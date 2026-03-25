Milliárdos károk, gyenge védelem: riasztó képet fest az NMHH kutatása

forrás: Prím Online, 2026. március 25. 19:57

A hazai internetezők több mint kétharmada már találkozott adathalászattal vagy más online veszéllyel, miközben sokan alapvető online biztonsági ismeretekkel sem rendelkeznek. Ezt emeli ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) friss kutatása, amely két, egymást kiegészítő tanulmányban vizsgálta a felhasználók digitális biztonsági tudását és az online piacterek megbízhatóságát. A szakértők hangsúlyozzák, hogy a jogszabályi védelmi eszközök mellett a fogyasztói tudatosság továbbra is kulcsfontosságú.

A digitális visszaélések Magyarországon is komoly problémát jelentenek: a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint 2024-ben 36%-kal nőtt a pénzforgalmi csalások száma, a károk pedig megközelítették az 55 milliárd forintot.

Az NMHH 2024-ben reprezentatív lakossági kutatás keretében vizsgálta a magyar felhasználók platformhasználati szokásait, digitális készségeit és online negatív tapasztalatait. A felmérés rámutatott, hogy a közösségi platformok már a mindennapok részét képezik: a 18 év feletti internetezők közel 90%-a hetente használja a Facebookot, több mint 70%-uk a YouTube-ot, és a TikTok, valamint az Instagram is mintegy 40%-os népszerűségnek örvend. Ugyanakkor a válaszadók több mint kétharmada már tapasztalt online problémát, például adathalászatot, illegális tartalmakat vagy adatvisszaélést. A kutatás rámutatott, hogy az internetes csalások magas száma Magyarországon összefügg a digitális készségek alacsony szintjével: a lakosság több mint fele alapvető online biztonsági ismeretekkel sem rendelkezik.

Forrás: Freepik

A 2025-ös, nem reprezentatív NMHH „Mystery Visit” kutatás a csalásgyanús esetekre fókuszált, és próbavásárlásokkal térképezte fel az internetes csalók módszereit. A közel 50 próbavásárlás 15%-a bizonyult egyértelmű csalásnak, de az esetek eloszlása platformonként eltért: a Google Search Ads hirdetésein keresztüli vásárlások 60%-a csalási kísérlet volt, míg a szabályozottabb piactereken ez az arány csupán 3%. A kutatás azonosította a legfontosabb figyelmeztető jeleket: a csaló webshopok 83%-ánál hiányzott az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF), gyakoriak voltak a piaci árnál lényegesen kedvezőbb ajánlatok és a vásárlók sürgetése. Különösen kockázatos volt, hogy a kártyás fizetések 100%-a nem biztonságos (nem alkalmaztak kétfaktoros hitelesítést), így érzékeny adatok kerülhettek veszélybe.

Az európai uniós digitális szolgáltatásokról szóló rendelet (DSA) lehetőséget biztosít a felhasználóknak, hogy 6 hónapon belül belső panaszt tegyenek az érintett platformnál, és ha ez nem vezet eredményre, Magyarországon az Online Platform Vitarendező Tanács (OPVT) kínál peren kívüli, független megoldást.

Jogszabályellenes tartalom vagy online csalás észlelése esetén a felhasználók az érintett platformhoz vagy az NMHH Internet Hotline jogsegélyszolgálatához fordulhatnak bejelentéssel.

Az NMHH kutatási eredményei, valamint a „Mystery Visit” tanulmány tapasztalatai elérhetők az NMHH onlineplatformok.hu oldalán, ahol további gyakorlati tanácsok és részletes kutatási anyagok is olvashatók.

English Summary

Over two-thirds of Hungarian internet users have encountered phishing or other online threats, yet many lack basic digital security knowledge, according to recent research by the National Media and Infocommunications Authority (NMHH). The studies highlight that while social media platforms like Facebook, YouTube, TikTok, and Instagram are widely used, a significant share of users have faced online scams or data misuse. NMHH’s 2025 “Mystery Visit” research revealed that 15% of test purchases were fraudulent, with higher risks on less-regulated platforms such as Google Search Ads. Common warning signs include missing terms and conditions, unusually low prices, and pressure tactics, while insecure card payments were frequent. Users in Hungary can report violations to the platform, the NMHH Internet Hotline, or seek independent resolution through the Online Platform Dispute Resolution Council.