Nyílt Nap az ELTE IK-n: Fedezd fel az informatika jövőjét!

forrás: Prím Online, 2025. november 20. 10:06

November 27-én az ELTE Informatikai Kara Nyílt Napot rendez mindazok számára, akik a felvételi döntés előtt állnak, illetve informatikai irányban szeretnék folytatni tanulmányaikat.

Az ELTE IK Magyarország egyik vezető informatikai képzőhelye, ahol a legkorszerűbb technológiák, az erős iparági kapcsolatok és a gyakorlati szemléletű oktatás találkoznak.

 

A kar inspiráló kutatási környezete, kiváló oktatói gárdája és széles vállalati hálózata évente több ezer fiatalnak kínál belépési lehetőséget a jövő digitális területeire – az adat- és mesterséges intelligencia alapú fejlesztésektől a kiberbiztonságon át a szoftverfejlesztésig.

 

A november 27-i Nyílt Nap átfogó betekintést nyújt az informatikai pályák iránt érdeklődő középiskolásoknak és felvételizőknek.

 

A résztvevők megismerhetik az ELTE IK képzési kínálatát, valamint azokat a technológiai irányokat, amelyekben az egyetem kiemelkedő eredményeket ér el.

 

 

A programban mintaórák, vezetett campus séta, felvételi tájékoztató, valamint információk szerepelnek a kollégiumi és ösztöndíj-lehetőségekről és a nemzetközi programokról. A látogatók bepillantást nyerhetnek a kar kutatás-fejlesztési és innovációs projektjeibe, illetve megismerhetik, hogyan kapcsolódhatnak be ezekbe hallgatóként. Emellett lehetőség nyílik kötetlen beszélgetésre oktatókkal és hallgatókkal is.

 

Időpont: 2025. november 27., 9:00–14:00

Helyszín: ELTE IK, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A – Gömb Aula

 

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött! Részletek az ELTE honlapján!

 

Regisztrálj, gyere el, és ha szerencséd van, akár egy menő elektromos rollert is hazavihetsz!

 

 

English Summary

The Faculty of Informatics at Eötvös Loránd University (ELTE) will hold an Open Day on November 27 for high school students preparing for university admission and those interested in studying IT. As one of Hungary’s leading institutions in computer science education, the faculty offers cutting-edge technologies, strong industry partnerships, and practice-oriented training. Visitors can explore the full range of study programs, attend sample lectures, join guided campus tours, and receive information about admission requirements, scholarships, dormitory options, and international opportunities. They will also gain insight into the faculty’s research and innovation activities and learn how students can join ongoing projects. The event requires prior registration, and participants will even have the chance to win an electric scooter.

 

Kulcsszavak: ELTE ELTE IK ELTE Informatikai Kar informatika felsőoktatás

