Így választanak jelszót a magyarok

forrás: Prím Online, 2025. november 20. 11:43

A NordPass a NordStellarral közösen már hetedik alkalommal tette közzé azt a kutatását, amely a 200 leggyakrabban használt jelszót vizsgálja. A világ- és országos rangsorok bemutatása mellett az idei jelentés azt is feltérképezi, hogyan különböznek a jelszóhasználati szokások az egyes generációk között.

A legnépszerűbb jelszavak Magyarországon

Az alábbi lista a 20 leggyakrabban használt magyarországi jelszót tartalmazza. A nemzetközi toplisták és a többi ország eredményei a NordPass oldalán érhetők el.

1. admin

2. 123456

3. 12345678

4. 123456789

5. Jelszó

6. Nagyatad

7. password

8. Solidary

9. onlinepont

10. 12345

11. kolompar01

12. motorola

13. ellaci

14. hotblood

15. levente

16. kicsimdurci

17. csazoli

18. krekels

19. Qweasd123

20. jezus001

Noha a szakértők folyamatosan figyelmeztetnek arra, hogy az egyszerű jelszavakat a támadók gyorsan feltörhetik szótáras vagy brute-force módszerekkel, a magyar felhasználók nagy része továbbra is ilyen kockázatos megoldásokat választ. A toplista túlnyomórészt hétköznapi szavakból, egyszerű számkombinációkból és tipikus billentyűzeti mintákból áll.

Magyarországon a jelszóképzésre leginkább a globálisan elterjedt, könnyen megjegyezhető minták és a helyi sajátosságok hatnak. Bár az „admin”, az „123456” és az „12345678” vezetik a listát, egyedi színt visznek a rangsorba a magyar nyelvű vagy személyes jellegű jelszavak – például a „Jelszó”, a „Nagyatad” vagy a játékos „kicsimdurci”.

A kutatók szerint ezek a megoldások ugyan ismerősek és könnyen felidézhetők, mégis kiszámíthatóak, így nem nyújtanak megfelelő védelmet. A helyi kifejezések, személynevek (pl. „levente”) vagy humoros szavak használata azt jelzi, hogy az emberek a digitális tereket is személyessé próbálják tenni – ám ettől még nem lesznek biztonságosabbak.

Freepik

Nemzetközi trendek

Világszinten továbbra is az „123456” a leggyakoribb jelszó, ezt követi az „admin”, majd az „12345678”. A hasonló számsorok (pl. „12345”, „1234567890”) és a gyakran választott, gyenge kombinációk – mint a „qwerty123” – számos országban bekerültek a top 20-ba.

Érdekesség, hogy az előző évhez képest jelentősen nőtt a speciális karaktert tartalmazó jelszavak száma. Az idei listán 32 ilyen szerepel, míg tavaly mindössze 6. A leggyakoribb speciális karakter az „@”, és sok jelszó továbbra is egyszerű mintát követ, mint a „P@ssw0rd”, „Admin@123” vagy „Abcd@1234”.

A „password” még mindig rendkívül elterjedt nemzetközi szinten. Sok országban a helyi megfelelője is felbukkan, a szlovák „heslo”-tól kezdve a finn „salasana”-n át a francia „motdepasse”-ig vagy a spanyol „contraseña”-ig.

Karolis Arbaciauskas, a NordPass termékfejlesztési vezetője rámutat, hogy a kiberbiztonsági tudatosság növelésére irányuló erőfeszítések ellenére a jelszóbiztonság alig javult. Bár a világ egyre inkább a jelszómentes, biometrikus hitelesítési módszerek felé mozdul, addig is elengedhetetlen a biztonságos jelszavak használata. „Az adatvédelmi incidensek mintegy 80%-át feltört, gyenge vagy újrahasznált jelszavak okozzák” – hangsúlyozza.

A „digitális bennszülöttek” mítosza

A kutatás megcáfolja azt a feltételezést, hogy az internet világában felnövő generációk automatikusan jobban értenének a jelszóbiztonsághoz. A fiatalok jelszóhasználati szokásai nem sokban különböznek az idősekétől: minden korosztályban népszerűek az egyszerű számkombinációk, mint az „12345” és az „123456”.

A legnagyobb eltérés az, hogy az idősebbek gyakrabban használnak neveket jelszóként. Míg a Z és Y generáció tagjai ritkábban választanak neveket (helyette például hosszú számsorokat vagy trendi szavakat, mint a „skibidi”), addig az X generációban és az idősebb nemzedékekben egyre gyakoribb a névhasználat. Az X generációnál a „Veronica”, a baby boomer korosztálynál a „Maria”, a csendes generációnál pedig a „Susana” a legjellemzőbb.

Tippek a biztonságos jelszóválasztáshoz

Karolis Arbaciauskas szerint a következő alapelvek betartásával jelentősen növelhető a digitális biztonság:

• Használjunk erős, véletlenszerű jelszavakat, legalább 20 karakterrel, különféle számok, betűk és speciális karakterek kombinációjával.

• Ne használjuk ugyanazt a jelszót több helyen. Ha egy fiókot feltörnek, a többi is veszélybe kerülhet.

• Rendszeresen ellenőrizzük és frissítsük a jelszavainkat, különösen a gyenge, régi vagy ismételten használtakat.

• Alkalmazzunk jelszókezelőt, amely biztonságosan generálja és tárolja a hitelesítő adatokat.

• Kapcsoljuk be a többlépcsős azonosítást (MFA) a nagyobb védelem érdekében.

Kutatásmódszertan

A felmérés a NordPass, a NordStellar és független kiberbiztonsági szakértők közös munkáján alapul. A vizsgálat a 2024 szeptembere és 2025 szeptembere között kiszivárgott, a dark weben megjelent és nyilvánosságra került jelszavak statisztikai elemzésével készült. A kutatás során nem gyűjtöttek és nem vásároltak személyes adatokat.

English Summary

NordPass, in collaboration with NordStellar, has published its seventh annual study on the 200 most commonly used passwords, analyzing trends across 44 countries and different generations. In Hungary, passwords like “admin,” “123456,” and personal or humorous choices such as “kicsimdurci” dominate, reflecting both global simplicity and local preferences. Globally, weak numeric sequences and common words like “password” remain widespread, despite increasing awareness of cybersecurity risks. The study also shows that younger “digital native” generations are not necessarily better at choosing secure passwords, often favoring simple patterns over names. Experts emphasize using strong, unique passwords, password managers, and multi-factor authentication to reduce the risk of cyberattacks.