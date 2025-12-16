A jövő bankolása: személyre szabott AI-asszisztensek minden ügyfélnek

forrás: Prím Online, 2025. december 16. 13:14

A K&H digitális asszisztense, Kate, már 150 ezer felhasználó mindennapi banki ügyeit könnyíti meg. A beérkező kérdések 90%-át megérti, és 80%-ukra megoldást is kínál. Kate egyszerre proaktív és reaktív: nem csupán válaszol az ügyfelek kérdéseire, hanem bizonyos esetekben aktívan kezdeményez, sőt, tranzakciókat is képes végrehajtani. A bank elképzelése szerint a jövőben minden ügyfél saját, teljesen személyre szabott AI-alapú pénzügyi asszisztenssel bankolhat majd.

Az ügyfelek gyors, egyszerű és személyre szabott élményt várnak

A mesterséges intelligencia ma már a mindennapi pénzügyek természetes része. Az ügyfelek ugyanazt a gyors, egyszerű és személyre szabott élményt várják el a banki szolgáltatásoktól, mint amit a modern AI-platformok, például a ChatGPT használata során tapasztalnak. Ezt az igényt jól mutatja Kate növekvő népszerűsége: a digitális asszisztens 2025-ben 1,7 millió beszélgetés során támogatta a felhasználókat.

Kate több mint 300 funkcióval rendelkezik, és a megértett kérések egyre nagyobb részét teljes folyamatként képes végrehajtani, jelentősen gyorsítva és egyszerűsítve az ügyintézést.

Banki ügyintézőből személyes pénzügyi asszisztens

Lóska Gergely, a K&H innovációs vezetője szerint a digitális asszisztensek fejlődése a következő években alapjaiban változtatja meg a bankolást: „Kate ma még a bank ügyintézőjeként működik, de a jövőben egyre inkább az ügyfél szokásaihoz, igényeihez és élethelyzeteihez fog igazodni. Lépésről lépésre mindenki saját pénzügyi asszisztenssel rendelkezhet majd – így az ügyfélnek nem kell alkalmazkodnia a bankhoz, hanem fordítva. A cél egy gyorsabb, egyszerűbb és természetesebb bankolási élmény. A jövő digitális pénzügyi asszisztense hiperperszonalizált, megbízható és kontextus-érzékeny lesz: Kate pedig már nem a bank második énje, hanem az ügyfeleké.”

Magas teljesítmény és további fejlődési lehetőség

A K&H felmérése szerint Kate a beérkező kérdések 90%-át megérti, és 80%-ukra talál megoldást, ami 72%-os hatékonyságnak felel meg. Ez azt jelzi, hogy a digitális asszisztens már most magas színvonalon működik, ugyanakkor még jelentős fejlesztési potenciál rejlik benne.

A bank célja, hogy a fejlesztéseket következetesen a jobb ügyfélélmény irányába mozdítsa: még gyorsabb, egyszerűbb, könnyebb és személyesebb digitális bankolást kínálva. Ennek részeként Kate már a hagyományos banki kereteken túlmutató szolgáltatásokat is nyújt, például parkolás, autópályamatrica-vásárlás vagy tömegközlekedési jegyek intézését. Az ügyfelek egyre inkább azt várják el, hogy a digitális asszisztens teljes és végleges megoldást nyújtson minél több helyzetben.

AI-fejlesztések a K&H-nál: az észrevétlen mesterséges intelligencia felé

A mesterséges intelligencia globális térnyerése új elvárásokat teremtett: ma világszerte több mint egymilliárd ember használ nagy nyelvi modelleket, köztük mintegy 800 millió ChatGPT-t. A felhasználók, gyerekek és felnőttek egyaránt, gyors, természetes és személyre szabott digitális kommunikációt várnak el, ami ma már alapelvárásnak számít.

A K&H AI-fejlesztései két fő irányra összpontosítanak:

1. Folyamatoptimalizáció: A bank folyamatosan elemzi a Kate-tel zajló beszélgetéseket, hogy azonosítsa a legkeresettebb funkciókat, és digitalizálja vagy automatizálja a folyamatokat. A cél, hogy az AI észrevétlenül működjön, miközben az ügyfél egyszerű és gyors bankolási élményt tapasztal.

2. Belső használat: Minden munkatárs számára elérhető a Copilot, amelyet a bank saját „AI Jogosítvány” képzési rendszerével tanulhatnak meg biztonságosan és felelősen használni. Így az AI a háttérben támogatja a kollégákat, gyorsítja a folyamatokat, és még magasabb szintű ügyfélkiszolgálást tesz lehetővé.

English Summary

Kate, K&H Bank’s digital assistant, already supports 150,000 users in their daily banking tasks. She understands 90% of incoming questions and provides solutions to 80% of them, offering both reactive and proactive assistance, including executing transactions. With over 300 functions, Kate streamlines and simplifies banking, providing a fast, personalized experience that meets modern AI expectations. K&H envisions a future where every customer has their own highly personalized AI financial assistant, adapting to individual habits, needs, and life situations. The bank continues to enhance Kate’s capabilities, expanding her role beyond traditional banking services while keeping interactions seamless and user-friendly.