A Viber új szintre emeli a hirdetésmérést a Happydemics-szel

forrás: Prím Online, 2026. március 24. 19:50

A Rakuten Viber együttműködésre lépett a reklámtechnológiai piacon kiemelkedő szereplővel, a Happydemics vállalattal, hogy túllépjen a hagyományos megtekintési mutatókon, és segítsen a márkáknak jobban megérteni, miként hatnak hirdetéseik a fogyasztói gondolkodásra. Az együttműködésnek köszönhetően a hirdetők egy egységes, valós idejű kezelőfelületet kapnak, amely lehetővé teszi a kampányok márkaépítési hatásának (brand lift) számszerűsítését a Viberen.

A rendszer olyan mérőszámokat is figyelembe vesz, mint a hirdetésfelidézés vagy a vásárlási szándék, így azonosítja a leghatékonyabb kreatív elemeket, és támogatja a kampányok optimalizálását a teljes vásárlási folyamat során.

Ma a marketingesekre korábban soha nem látott nyomás nehezedik, hogy minden elköltött forint megtérülését bizonyítani tudják. A marketingvezetők 84%-a ma már a ROI-t tekinti a költségvetési döntések legfontosabb mutatójának, így egyre nagyobb az igény a kampányteljesítmény pontos és megbízható adatai iránt.

Az együttműködés révén a Viber lehetővé teszi a márkák számára, hogy adatvédelmi szempontból biztonságos, többcsatornás módszertannal mérjék a márkaépítési hatást. A Happydemics a hirdetéssel való találkozás valószínűségét ötvözi a hirdetésfelidézéssel, valós idejű, önkéntes visszajelzéseket gyűjtve mind azoktól, akik emlékeznek a hirdetésre, mind azoktól, akik nem. Ez megbízható és összehasonlítható piaci betekintést biztosít különböző csatornák és formátumok között – mindezt cookie-k és felhasználói követés nélkül.

Az AI-alapú elemzés az eredményeket iparági benchmarkokkal hasonlítja össze, és konkrét javaslatokat ad a jövőbeni kampányok hatékonyságának növelésére. Ez lehetővé teszi a hirdetők számára, hogy optimalizálják marketingköltségeiket, és könnyebben számonkérhetővé tegyék befektetéseik megtérülését.

„Célunk, hogy segítsünk a márkáknak olyan kampányokat létrehozni, amelyek valóban rezonálnak a fogyasztókkal, és egyre nagyobb az igény azokra az elemzésekre, amelyek túlmutatnak a hagyományos mutatókon” – mondta Jean-Marc Alomassor, a Rakuten Viber Advertising Solutions alelnöke. „Az elérés és a megjelenések alapvetőek, de ez az együttműködés hozzáadja az emberi dimenziót: megmutatja a márkáknak, hogyan formálják valójában a percepciót és a döntéseket, nem csupán azt, hány képernyőn jelentek meg.”

Virginie Chesnais, a Happydemics marketingigazgatója hozzátette: „Túl sokáig szűkült le a digitális hirdetések teljesítményének mérése a láthatósági mutatókra. A Rakuten Viberrel való együttműködés révén a márkák újra összekapcsolhatják az elérést a valódi hatással, és jobban megérthetik, hogyan alakítja a hirdetés a percepciót, a szándékot és a preferenciát. Az iparági benchmarkok, a régiók közötti összehasonlíthatóság, valamint a humán elemzések és az AI-alapú optimalizáció kombinációja lehetővé teszi, hogy a márkák magabiztosabban hozzanak kreatív és befektetési döntéseket, akár nagy léptékben is.”

Az új piaci elemzések már minden Viber hirdetési formátum esetében elérhetők, a natív és display hirdetésektől egészen a márkázott tartalmakig.

English Summary

Rakuten Viber has partnered with ad-tech leader Happydemics to go beyond traditional view metrics and help brands understand how their ads influence consumer perception. Through this collaboration, advertisers gain access to a unified, real-time dashboard that measures brand lift on Viber, tracking metrics like ad recall and purchase intent. The solution combines voluntary user feedback with AI-driven analysis, delivering reliable, privacy-first insights without cookies or user tracking. By identifying the most effective creative elements and comparing results to industry benchmarks, brands can optimize campaigns across the entire consumer journey. This partnership empowers marketers to make data-driven decisions, ensuring their ad spend truly drives impact.