PORT 30: A tanú lett Magyarország kedvenc magyar filmje

A jubileumi akció, A Nagy Film hat héten keresztül zajlott, melynek során száz egész estés magyar játékfilm versengett az olvasók szavazataiért. A többfordulós megmérettetésben a mezőny fokozatosan fogyatkozott, míg végül az utolsó körben egyértelmű győztesként emelkedett ki A tanú, amely már a kezdetektől fogva kiemelkedő közönségtámogatást élvezett.

Az 1969-ben készült, éveken át betiltott alkotás nemcsak a magyar filmtörténet egyik legmeghatározóbb vígjátéka, hanem ma is érvényes politikai szatíra. A Kállai Ferenc, Őze Lajos és Both Béla főszereplésével készült film emlékezetes idézeteivel, hiteles korképével és bátor humorával generációk közös filmes élményévé vált. Az alkotást 2018-ban digitálisan restaurálták, majd 2019-ben Cannes-ban mutatták be az eredeti, cenzúrázatlan verziót.

A kezdeményezés nagykövete Csányi Sándor volt, aki szerint A Nagy Film jóval több egy játéknál: közös ügy, amely a magyar filmek iránti figyelmet és szeretetet hivatott újra felébreszteni. A PORT harmincéves jubileumához méltó projekt egyszerre szólította meg a közönséget, a szakmát és több generáció filmkedvelőit, bizonyítva, hogy a magyar film ma is élő és meghatározó kulturális viszonyítási pont.

English Summary

To celebrate its 30th anniversary, PORT launched a large-scale public voting campaign, and after nearly 550,000 votes, the decision was clear: The Witness (1969), the legendary film by Péter Bacsó, was voted the favorite Hungarian film. The six-week-long initiative, called The Great Film, saw 100 Hungarian feature films compete, with The Witness emerging as the final winner after a multi-round process. This political satire, banned for years, is not only a milestone in Hungarian film history but remains a sharp, relevant critique of its era. Starring Ferenc Kállai, Lajos Őze, and Béla Both, the film became an iconic cultural reference, famous for its witty lines and bold humor. The restoration and screening of the original, uncensored version at Cannes in 2019 brought new life to the classic.