e-kereskedelemben
Rekordot döntött a SimplePay digitális fizetési megoldása
Adverticum  ı  Kütyü Magazin  ı  message.hu  ı  Business online  ı  AdStat  ı  SzoftverNet  ı  Porthole Portál  ı  Energia-tanúsítvány.hu 
Vertika Alkalmazásszolgáltató Kft: impresszum  ı  termékeink  ı  partnereink  ı  hirdetés  ı  mobil verzió  ı  adatvédelmi tájékoztató 
Hirdetéskiszolgálás: Adverticum AdServer ı  Ügynökségi értékesítési képviselet: Evomedia ı  Vírusvédelmünket az ESET vírusirtója, a NOD32 Antivírus látja el.