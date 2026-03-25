Felhővel a pályán és azon kívül – az FC Bayern München digitális stratégiája

forrás: Prím Online, 2026. március 25. 14:56

Az SAP SE bejelentette, hogy Németország legsikeresebb labdarúgóklubja és a világ egyik vezető sportvállalata, az FC Bayern München a RISE with SAP átalakulási program keretében a saját üzemeltetésű rendszereit felhőalapú környezetbe migrálta. A stratégiai lépés célja az innováció felgyorsítása, az adatvédelem erősítése, valamint a klub digitális működésének hosszú távú „jövőállóvá” tétele.

A több évtizedes együttműködésre építve az FC Bayern a RISE with SAP programot választotta, hogy az SAP Cloud ERP Private Edition megoldásra álljon át. Ez a dedikált privát felhőalapú vállalatirányítási rendszer az SAP Business Suite-re épül, és zökkenőmentesen illeszkedik a klub már meglévő felhős SAP-környezetébe, amely magában foglalja többek között az SAP SuccessFactors (HR és tehetségmenedzsment), az SAP Emarsys (marketingautomatizáció), az SAP Concur (utazás- és költségkezelés), az SAP Analytics Cloud (tervezés és üzleti elemzés) és az SAP Datasphere (vállalati adatintegráció) megoldásokat. Emellett a klub használja az SAP Sports One sport- és teljesítményadat-kezelő rendszert, az SAP Business Technology Platformot integrációs és fejlesztési célokra, az SAP HANA Cloud adatbázist, valamint az SAP Event Ticketing jegyértékesítési rendszert is.

Egységes digitális alap a rajongói élményhez és működéshez

A RISE with SAP felhőalapú környezetet biztosít a klub számára, amely támogatja a folyamatos innovációt, a valós idejű elemzéseket és az AI-támogatott üzleti insightokat. Az új infrastruktúra megerősíti a pénzügyi menedzsmentet, gyorsítja a merchandising-folyamatokat, és hatékonyabbá teszi a partnerkapcsolatokat, miközben a mezfelszereléseket, létesítményeket és az ellátási láncot érintő logisztikát is gördülékenyebbé teszi.

Jelenleg az FC Bayern működésében több mint 9,5 millió szurkolói és tagsági adatrekord, valamint több mint 25 000 termék törzsadat kezelése történik az SAP Cloud ERP alkalmazásokban. Ez egységes adat- és működési alapot biztosít a rajongói kapcsolattartáshoz, a kereskedelmi tevékenységekhez és az operatív kiválósághoz.

A felhő kezeli a meccsnapi csúcsokat kiszámíthatóan és biztonságosan

A felhőre váltással az FC Bayern gyorsabban érheti el a beruházásokból származó üzleti hasznot, és rugalmasan skálázható kapacitással képes kezelni a meccsnapok forgalmi csúcsait. Az egységes adatplatform révén az IT-üzemeltetés egyszerűsödik, és a klub számára kiszámíthatóbb költségmodellt biztosít.

„Az FC Bayern remek példája annak, hogyan használhatók az SAP Business Suite felhőmegoldásai az innováció és növekedés előmozdítására” – mondta Thomas Saueressig, az SAP SE igazgatósági tagja, a Customer Services & Delivery területért felelős vezető. „A RISE with SAP révén a klub folyamatos frissítésekhez, integrált analitikához és AI-képességekhez jut, amelyek javítják a rajongói élményt és erősítik az operatív alkalmazkodóképességet.”

„A modern sportban ugyanúgy szükség van stabil digitális alapokra, mint tehetségre vagy taktikára. Az FC Bayern példája azt mutatja, hogy egy világszinten kiemelkedő klub a pályán kívül is professzionális szemlélettel dolgozik, hosszú távon fenntartható, rugalmas és innovációra épülő működést alakítva ki. Nagy öröm számunkra, hogy az SAP technológiái ilyen mértékben járulhatnak hozzá ehhez a teljesítményhez” – mondta Hidvégi Péter, az SAP Hungary ügyvezető igazgatója.

Vállalati szintű felhő-ERP: megbízhatóság, megfelelés és EU-adatrezidencia

Az SAP Cloud ERP Private megoldás folyamatos fejleszthetőséget biztosít, és integrálható az SAP BTP szolgáltatásaival, többek között fejlett analitikával, gépi tanulással és folyamatintegrációval. A szolgáltatás minősített adatközpontokban fut, katasztrófa-helyreállítással, központi biztonsági frissítésekkel és monitorozással, 99,9%-os szolgáltatási szint vállalással, valamint európai uniós adatszuverenitással.

Ez támogatja a nemzetközi és európai megfelelést – például az ISO szabványok és a GDPR előírásait. Az átállás a korábbi, saját üzemeltetésű modellről csak szigorú ellenőrzési, irányítási és biztonsági lépések után valósult meg, az FC Bayern magas adatvédelmi és működési elvárásainak megfelelően.

Digitális innováció az élen

„Az SAP-val közös munkánk biztosítja, hogy az FC Bayern a digitális innováció élvonalában maradjon. A felhőre váltással jobban skálázhatjuk a rajongói kapcsolódásokat, optimalizálhatjuk a játékosok teljesítményével kapcsolatos elemzéseket, és egyszerűsíthetjük a globális működésünket” – mondta Jan-Christian Dreesen, az FC Bayern München AG vezérigazgatója.

Az új környezet támogatja a vállalatirányítás „clean core” megközelítés szerinti standardizálását, lehetővé téve a gyorsabb frissítéseket és a jövőbeli SAP-innovációk – köztük a Joule AI-asszisztens és az SAP Green Ledger fenntarthatósági/karbonadat-kezelő megoldás – bevezetését. Ennek köszönhetően az FC Bayern hatékonyabban és fenntarthatóbban fejlesztheti a rajongói élményt, a sportteljesítmény-analitikát, a kereskedelmi működést, valamint a HR- és pénzügyi folyamatokat.

English Summary

FC Bayern Munich, one of Germany’s most successful football clubs, has migrated its on-premise systems to a cloud environment through the RISE with SAP transformation program. This move aims to accelerate innovation, strengthen data protection, and ensure the club’s long-term digital resilience. The team has adopted SAP Cloud ERP Private Edition, seamlessly integrating it with existing cloud solutions like SAP SuccessFactors, SAP Concur, and SAP Analytics Cloud. The cloud platform enhances real-time analytics, AI-powered insights, and operational efficiency, while enabling the club to manage matchday peaks and streamline fan engagement, commerce, and internal processes. By building on a “clean core” digital foundation, FC Bayern positions itself for sustainable growth, smarter decision-making, and an improved overall fan experience.