PORT 30: A tanú lett Magyarország kedvenc magyar filmje
A PORT fennállásának 30. évfordulója alkalmából meghirdetett nagyszabású közönségszavazás végére pont került: csaknem 550 ezer voks alapján Magyarország kedvenc magyar filmje Bacsó Péter klasszikusa, A tanú lett.
A jubileumi akció, A Nagy Film hat héten keresztül zajlott, melynek során száz egész estés magyar játékfilm versengett az olvasók szavazataiért. A többfordulós megmérettetésben a mezőny fokozatosan fogyatkozott, míg végül az utolsó körben egyértelmű győztesként emelkedett ki A tanú, amely már a kezdetektől fogva kiemelkedő közönségtámogatást élvezett.
Az 1969-ben készült, éveken át betiltott alkotás nemcsak a magyar filmtörténet egyik legmeghatározóbb vígjátéka, hanem ma is érvényes politikai szatíra. A Kállai Ferenc, Őze Lajos és Both Béla főszereplésével készült film emlékezetes idézeteivel, hiteles korképével és bátor humorával generációk közös filmes élményévé vált. Az alkotást 2018-ban digitálisan restaurálták, majd 2019-ben Cannes-ban mutatták be az eredeti, cenzúrázatlan verziót.
A kezdeményezés nagykövete Csányi Sándor volt, aki szerint A Nagy Film jóval több egy játéknál: közös ügy, amely a magyar filmek iránti figyelmet és szeretetet hivatott újra felébreszteni. A PORT harmincéves jubileumához méltó projekt egyszerre szólította meg a közönséget, a szakmát és több generáció filmkedvelőit, bizonyítva, hogy a magyar film ma is élő és meghatározó kulturális viszonyítási pont.
English Summary
To celebrate its 30th anniversary, PORT launched a large-scale public voting campaign, and after nearly 550,000 votes, the decision was clear: The Witness (1969), the legendary film by Péter Bacsó, was voted the favorite Hungarian film. The six-week-long initiative, called The Great Film, saw 100 Hungarian feature films compete, with The Witness emerging as the final winner after a multi-round process. This political satire, banned for years, is not only a milestone in Hungarian film history but remains a sharp, relevant critique of its era. Starring Ferenc Kállai, Lajos Őze, and Béla Both, the film became an iconic cultural reference, famous for its witty lines and bold humor. The restoration and screening of the original, uncensored version at Cannes in 2019 brought new life to the classic.
Kapcsolódó cikkek
- Világsztárok zsűriznek a Sony Future Filmmaker Awards 2026-os versenyén
- Harminc éve a filmrajongók szolgálatában
- Egy magyar srác filmje a világ legjobb autós diákfilmje lett
- Filmet forgatsz? – Nevezz a Sony Future Filmmaker Awards-ra!
- BigBakShow: Egy falu küzdelme a digitalizációval
- Országos mozivetítéssel zárult a Hunyadi sorozat
- Rekordot döntött a Hunyadi: A sorozat záróepizódja a Cinema City mozikban
- Mit nézünk ma? Így választ mozit a magyar néző
- A Budapest SmartFest új korszakot nyit a filmművészetben
- Mesterséges intelligencia komponálta a "futni mentem" plakátját
E-világ ROVAT TOVÁBBI HÍREI
Az ünnepektől az olimpiáig: élmények a nappaliban
Az ünnepi készülődés időszaka sokak számára izgatott várakozással telik, amelyet gyakran kísér a főzés, a vendéglátás és az otthon meghitté tétele, hogy a vendégek valóban szép emlékekkel térhessenek haza.
Dupla jubileum az AMC-nél: 30 éves a Spektrum, 20 éves a Spektrum Home
Az AMC Networks International Central and Northern Europe idén különleges évfordulóhoz érkezett: két meghatározó csatornája is jubileumot ünnepel. A Spektrum, Magyarország első szórakoztató-ismeretterjesztő tematikus televíziója fennállásának 30. évét ünnepli, míg a Spektrum Home, az egyik legnépszerűbb hazai otthon- és kertcsatorna, 20 éves lett.
HONOR: 2026 új korszakot hoz az európai mobilpiacon
2026 jelentős előrelépést hoz az okostelefonok fejlődésében Európában. Ma már a felhasználók elvárásai túlmutatnak a puszta sebességen és strapabíróságon: egyre fontosabb a hatékony teljesítmény- és energiahasználat, a hosszú akkumulátor-üzemidő, a kiemelkedő kameraminőség, valamint az AI-alapú funkciók mindennapi használhatósága.
A HONOR Magic8 széria, amely várhatóan 2026 januárjában érkezik, kifejezetten ezekre az igényekre kínál megoldást.
A jövő bankolása: személyre szabott AI-asszisztensek minden ügyfélnek
A K&H digitális asszisztense, Kate, már 150 ezer felhasználó mindennapi banki ügyeit könnyíti meg. A beérkező kérdések 90%-át megérti, és 80%-ukra megoldást is kínál. Kate egyszerre proaktív és reaktív: nem csupán válaszol az ügyfelek kérdéseire, hanem bizonyos esetekben aktívan kezdeményez, sőt, tranzakciókat is képes végrehajtani. A bank elképzelése szerint a jövőben minden ügyfél saját, teljesen személyre szabott AI-alapú pénzügyi asszisztenssel bankolhat majd.
Amikor az autó előre gondolkodik: AI Cabin Platform az LG-től
A mobilitási technológiák egyik globális éllovasának számító LG Electronics (LG) a 2026-os CES-en mutatja be legújabb, mesterséges intelligenciára épülő fedélzeti megoldását, az AI Cabin Platformot. Az autóipari nagy teljesítményű számítástechnikai (HPC – High-Performance Computing) rendszerekhez fejlesztett innovatív platform generatív AI-t alkalmaz, működésének alapját pedig a Qualcomm Technologies, Inc. Snapdragon Cockpit Elite platformja adja.