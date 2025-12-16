Nemzetközi élvonalban az Allee: elismerést kapott a bevásárlóközpont

forrás: Prím Online, 2025. december 16. 10:01

Az Allee egyedülálló elismerést ért el a hazai bevásárlóközpontok között: Magyarországon elsőként szerezte meg a BREEAM International In-Use Management Performance kategóriájában a legmagasabb, Outstanding fokozatot. Ezt a szintet világszerte mindössze a minősített épületek 1–2 százaléka képes elérni, és kizárólag azok a létesítmények kaphatják meg, amelyek működése példaértékűen átlátható, hatékony és nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő színvonalú.

A BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) a világ egyik legismertebb fenntarthatósági értékelési rendszere, amely objektív kritériumok mentén vizsgálja az épületek környezeti teljesítményét. A BREEAM In-Use minősítés kifejezetten a már működő épületek üzemeltetésére fókuszál, így az eredmények közvetlen képet adnak a mindennapi működés fenntarthatóságáról. Az Allee a Management Performance kategóriában Outstanding, míg az Asset Performance kategóriában Excellent minősítést kapott.

„A fenntartható ingatlanüzemeltetés ma már jóval több, mint környezetbarát technológiák alkalmazása. Komplex szemléletet igényel: a kockázatok tudatos kezelését, az energia- és vízfelhasználás optimalizálását, a bérlők bevonását, valamint a környezeti és társadalmi szempontok integrálását. Az Allee esetében egy következetesen végrehajtott és folyamatosan felülvizsgált fenntarthatósági stratégiát alkalmazunk, amelynek eredményességét ez az elismerés is visszaigazolja” – hangsúlyozta Tuska Dávid, az Allee Center műszaki vezetője.

A megszerzett Outstanding és Excellent minősítések jelentősége túlmutat magán az elismerésen. Szarvas Gábor, a tanácsadóként közreműködő Greenbors Consulting ügyvezetője szerint az Allee példája jól mutatja, hogy a fenntarthatóságba történő befektetés kézzelfogható üzleti értéknövekedést eredményez az ingatlanpiacon. „Emellett az Allee hozzájárul Magyarország és az Európai Unió zéró emissziós célkitűzéseinek megvalósításához is. Külön öröm látni, hogy a közösen kialakított fenntarthatósági stratégia elemei a gyakorlatban is megvalósulnak, és a projekt valódi viszonyítási ponttá válhat a piac szereplői számára” – tette hozzá.

A Management Performance kategóriában elért Outstanding minősítés a hazai bevásárlóközpontok körében egyedülálló. Az értékelés az üzemeltetés teljes spektrumát vizsgálja: az energiahatékonyságot, a hosszú távú fenntarthatósági szemléletet, a kockázatkezelést, a bérlőkkel való együttműködést és a környezettudatos működés napi gyakorlatba történő beépítését. Az Allee esetében különösen nagy hangsúlyt kapott a „zöld” bérleti szerződések alkalmazása, amelyek energia- és vízhatékonysági iránymutatásokat, hulladékcsökkentési célokat és fenntartható beszerzési elvárásokat is tartalmaznak. A bevásárlóközpont átfogó környezetvédelmi stratégiát követ, és aktívan támogatja bérlőit abban, hogy saját működésüket ehhez igazítsák.

A fenntartható működést szolgálja az energiamenedzsment, az anyagfelhasználás optimalizálása és a vízfogyasztás folyamatos nyomon követése is. Az Allee korábban napelemes rendszert telepített, amely nemcsak a megújuló energia arányát növelte, hanem hozzájárult az épület villamosenergia- és távhőfelhasználásának folyamatos csökkenéséhez. Az üzemeltetést éves energetikai auditok és részletes belső jelentési rendszerek támogatják. A klímakövető épületautomatika valós idejű adatok és meteorológiai előrejelzések alapján szabályozza az energiafelhasználást. A minősítés során kiemelt pontszámot kapott az éghajlatváltozással összefüggő kockázatok értékelése, valamint a környezetbarátabb hűtőközegek alkalmazására irányuló stratégia. A hulladékgazdálkodási terv a hulladékhierarchia elveit követi, szigorú adatgyűjtéssel és a bérlők aktív bevonásával. Emellett fontos szerepet játszottak a rendszeres bérlői elégedettségmérések és az átfogó beltéri levegőminőség-kezelési terv is.

Az Asset Performance kategóriában elért Excellent minősítés az épület fizikai adottságait értékelte. Az Allee kiemelkedő pontszámot kapott kedvező közlekedési kapcsolataiért, a fenntartható mobilitást támogató infrastruktúráért – többek között az elektromosautó-töltőkért és kerékpáros létesítményekért –, valamint a munkavállalóknak nyújtott szolgáltatásokért. A víztakarékos megoldások, a LED-világítás, az épületfelügyeleti rendszer és az energiafogyasztás részletes mérése együttesen biztosítják a hatékony üzemeltetést. A szelektív hulladékgyűjtés és az újrahasznosítható anyagok elkülönítése tovább erősítette az eredményt. A több mint 12 000 négyzetméternyi zöldfelület, valamint a számos belső és külső pihenőzóna hozzájárul a jobb levegőminőséghez és az épülethasználók jóllétéhez.

Az Allee hosszú távú célja, hogy továbbra is iránymutató szerepet töltsön be a fenntartható működés és a környezettudatos épületüzemeltetés terén, és látogatói, valamint bérlői számára egyaránt felelős, jövőorientált környezetet biztosítson.

English Summary

The Allee Shopping Centre has achieved an outstanding milestone by becoming the only shopping centre in Hungary to receive the highest BREEAM In-Use Management Performance “Outstanding” rating, a level reached by only 1–2% of certified buildings worldwide. The BREEAM In-Use certification evaluates the real-life operational sustainability of existing buildings, directly reflecting everyday management practices. In addition to the Outstanding rating for management, Allee also earned an Excellent score in the Asset Performance category, assessing the building’s physical characteristics. The certification recognizes Allee’s comprehensive sustainability strategy, including energy and water efficiency, renewable energy use, green leasing, advanced building management systems, and tenant engagement. This achievement positions Allee as a benchmark for sustainable shopping centre operations both in Hungary and across the wider European market.