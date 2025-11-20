5G, zöld technológia és digitális oktatás: így épít fenntartható jövőt a Yettel

forrás: Prím Online, 2025. november 20. 16:41

Hogyan csökkentheti a mobilhálózat a társadalmi egyenlőtlenségeket, és mit jelent a felelős technológiai működés a fenntarthatóság szempontjából? Tíz százalékpontos 5G lefedettség-növekedés, közel húszezer darab elektronikai hulladék összegyűjtése és újrahasznosítása, valamint több mint 16 ezer gyermek tudatos internethasználatának támogatása – ezek az eredmények szerepelnek a Yettel Magyarország legfrissebb fenntarthatósági jelentés ében.

A vállalat működése során a gazdasági szempontok mellett a környezeti és társadalmi hatásokat is figyelembe veszi, amelyeket fenntarthatósági stratégiájában foglal össze. A stratégia összhangban áll az anyavállalat, az e& PPF Telecom Group irányelveivel, ugyanakkor illeszkedik a magyarországi sajátosságokhoz, elvárásokhoz, valamint a vállalat piaci helyzetéhez és gyakorlataihoz. Bár a jelenlegi szabályozás nem kötelezővé teszi a fenntarthatósági jelentéstételt, a Yettel önként vállalta az új szabvány szerinti jelentés elkészítését és publikálását. A 2024-es jelentés középpontjában a mindenki számára elérhető digitális hálózat, az innovációt és fenntartható növekedést támogató szolgáltatások, a környezeti lábnyom csökkentése, a munkavállalókkal kapcsolatos vállalások, valamint az etikus és átlátható működés áll.

Mobiltechnológia és digitalizáció a fenntartható jövőért

A hozzáférhető és megbízható mobilhálózat hozzájárulhat a társadalmi egyenlőtlenségek mérsékléséhez. A Yettel mobilhálózata az ország egyik leggyorsabb mobilkapcsolatát kínálja: a 4G lefedettség 99%-os, míg az 5G 2023-hoz képest több mint 10 százalékponttal nőtt, így 2024 végére 49,5%-os lefedettséget biztosított 1028 bázisállomáson. Az új 5G hálózat nemcsak gyorsabb és biztonságosabb adatátvitelt tesz lehetővé, hanem energiahatékonyabb működést is biztosít.

A Yettel hosszú távú célja az ügyfélélmény folyamatos fejlesztése, a digitális szolgáltatások bővítése és az adatbiztonságot szem előtt tartó felelős technológiai működés. Ennek részeként modern digitális megoldásokat kínál, amelyek egyszerűsítik és hatékonyabbá teszik a mindennapi ügyfélkapcsolatokat. A Mesterséges Intelligencia és Adatelemzési Igazgatóság feladata az üzleti folyamatok és az ügyfélkapcsolatok fejlett analitikai támogatása.

A fenntartható jövőt szolgáló mobiltechnológia része a digitális oktatás is. A Yettel tudatos internethasználatot támogató programjaiban 2024-ben 16 259 gyermek vett részt, meghaladva az éves, 15 ezres célt.

Környezetvédelem, munkavállalók és etikus működés

A környezeti terhelés csökkentése érdekében a Yettel kiemelt figyelmet fordít az elektronikai hulladék kezelésére és a másodlagos nyersanyagok visszaforgatására. 2023 és 2024 között a vállalat több mint 10 tonna (10 199 kg) elektronikai hulladékot gyűjtött és juttatott szakszerű újrahasznosításra, tavaly pedig 18 637 darab (2776 kg) használt készüléket gyűjtöttek vissza.

A fenntarthatósági stratégia másik kulcseleme a munkavállalók támogatása. A Yettel a munkavállalók egészségére, biztonságára és jóllétére fókuszál, támogatja a fogyatékossággal élő kollégák integrációját, valamint a befogadó munkahely kialakítását. 2024-ben a Top Employers Institute független auditja alapján Magyarország legjobb munkáltatói közé került, és több más elismerést is kapott, például a PwC Munkaerőpiaci preferencia felmérésén, a Munkahelyeink.hu felmérésén, valamint a HBLF és a Három Királyfi, Három Királylány Alapítvány pályázatain.

Az etikus és átlátható működés részeként a Yettel felelős beszerzési gyakorlatot vezetett be, és új beszállítói együttműködési tervet indított. A vállalat az ESG e-learning képzések révén erősíti a munkavállalók fenntarthatósági tudatosságát, amelyen több mint kétharmaduk részt vett, emellett új képzési programokat indított az egészségvédelem, a kiberbiztonság, az adatvédelem és az akadálymentesség területein.

English Summary

Yettel Hungary’s latest sustainability report highlights the company’s efforts to promote social equality, environmental responsibility, and digital inclusion. In 2024, Yettel expanded its 5G coverage by over 10 percentage points, collected and recycled nearly 20,000 electronic devices, and supported more than 16,000 children in responsible internet use. The company emphasizes responsible technology, innovative digital services, and energy-efficient network operations. Its sustainability strategy also focuses on employee well-being, diversity and inclusion, and ethical business practices, including responsible procurement and ESG training. Overall, Yettel demonstrates how mobile technology can drive both societal and environmental progress.