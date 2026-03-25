Innovációval a jövőért: rangos díjat nyert a Budapest Bike Maffia programja

forrás: Prím Online, 2026. március 25. 09:58

A Morgan Stanley bejelentette első alkalommal meghirdetett innovációs pályázatának, az EMEA Impact Through Innovation programnak a nyerteseit. A kezdeményezés célja, hogy kezdőtámogatással segítse azokat az úttörő közhasznú szervezeteket, amelyek innovatív megoldásokkal támogatják a gyermekek és fiatalok boldogulását a régióban.

Az elismerés olyan szervezeteknek szól, amelyek együttműködésre épülő, jól skálázható programjaikkal hozzájárulnak a gyerekek egészségének, mentális jóllétének és tanulmányi eredményeinek javításához, miközben hosszú távon is érezhető, közösségformáló hatást érnek el.

A díjazottak között Magyarországról a Budapest Bike Maffia is helyet kapott. A szervezet a „Nekünk a Balaton” programjával nyerte el az elismerést, amely a mélyszegénységben élő, átmeneti szállásokon lakó vagy állami gondozásban nevelkedő gyerekeket támogatja. A kezdeményezés az élményalapú tanulást, a közösségi élményeket és a hosszú távú mentorálást ötvözi, hogy ösztönözze a fiatalokat a tanulásra, és segítsen nekik egy reménytelibb jövőkép kialakításában.

Sok érintett gyermek korábban alig tapasztalt meg hasonló, pozitív élményeket. A tapasztalatok azt mutatják, hogy akár egyetlen támogató találkozás is jelentős változást hozhat életükben: növelheti önbizalmukat és erősítheti lelki ellenálló képességüket. A Budapest Bike Maffia a program bővítésével, valamint az oktatási intézményekkel való együttműködés erősítésével kívánja csökkenteni a korai iskolaelhagyást és megelőzni a hajléktalanság kialakulását, hogy a gyerekek stabilabb alapokkal indulhassanak el az életben.

„Az EMEA Impact Through Innovation díjjal olyan szervezeteket szeretnénk elismerni, amelyek innovatív és széles körben alkalmazható megoldásokkal segítik a hátrányos helyzetű fiatalokat” – mondta Mayer Dániel, a Morgan Stanley budapesti irodájának vezetője. Hozzátette: a Budapest Bike Maffia munkája gyakorlati szemléletével és kreatív, rugalmas hozzáállásával kézzelfogható társadalmi hatást ér el, eredményeik pedig jól mérhetők. „Kis, de hatékony lépések révén hoznak létre közösségi szinten is látható változásokat, miközben olyan értékeket képviselnek, amelyek számunkra is kiemelten fontosak.”

A díj átvételekor a szervezet hangsúlyozta, hogy a nehéz körülmények között felnövő gyerekek életében milyen meghatározó szerepe lehet egy őszinte, támogató emberi kapcsolatnak. „Nagy megtiszteltetés számunkra ez az elismerés” – mondta Havasi Zoltán, a Budapest Bike Maffia alapítója. „Egyetlen pozitív élmény is elegendő lehet ahhoz, hogy erőt, önbizalmat adjon, és új lehetőségeket nyisson meg a fiatalok előtt. A Morgan Stanley támogatásával még több gyermekhez juthatunk el, tovább erősíthetjük partnerségeinket, és olyan élményeket nyújthatunk, amelyek valódi változást hozhatnak az életükben.”

A 2027-es EMEA Impact Through Innovation Awards pályázati időszaka várhatóan 2026 tavaszán nyílik meg.

English Summary

The Morgan Stanley EMEA Impact Through Innovation program has announced its first cohort of winners, recognizing organizations that support children and young people through scalable, innovative solutions. Among the awardees is Hungary’s Budapest Bike Maffia, honored for its “Nekünk a Balaton” initiative. The program helps disadvantaged children through experiential learning, community building, and long-term mentorship, encouraging them to stay engaged in education and envision a better future. Even a single positive, supportive encounter can significantly boost their confidence and resilience. With the award, the organization aims to expand its reach, strengthen partnerships, and create lasting impact by reducing school dropout rates and preventing future homelessness.