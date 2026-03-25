Rekorddöntés és miskolci fölény a ProSuli 2026 robotikaversenyén

forrás: Prím Online, 2026. március 25. 13:20

Az ország 59 településéről közel 170 csapat nevezett a ProSuli 2026 robotikaversenyére. A döntőt március 23-án tartották a Yettel Házban, ahol a legjobb diákcsapatok mérték össze tudásukat. Idén is komoly volt a tét: a haladó kategória győztesei közvetlenül a dél-koreai Robotex nemzetközi döntőjébe kvalifikálták magukat.

 

Az országos döntő haladó kategóriájának győztesei a 14 év alatti korcsoportban a miskolci Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola és Óvoda „Deákok” csapata lett, míg a 14 év feletti korosztályban a szintén miskolci Miskolci SZC Kandó Kálmán Informatikai Technikum „Kandó” nevű csapata nyert. A kezdő kategória 14 év alatti győztese a Szigetszentmártoni Általános Iskola „Wall-E” csapata, a 14 év feletti korcsoportban pedig a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola „Cybercore” csapata diadalmaskodott.

 

Rekordrészvétel az ország minden pontjáról

 

Az ötödik alkalommal megrendezett Yettel ProSuli verseny idén rekordszámú, 169 nevezővel zajlott, ami a program történetében a legnagyobb érdeklődést jelenti. A csapatok az ország minden részéről érkeztek: 59 település képviseltette magát, és a résztvevők közel 80%-a vidéki iskolákból érkezett. Budapestről 34 csapat indult, míg a legaktívabb vidéki városok között olyan helyek szerepeltek, mint Nyíregyháza, Szeged, Pécs, Békéscsaba, Tatabánya, Hódmezővásárhely és Jászapáti, ami jól mutatja, hogy a robotika és programozás iránti érdeklődés országos szinten élénk.

 

 

A 169 nevezőből 60 csapat jutott be az országos döntőbe. A verseny két korcsoportban – 14 év alatt és felett – zajlott, idén először pedig kezdő és haladó kategóriában is. „Ez a lépés a program fejlődését tükrözi: eredetileg a robotikával ismerkedőket céloztuk meg, de már tavaly is indultak tapasztalt csapatok. A kategóriák szétválasztása lehetővé teszi, hogy mindenki a tudásának megfelelő szintű kihívásokkal találkozzon. A felkészülés és a verseny során a diákok nemcsak robotot építenek és programoznak, hanem kritikai gondolkodásuk, problémamegoldó képességük, valamint csapatmunkájuk is fejlődik” – mondta Koren Balázs, a program szakmai vezetője.

 

A haladó kategória győztesei a Szöulban rendezett Robotex 2026 nemzetközi döntőjére kvalifikálták magukat, ahol a világ legjobb diákcsapataival mérhetik össze tudásukat. Emellett a Yettel 400 ezer forint utazástámogatást biztosít számukra. A kezdő kategória nyertesei a Robotex magyarországi döntőjébe jutottak, és ugyancsak 400 ezer forint pénzjutalmat kaptak iskolájuk robotkészleteinek fejlesztésére.

 

 

English Summary

Nearly 170 teams from 59 Hungarian towns participated in the ProSuli 2026 robotics competition. The national finals took place on March 23 at the Yettel House, where top student teams showcased their skills. Winners of the advanced category qualified for the international Robotex 2026 finals in Seoul, with 400,000 HUF travel support provided by Yettel. Beginner teams advanced to the Hungarian Robotex finals and received 400,000 HUF for school robotics equipment. This year’s event set a participation record, with strong representation from both Budapest and rural schools, highlighting the nationwide interest in robotics and programming.

 

Kapcsolódó cikkek

További kapcsolódó cikkek...

Megérkezett a Google 2026. márciusi spam frissítése

A Google 2026. március 24-én elindította a márciusi spam update-et, amely globálisan, minden nyelven és minden régióban élesedik. A vállalat szerint ez egy „normál” spam frissítés, amelynek kifutása várhatóan csak néhány napot vesz igénybe.
Szuhi Attila, az ITE.hu alapítója és főszerkesztője mutatja a részleteket.

