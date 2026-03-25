Drónok, robotkutyák és fiatal tehetségek: ilyen volt a RoboTech Challenge Day
A Heves Vármegyei Szakképzési Centrum szervezésében, RoboTech Challenge Day néven rendezték meg Közép-Európa első robotkutyaversenyét, amelyen emellett különféle robotikai és dróntechnológiai versenyszámok is helyet kaptak. Az Edutus Egyetem szakmai közreműködésével megvalósult eseményen részt vett Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter is, aki bejelentette: Magyarország hamarosan ismét otthont adhat egy „robotolimpiának”.
Március 25-én az egri Kemény Ferenc Sportcsarnok adott otthont a RoboTech Challenge Day elnevezésű robotikai versenynek és gálának. A régiós szinten is egyedülálló rendezvény fő célja az volt, hogy közelebb hozza a robotika és a programozás világát, elsősorban a középiskolás fiatalok számára. A programot robotkutyás versenyek, a World Robot Olympiad mintájára szervezett megmérettetések, drónos és önvezető járműmodellek versenyei, valamint kültéri és beltéri bemutatók színesítették. A Honvéd-Kadét Drónprogram bemutatóversenye, különféle robotikai show-elemek, valamint külföldi csapatok részvétele is hozzájárult az esemény sikeréhez.
Az egész napos rendezvény megnyitóján beszédet mondott Dr. Hankó Balázs is, aki bejelentette: komoly esély van arra, hogy Magyarország rendezheti meg a World Robot Olympiad 2031-es világdöntőjét. Az Edutus Egyetem – a Magyar Kormány támogatásával benyújtott – pályázatát a WRO nemzetközi szervezete kedvezően fogadta. A miniszter kiemelte: a rendezés előkészületei új lendületet adhatnak a robotika oktatásának és a kapcsolódó versenyek támogatásának Magyarországon. Hangsúlyozta, hogy cél, hogy minden diák számára elérhetővé váljon a részvétel, és megismerkedhessenek ezzel a jövő szempontjából kulcsfontosságú tudásterülettel.
Milibák-Veres Erika, a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum főigazgatója beszédében rámutatott: a robotika már nem a jövő része, hanem a jelen meghatározó eleme, az ehhez kapcsolódó tudás pedig egyre inkább versenyképességi tényező minden ágazatban. Ennek megfelelően a szakképzés kiemelt feladata, hogy jól felkészült és motivált szakembereket képezzen ezen a területen. Hozzátette: a korszerű robotikai és programozási ismeretek iránti érdeklődést olyan magas színvonalú, élményalapú rendezvényekkel lehet erősíteni, mint a RoboTech Challenge Day, és szerencsére ehhez már egyre több intézményben adottak a szükséges feltételek.
A megnyitón levetítették Claus Ditlev Christensen, a WRO Association főtitkárának videóüzenetét is, amelyben örömét fejezte ki a magyar pályázat kapcsán.
English Summary
The RoboTech Challenge Day, organized by the Heves County Vocational Training Centre, brought together cutting-edge robotics competitions in Eger, including Central Europe’s first robot dog contest. Supported by Edutus University, the event showcased a wide range of activities, from drone and self-driving vehicle challenges to interactive demonstrations aimed primarily at high school students. Hungary’s Minister for Culture and Innovation, Balázs Hankó, announced that the country has a strong chance to host the 2031 World Robot Olympiad final. The event highlighted the growing importance of robotics education and its role in strengthening future competitiveness. Organizers emphasized that engaging, high-quality events like this can inspire more students to explore careers in technology.
