Innováció, kutatás és oktatás: stratégiai szövetség a BME és az SAP között

forrás: Prím Online, 2025. november 20. 13:17

Az idei BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar Tudományos Diákköri Konferenciájának ünnepélyes megnyitóján írt alá hároméves stratégiai keretmegállapodást az SAP Hungary Kft. és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Az együttműködés célja, hogy erősítse a kapcsolatot a magyar mérnökképzés és a vállalati technológiai ökoszisztéma között, támogatva ezzel az oktatás modernizációját, az ipari innovációt, valamint a jövő szakember-utánpótlásának biztosítását.

A hároméves megállapodás alapját az a közös felismerés adja, hogy a digitális gazdaságban csak azok a hallgatók lesznek valóban versenyképesek, akik nem csupán elméleti tudással rendelkeznek, hanem gyakorlati tapasztalatot is szereznek a modern vállalati technológiák terén. Ennek érdekében a keretmegállapodás több projektet és fejlesztést foglal magában, amelyek révén a BME hallgatói közvetlen hozzáférést kapnak az SAP vállalati rendszereihez, felhőalapú infrastruktúráihoz és az üzleti digitalizáció vezető technológiáihoz. A megállapodás egy közös, oktatási és kutatási célokra fókuszáló keretet hoz létre, amely meghatározza az együttműködés szakmai irányait.

Az SAP támogatásával létrejön egy fizikai és virtuális labor is, amely az együttműködés szakmai központjává válik. A hallgatók itt valós vállalati környezetben dolgozhatnak az SAP S/4HANA felhőalapú vállalatirányítási rendszerrel, üzleti analitikai megoldásokkal és más, mesterséges intelligenciával támogatott SAP-technológiákkal. Ezek a rendszerek a világ vezető vállalatainál is napi szinten működnek, így az egyetemi oktatás új minőséget kap: a diákok a jövőbeli munkahelyükön is hasznosítható gyakorlati tapasztalatot szerezhetnek. A labor emellett találkozási pontként szolgál az oktatók, kutatók, hallgatók és az SAP szakemberei számára, elősegítve a tudástranszfert és a közös innovációt.

A BME a megállapodás keretében csatlakozik az SAP nemzetközi University Alliances programjához is, amely több ezer egyetemet kapcsol össze világszerte. Ennek köszönhetően a hallgatók és oktatók hozzáférhetnek a teljes SAP-tananyaghoz, képzési portfólióhoz, valós üzleti szimulációkhoz és olyan feladatokhoz, amelyek a digitális vállalatok működését mutatják be. A program lehetőséget biztosít SAP-minősítések megszerzésére is, ami jelentős előnyt jelent a hazai és nemzetközi munkaerőpiacon.

Az SAP Hungary jelenleg közel 2000 főt foglalkoztat, és kulcsszerepet játszik az anyacég felhőalapú transzformációjában. A cég a kereskedelmi és támogató funkciók mellett tanácsadó részleggel is szolgálja a hazai ügyfeleket, budapesti multikulturális fejlesztési központja, az SAP Labs Hungary pedig globális léptékben kiemelt lokáció az SAP hálózatában.

„A digitális gazdaságban egyre nagyobb az igény olyan mérnökökre és informatikusokra, akik elméleti tudásuk mellett valós vállalati tapasztalattal is rendelkeznek. Együttműködésünk a BME-vel éppen ezt támogatja” – mondta Hidvégi Péter, az SAP Hungary ügyvezető igazgatója. Hozzátette: „Az SAP Hungary folyamatosan bővül, és egyre összetettebb, hozzáadott értéket teremtő fejlesztéseket végez. Ehhez tehetséges, nyitott fiatalokra van szükségünk, és a BME az egyik legfontosabb partnerünk és utánpótlási forrásunk. Külön öröm számunkra, hogy az egyetem 2026 szeptemberében gazdaságinformatikus alapképzést indít a technológia és az üzlet világában otthonosan mozogni kívánó hallgatóknak.”

Az együttműködés kiemelt eleme a kölcsönös tudástranszfer: az SAP szakértői rendszeresen tartanak vendégelőadásokat és kurzusokat az egyetemen, míg a BME oktatói az SAP munkatársait is képzik, például adatfeldolgozás, mesterséges intelligencia és modern informatikai módszertanok terén. Ez a kölcsönös modell ritka és értékes része a megállapodásnak, biztosítva, hogy a vállalati gyakorlat és az akadémiai tudás egyaránt folyamatosan fejlődjön.

A jövőben a felek több közös projektet indítanak, amelyek túlmutatnak az oktatáson: közös kutatások, EU-s oktatási és innovációs pályázatok, valamint a BME tehetséggondozási és karrierprogramjainak támogatása. Már most is volt közös kutatásuk az ellátási lánc megoldások területén, és a Supply Chain Management továbbra is kiemelt fókuszt kap. A diploma- és TDK-projektek, PhD-kutatások, valamint az egyetemi rendezvények közös szervezése mind lehetőséget ad a hallgatóknak valós vállalati problémákon való munkára, miközben az SAP közvetlen kapcsolatba kerül a jövő tehetségeivel. A vállalat programjai, például az SAP Internship Experience Program (iXp), az SAP Student Training and Rotation, és a friss diplomásoknak szóló Next Talent is elérhetők lesznek a BME hallgatói számára.

„A BME számára kiemelten fontos, hogy hallgatóink a legkorszerűbb ipari technológiákkal találkozzanak. Az SAP-val közös program nemcsak a tananyag frissítését teszi lehetővé, hanem új gyakorlati lehetőségeket, kutatási projekteket és ipari kapcsolatokat is biztosít. Ez valódi értéket teremt a diákok, az oktatók és a hazai innováció számára” – mondta Dr. Imre Sándor, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar dékánja.

A most aláírt szerződés az SAP részéről hosszú távú elköteleződést jelent a magyar műszaki felsőoktatás mellett, a BME számára pedig olyan partneri jelenlétet biztosít, amely technológiai és innovációs kapacitásával jelentős értéket teremt az egyetemi közösség számára.

English Summary

SAP Hungary and the Budapest University of Technology and Economics (BME) have signed a three-year strategic framework agreement to strengthen collaboration between Hungarian engineering education and the corporate technology ecosystem. The partnership aims to provide students with practical experience in modern enterprise technologies, including SAP’s cloud-based systems and AI-enabled business solutions. A dedicated physical and virtual lab will allow students to work in real-world corporate environments, while both BME faculty and SAP experts will engage in mutual training and knowledge exchange. The collaboration also connects BME to SAP’s global University Alliances program, offering access to training, business simulations, and certification opportunities that enhance students’ competitiveness in the job market. Beyond education, the partnership includes joint research, innovation projects, and support for talent development initiatives.