Ne kockáztasd a karácsonyt: add fel időben a csomagokat!

forrás: Prím Online, 2025. december 15. 21:20

Már csak néhány nap maradt a vásárlóknak és webshopoknak, ha szeretnék, hogy a karácsonyi csomagok időben célba érjenek. A FOXPOST azt javasolja, hogy a házhoz szállítandó küldeményeket legkésőbb december 17-én, szerdán adják fel, míg a csomagautomatákba vagy átvételi pontokra szánt csomagokat december 19-ig, péntekig érdemes feladni.

A karácsony előtti hét a csomagküldés legforgalmasabb időszaka. Ilyenkor rendkívül sok csomag érkezik a csomagautomatákba, ezért érdemes kevésbé zsúfolt automatát választani, mert a legnépszerűbb helyszínek gyorsan megtelnek. A pontos és gyors kézbesítés érdekében figyeljünk a helyes címzésre, valamint a gondos csomagolásra, hogy a küldemények sérülés nélkül és veszteség nélkül célba érjenek. A megérkezett csomagokat minél előbb vegyük ki az automatákból, így gyorsabban felszabadulnak a rekeszek, csökken a torlódás és rövidül a kézbesítési idő, biztosítva, hogy mindenki időben megkapja a rendelését.

Radeczky Zoltán

A FOXPOST mindent megtesz annak érdekében, hogy a csomagok időben célba érjenek. A vállalat munkatársai egész decemberben, a hét minden napján szortírozzák és kiszállítják a küldeményeket, valamint sűrített járatokkal töltik és ürítik az automatákat. A Packeta-csoporttól átvett gyakorlatnak megfelelően a csúcsidőszakban a munkatársak, akik tehetik, önkéntesen segítenek a raktárban vagy az ügyfélszolgálaton, így támogatva a megnövekedett csomagforgalom gyorsabb és gördülékenyebb kezelését. Ebből a szempontból a cég ügyvezetője, Radeczky Zoltán sem kivétel, aki szabadidejében hétvégén maga is tölti az automatákat.

„Már hónapok óta készülünk a szezonra, hogy zökkenőmentes legyen a csomagok kézbesítése. A FOXPOST–Packeta integráció során végrehajtott fejlesztéseknek köszönhetően stabil háttérrel tudtuk kezelni a megnövekedett csomagforgalmat. Bővítettük és átszerveztük hálózatunkat, több régiós csomagelosztó központot integráltunk, a depóhálózatot egységes logisztikai rendszerbe szerveztük, valamint sűrítettük az automaták töltését és ürítését. Magyarország legnagyobb csomagautomata-szolgáltatójaként ma már több mint 3600 automatával és 1000 feletti csomagponttal állunk partnereink, a «Foxolók» rendelkezésére” – mondta Radeczky Zoltán, a cég ügyvezetője.

Fontos tudnivaló, hogy a FOXPOST az ünnepek alatt módosított menetrend szerint működik. December 24. és 28. között nincs csomagbegyűjtés és kiszállítás. December 29. és 31. között a cég a megszokott rend szerint dolgozik, majd 2026. január 1. és 4. között ismét szünetel a szolgáltatás. Az új év első munkanapja 2026. január 5., hétfő – ettől a naptól kezdve a FOXPOST ismét a szokásos menetrend szerint működik.

English Summary

With Christmas approaching, FOXPOST urges customers and online stores to send parcels on time to ensure delivery before the holidays. The recommended deadlines are December 17 for home deliveries and December 19 for parcels sent to pickup points or parcel lockers. The week before Christmas is the busiest for parcel delivery, so choosing less crowded lockers and ensuring proper packaging and addressing is crucial. FOXPOST operates daily in December with extra efforts to sort and deliver parcels efficiently, including staff volunteering during peak times. Note that service is paused between December 24–28 and January 1–4, resuming normal operations on January 5, 2026.