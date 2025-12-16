Dupla jubileum az AMC-nél: 30 éves a Spektrum, 20 éves a Spektrum Home

forrás: Prím Online, 2025. december 16. 16:37

Az AMC Networks International Central and Northern Europe idén különleges évfordulóhoz érkezett: két meghatározó csatornája is jubileumot ünnepel. A Spektrum, Magyarország első szórakoztató-ismeretterjesztő tematikus televíziója fennállásának 30. évét ünnepli, míg a Spektrum Home, az egyik legnépszerűbb hazai otthon- és kertcsatorna, 20 éves lett.

Harminc év tudás és élmény – jubileumot ünnepel a Spektrum

A Spektrum 1995 óta képviseli a minőségi, élményszerű és szórakoztató ismeretterjesztést a magyar televíziózásban. Fejlődése igazi sikertörténet: a kezdetben kazettás műsorterjesztéssel és napi négyórás adásidővel működő csatorna mára az országos lefedettségű, 24 órás sugárzásig jutott. Már indulásakor jól felismerhető arculattal és markáns tematikus blokkokkal jelentkezett, melyeket az ikonikus, szivárványszínű, ellipszis formájú logó tett emlékezetessé.

Az évek során a műholdas terjesztés, az egyre bővülő adásidő és a folyamatosan gazdagodó tartalomkínálat újabb mérföldköveket jelentett. A 2008-ban bevezetett egész napos sugárzás végleg megszilárdította a Spektrum helyét a hazai televíziós piacon.

Az elmúlt másfél évtizedben csaknem 200 órányi saját gyártású műsor készült, számos mára legendássá vált címmel. Ilyenek többek között a Brutális Fizika, Biológia, Kémia, Történelem, a Tabukról tabuk nélkül, a Tiltott Zónák, a Várfoglalók, a Volt egyszer egy Vadkelet Emir Kusturicával, a Láthatatlan madárfotós, az Abrakadabra – a titokzatos bűvészettörténet, a Budapesti zsaruk, a Dr. S.O.S. – Vészhelyzet a vadonban vagy a Minek ment oda. A tudományos és kulturális témákra fókuszáló alkotások – mint a Villanások, a Behálózva, A Duna – Árral szemben vagy az Erdély – A székelykapun túl – új nézőpontokat kínáltak a közönségnek.

A csatorna nemzetközi sikereit is bizonyítja Jamie Oliver magyarországi bemutatkozása, a 14 évadon át futó Beépített főnök (Undercover Boss), valamint az On the Spot. A Spektrum saját gyártású műsorai határon túl is megállták a helyüket: a szlovák Várfoglalók, illetve a Tiltott Zónák cseh–szlovák évadai is ezt igazolják.

Spektrum Home – két évtized az inspiráló otthonokért

A Spektrum Home húsz éve szolgálja az otthonteremtés és az életmód iránt érdeklődő nézőket. A csatorna a DIY ötletektől és lakberendezési tanácsoktól a kertészkedésen és építkezésen át egészen a kézműves tartalmakig kínál inspirációt. A 2005-ben TV Deko néven indult csatorna rövid idő alatt a háztartások meghatározó inspirációs forrásává vált olyan műsorokkal, mint a Zöldfül – Kertésziskola kezdőknek, a 10 gyerek, 10 szoba, a Panel-tipp, a Gyerekszoba, a Kirakat, a Kalapács alatt, a Patina, a Rendezd be!, a Damil és csomó, az 1 lakás, 3 terv, a Dr. Kert vagy a Térnyerők.

2010-ben a csatorna 24 órás sugárzásra váltott, majd 2011-ben új néven, Spektrum Home-ként folytatta működését, immár a Spektrum márkacsalád részeként. Az arculati és tartalmi megújulást új műsorok kísérték, köztük a Barkács csaj és a Green Team.

2018 újabb fordulópontot hozott: a szabad földi sugárzás révén a Spektrum Home minden magyar háztartás számára elérhetővé vált. Ezzel párhuzamosan a csatorna műfaji kínálata is bővült, olyan produkciókkal, mint a Tesztbeszéd, a Helló, tesó!, a NőComment!, a Jön a baba vagy a 11 évadon át futó DTK: Elviszlek magammal. A csatorna szíve-lelke továbbra is a saját gyártású műsorokban dobog: az Adventi készülődés, az Álomkertek, az Álomszobagyár, a Dalfutár, az Élet, érzés, a Kalaznó, a Luxusra tervezve, a Piríts rám!, valamint a WMN-nel közösen készített Nyílt lapok és Te+én is ezt erősítik.

Két jubileum, közös ünnep

„A számos hazai és nemzetközi elismeréssel jutalmazott Spektrum az elmúlt harminc év alatt jóval több lett, mint egy televíziós csatorna. A technológiai fejlődéssel együtt mi is folyamatosan megújultunk, miközben alapvető küldetésünk változatlan maradt: élményszerűen és szórakoztató módon közelebb vinni a tudást és a felfedezés örömét a nézőkhöz. A Spektrum Home pedig immár húsz éve reagál a nézői igényekre, és inspirálja a hazai otthon- és életmódkultúrát. Magyarország vezető lakberendezési csatornájaként nap mint nap bizonyítjuk, hogy a hiteles, minőségi tartalom nemcsak irányt mutat, hanem közösséget is teremt” – mondta Málnay B. Levente, az AMC Networks International Central and Northern Europe vezérigazgatója.

A Spektrum 30, a Spektrum Home pedig 20 éve bizonyítja, hogy a tudás iránti kíváncsiság és az otthonteremtés szenvedélye időtálló. A két csatorna együtt immár fél évszázada alakítja a magyar televíziós piacot, miközben a technológiai változások ellenére is megőrizte tartalmainak erejét, hitelességét és inspiráló szerepét.

English Summary

AMC Networks International Central and Northern Europe celebrates a double milestone this year, as two of its flagship channels mark major anniversaries. Spektrum, Hungary’s first infotainment television channel, celebrates its 30th anniversary, having delivered high-quality, engaging educational content since 1995. Spektrum Home, one of the country’s most popular home and lifestyle channels, marks 20 years of inspiring viewers with DIY, home design, gardening and lifestyle programming. Over the decades, both channels have evolved alongside technological change while remaining committed to original, locally produced content. Together, Spektrum and Spektrum Home continue to shape Hungary’s television landscape through trusted, inspiring and entertaining programming.