2026. március 25. 21:25

Milliárdos károk, gyenge védelem: riasztó képet fest az NMHH kutatása

A hazai internetezők több mint kétharmada már találkozott adathalászattal vagy más online veszéllyel, miközben sokan alapvető online biztonsági ismeretekkel sem rendelkeznek. Ezt emeli ki a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) friss kutatása, amely két, egymást kiegészítő tanulmányban vizsgálta a felhasználók digitális biztonsági tudását és az online piacterek megbízhatóságát. A szakértők hangsúlyozzák, hogy a jogszabályi védelmi eszközök mellett a fogyasztói tudatosság továbbra is kulcsfontosságú.

2026. március 25. 19:57

Erősebb, okosabb, tartósabb – bemutatkozik a Galaxy A57 5G és A37 5G

A Samsung Electronics bemutatta legújabb Galaxy A szériás okostelefonjait, a Galaxy A57 5G és Galaxy A37 5G modelleket. Az új készülékek célja, hogy a vállalat legfrissebb mobilinnovációit – köztük a továbbfejlesztett „Király A széria” intelligens funkciókat – még szélesebb felhasználói kör számára tegyék elérhetővé. A sorozat jól tükrözi a Samsung azon törekvését, hogy az AI-alapú megoldásokat minél több ember mindennapjaiba beépítse, és ezzel egyszerűbbé, hatékonyabbá tegye a napi feladatokat.

2026. március 25. 18:10

Drónok, robotkutyák és fiatal tehetségek: ilyen volt a RoboTech Challenge Day

A Heves Vármegyei Szakképzési Centrum szervezésében, RoboTech Challenge Day néven rendezték meg Közép-Európa első robotkutyaversenyét, amelyen emellett különféle robotikai és dróntechnológiai versenyszámok is helyet kaptak. Az Edutus Egyetem szakmai közreműködésével megvalósult eseményen részt vett Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter is, aki bejelentette: Magyarország hamarosan ismét otthont adhat egy „robotolimpiának”.

2026. március 25. 16:34

Felhővel a pályán és azon kívül – az FC Bayern München digitális stratégiája

Az SAP SE bejelentette, hogy Németország legsikeresebb labdarúgóklubja és a világ egyik vezető sportvállalata, az FC Bayern München a RISE with SAP átalakulási program keretében a saját üzemeltetésű rendszereit felhőalapú környezetbe migrálta. A stratégiai lépés célja az innováció felgyorsítása, az adatvédelem erősítése, valamint a klub digitális működésének hosszú távú „jövőállóvá” tétele.

2026. március 25. 14:56

AI, robotika és jövőformáló trendek a Craft Conference-en

2026. március 24. 09:58

AI a vásznon: visszatér a Budapest SmartFest a jövő filmjeivel

2026. március 18. 10:09

Laborvezető nyerte az Év Női Menedzsere díjat

2026. március 16. 18:25

A Telekomé Magyarország leggyorsabb és legjobb vezetékes hálózata az Ookla szerint

2026. március 10. 14:55

legfrissebb cikkei

Újra közösségi kezdeményezések felkarolásával nyitja a tavaszt a Hankook – indul a 14. KÖSZ, Hankook! program

2026. 03. 25

Befogadó játszótér arca lett Süsü, a sárkány

2026. 03. 25

A magyarok fele a zajszennyezés miatt szenved egy friss kutatás szerint

2026. 03. 25
Tovább a DigitalHungary.hu-ra

Legolvasottabb híreink

Beszélgetés önmagammal: megszületett az első magyar AI‑hasonmás podcast
Több helyen használod ugyanazt a jelszót? Ha egyszer kiszivárog, minden fiókod veszélybe kerülhet!
Váratlan csomagot kaptál? Lehet, hogy csalók szerezték meg az adataidat
Magyar kutatók az autonóm jövőért: jelentős eredmények négy év innováció után
Újra keresik a digitális gazdaság női hőseit – indul a 2026-os pályázat
Így vadásznak a kiberbűnözők a téli olimpia szurkolóira
Beköszöntött a mesterséges intelligencia által vezérelt zsarolóvírusok korszaka
Tőzsdei beszélgetőtárs a képernyőn: Gracy AI a Bitgettől
Laborvezető nyerte az Év Női Menedzsere díjat
Fiatal tehetségek reflektorfényben: a Sony World Photography döntősei
