Megérkezett a Google 2026. márciusi spam frissítése

forrás: Prím Online, 2026. március 25. 21:25

A Google 2026. március 24-én elindította a márciusi spam update-et, amely globálisan, minden nyelven és minden régióban élesedik. A vállalat szerint ez egy „normál” spam frissítés, amelynek kifutása várhatóan csak néhány napot vesz igénybe. Szuhi Attila, az ITE.hu alapítója és főszerkesztője mutatja a részleteket.

Az idei első spam update

Ez az idei év első hivatalosan bejelentett spam frissítése, és egyben a második nyilvánosan kommunikált Google-algoritmusfrissítés 2026-ban a februári Discover core update után. A legutóbbi megerősített spam frissítés 2025 augusztusában futott le.

A Google Search Status Dashboard bejegyzése szerint a frissítés 2026. március 24-én, amerikai csendes-óceáni idő szerint 12:18-kor lett közzétéve, és a vállalat külön kiemelte, hogy az frissítés minden nyelvre és minden országra vonatkozik.

Fontos, hogy a korábbiaktól eltérően, most a lefutás várhatóan csak néhány nap, tehát hamar észlelni fogjuk a változásokat.

Van egy olyan sejtésem, hogy ez után jöhet egy nagyobb Core frissítés néhány héten belül.

Részletek nem ismertek

A keresőcég ezúttal sem részletezte, pontosan mely spamtípusokra fókuszál legerősebben a mostani frissítés, de a dokumentációjuk alapján a spam update-ek lényege, hogy a Google időről időre jelentősebb fejlesztéseket vezet be a spamészlelő rendszereiben. Ezek közül a legismertebb a SpamBrain, vagyis a Google AI-alapú spammegelőző rendszere, amely a manipulatív, szabályzatellenes megoldások felismerését végzi és egy összetett rendszer, tehát nem csak egy-egy elemre vonatkozik ( pl.: kulcsszóhalmozás)

A Google hivatalos dokumentációja szerint azoknak az oldalaknak, amelyek láthatóságcsökkenést tapasztalnak egy spam frissítés után, elsősorban a spam szabályzatot érdemes átnézniük. A vállalat azt is egyértelművé teszi, hogy a szabályzatot sértő oldalak visszasorolódhatnak, sőt akár teljesen el is tűnhetnek a találatokból. A javítás lehetséges, de nem feltétlenül gyors: a Google szerint idő kell ahhoz, hogy az automatizált rendszerek újraértékeljék a megfelelést.

Különösen fontos részlet, hogy linkspam esetén a helyzet még keményebb lehet. A Google leírása szerint ha a rendszer egyszerűen kivonja a spamjellegű linkek korábbi rangsorolási hatását, akkor az azokból származó előny nem „szerezhető vissza” utólag. Ez azt jelenti, hogy aki mesterséges linkelőnyre épített, annál egy takarítás után is tartós veszteség maradhat.

A mostani frissítés azonban – a korábbi tapasztalatok alapján – nem link fókuszú.

Szakmai reakciók

Az első szakmai reakciók az X-en inkább óvatosak és kivárók. Charles Floate például azt emelte ki, hogy most nem az azonnali pánik vagy kapkodó módosítgatás a helyes reakció, hanem az, hogy a piac először figyelje meg, valóban történik-e érdemi elmozdulás a következő napokban.

Más reakciók inkább a feszültséget tükrözik. Lily Ray rövid, de beszédes első válasza gyakorlatilag annyi volt, hogy „Ohhhhhh boy”, ami jól mutatja, hogy a SEO-szakma számít némi turbulenciára a találati listákban.

Gelnn Gabe felveti annak lehetőségét, hogy esetleg a spam AI/GEO taktikák kerülhetnek fókuszba:

Aleyda Solis szintén arra hívta fel a figyelmet, hogy a lefutás néhány napig is eltarthat, vagyis a következő időszakban érdemes fokozottan figyelni a Search Console és az organikus forgalom változásait.

Egyes jelzések szerint a futással akár gondok is lehetnek, mert néhány kifejezésre nincs találati lista több nyelven is:

Várható hatások

Mit jelent ez a gyakorlatban? A következő napokban előfordulhatnak rangsoringadozások, forgalmi hullámzások, vagy akár látványosabb visszaesések is bizonyos site-oknál. Mivel a Google most sem nevezte meg pontosan a célzott spamkategóriákat, az alábbi technikák mind érintettek lehetnek: spam linkprofil, skálázott tartalom, rejtett elemek, felhasználói spam, megtévesztő oldalak és más policy-sértések.

A normál oldalak, amelyek nem alkalmaznak ilyen technikákat vélhetően inkább nyertesei lesznek ennek a frissítésnek, de a tapasztalatok azt mutatják, hogy a spam frissítések eddig nem igazán érintették a magyar találati listát. Ez alapján nagy mozgásokra nem számítok. Kérdés persze, hogy a tömegesen megjelenő AI-ra alapozott oldalakra milyen hatása lesz. Ezt a napokban megtudjuk. Úgy vélem itt is inkább a gyengébb miőségű oldalak lehetnek érintettek.

A lényeg

A lényeg tehát: a Google elindította a 2026. márciusi spam frissítést, a lefutás globális, várhatóan gyors lesz. A következő néhány nap kulcsfontosságú lesz annak megértéséhez, hogy ez csak kisebb takarítás, vagy megint komolyabb tisztogatás indul a találatokban, akár az AI-technikákra alapozva.

Szerző Szuhi Attila

ite.hu/megerkezett-a-google-2026-marciusi-spam-frissitese/

English Summary

On March 24, 2026, Google rolled out its March spam update, which applies globally across all languages and regions. This is the first officially announced spam update of the year and the second public algorithm update after the February Discover core update. Unlike previous updates, this rollout is expected to complete within a few days, allowing for quick detection of changes. Google did not specify which spam types are targeted, but the update builds on its AI-based spam detection systems, such as SpamBrain. Early SEO reactions are cautious, suggesting that site owners monitor performance rather than make immediate changes. The update may cause ranking fluctuations or traffic shifts, primarily affecting sites using manipulative tactics, while normal-quality pages could benefit.