20 év az élvonalban: a Samsung AI TV-k új szintre emelik a meccsnézést

forrás: Prím Online, 2026. április 30. 11:50

A 2026-os év a nagy nyári futballtorna jegyében telik, amelyre a Samsung Electronics a legfejlettebb, AI-alapú televíziós portfóliójával készült fel. A 20 éve a TV iparág élvonalában működő vállalat exkluzív sajtóeseményen mutatta be a hazai piacra érkező legújabb készülékeit. A márka kijelzői, különösen a Micro RGB és Mini LED modellek, készen állnak arra, hogy maximalizálják a szurkolói élményt és összehozzák a rajongókat.

A jövő technológiája a jelenben

A Samsung 2026-os tévékínálatában a mesterséges intelligencia a televíziózás új korszakát hozza el. Az AI megoldások a teljes kínálatban ott vannak, a Crystal UHD modellektől egészen a prémium kategóriás, ultranagy méretű készülékekig. Olyan funkciók, mint az alacsony felbontású tartalmakat feljavító AI Upscaling Pro, a színeket optimalizáló Color Booster Pro, a meccsnézést tökéletesítő AI Foci mód, valamint a párbeszédeket és a háttérzajokat valós időben finomhangoló AI Sound Controller Pro minden eddiginél magával ragadóbb élményt nyújthatnak.

A prémium kategória abszolút csúcsát a Micro RGB (R95H és R85H szériák) modellek jelentik, amelyek 55-től egészen a lenyűgöző, 115 colos méretig érhetők el. A forradalmi kijelző a Samsung saját fejlesztésű technológiájára épül: egyedileg vezérelt piros, zöld és kék mikro LED-ek páratlan színhűséget és természetes színvilágot tesznek lehetővé, amelyet a 100%-os BT.2020 színtér-lefedettséget igazoló VDE minősítés is alátámaszt. A lenyűgöző vizuális élményt a Samsung egyedi Tükröződésmentes bevonata teszi teljessé, amely gondoskodik arról, hogy a kép még világos környezetben, erős külső fények mellett is zavartalan és éles maradjon.

Ezt a kivételes képminőséget a vállalat minden korábbinál okosabb Micro RGB AI Engine Pro processzora alapozza meg. Ez olyan mesterséges intelligencia alapú funkciókkal optimalizálja jelenetenként a mozgást, a színeket és a kontrasztot, mint az AI Felskálázás Pro, a Micro RGB Color Booster Pro és a Micro RGB HDR Pro. A csúcstechnológia ráadásul prémium formatervezéssel párosul: a szupervékony kávával, a falra hézagmentesen simuló Black Element Design kialakítással és az elegáns Infinity Air talppal az új Micro RGB televíziók minden modern enteriőr tökéletes ékkövei lehetnek.

Az idei OLED termékcsalád (S95H, S90H és S85H) a mély fekete színek és a lenyűgöző kontrasztok szerelmeseinek készült. A már több modellre kiterjesztett Tükröződésmentes technológia mellett a S95H zászlóshajó Pantone Validated ArtfulColor minősítéssel is rendelkezik. Az új OLED tévék kiváló választást jelentenek a gamerek számára is, a 165Hz-es Motion Xcelerator képfrissítést kínáló Ultimate Gaming Pack a piac egyik leggyorsabb és legreszponzívabb kijelzőjévé teszi a Samsung OLED-et.

A Neo QLED modellek (QN80H és QN70H) ötvözik a Quantum Mini LED-ek precíz fényszabályozását az intelligens 4K felskálázással és az NQ4 AI processzor erejével. A TÜV Rheinland által „Valódi QLED TV”-ként minősített kijelzők 100%-os színtérfogatot garantálnak, így a színek még a legmagasabb fényerő mellett is stabilak és élethűek maradnak, akár a 144Hz-es, dinamikus játékmenetek során is.

A Mini LED (M80H és M70H) modellek széles közönség számára teszik könnyen elérhetővé a mesterséges intelligenciával támogatott, élvonalbeli tévézést. A Pure Spectrum Color technológia és az NQ4 AI Gen2 processzor kiváló mélységet és tisztaságot ad a képnek, a Motion Xcelerator 144Hz és az AI Sound Controller pedig gondoskodnak arról, hogy a gyors sportközvetítések képi világa és a párbeszédek is tökéletesek legyenek.

A The Frame televíziók továbbra is a művészet és a technológia tökéletes találkozását képviselik. Az Art Store-ból már több mint 5000, nemzetközileg is ismert műalkotás közül választhatnak a felhasználók, a The Frame Pro modell pedig a Neo QLED képminőséget és a vezeték nélküli One Connect (Wireless One Connect) technológiával járul hozzá a lakótér hangulatához, és a letisztult, kábelmentes enteriőr kialakításához.

Formatervezési bravúrok és kiemelkedő hangzás

A tökéletes vizuális élményt a kompromisszummentes hangzás teszi teljessé. A vállalat audiopiaci dominanciáját kiválóan példázza, hogy a Samsung zsinórban 12 éve a globális hangprojektor-piac élvonalbeli szereplője, amely nem egyszerűen statisztikai siker, hanem a hosszú távú technológiai innovációk eredménye. Ezt a pozíciót a hagyományos, prémium hangprojektorok – köztük a karbonlábnyom-csökkentésért TÜV-minősítést is elérő, csúcskategóriás HW-Q990H modell –vadonatúj funkciói is erősítik, mint a Sound Elevation (hangemelés) és az Auto Volume (automatikus hangerő-szabályozás). Ezek az innovációk gondoskodnak arról, hogy a párbeszédek és az effektek a térben mindig a megfelelő magasságból és optimális hangerővel, tökéletesen kiegyensúlyozva szólaljanak meg.

Ezt az élvonalbeli ökoszisztémát a Music Studio 7 és 5 széria formatervezési bravúrjai teszik teljessé, amelyek jóval többet jelentenek puszta stílusnál. A modern életterekbe természetesen simuló, Erwan Bouroullec francia tervező által megálmodott Music Studio 5 a 4 hüvelykes mélynyomójával, a beépített hullámvezetővel ellátott dupla magassugárzóival és a Dolby Atmos támogatással kristálytiszta hangzást nyújt. Az AI Dynamic Bass Control technológia ráadásul kompakt mérete ellenére is torzításmentes, mély és magával ragadó basszusokat biztosít. A nagyobb teljesítményű, 3.1.1 csatornás Music Studio 7 a Hi-Res Audio minőség mellett egy szuper magassugárzót is kapott, amely akár 35 kHz-ig terjeszti ki a frekvenciaátvitelt, így páratlan részletgazdagságot kölcsönöz a zenének. A kiterjesztett Q-Symphony funkció révén akár öt kompatibilis audioeszköz is összekapcsolható a tévével, a kijelző két oldalán elhelyezett Music Studio 7 egységekkel pedig lenyűgözően széles sztereó hangzás hozható létre az otthoni moziélmény maximalizálásáért.

Thierry Henry és a közös szurkolás élménye

A nemzetközi sportesemények apropóján a sport iránti elkötelezettség jegyében a Samsung Electronics a legendás francia labdarúgóval, Thierry Henryval lépett partnerségre, hogy így ünnepelje meg a márka 20 éve tartó élvonalbeli szerepét a globális TV piacon. A kampány a futball valódi, közösségépítő erejére épít. Ahogy az ikonikus sportoló is fogalmazott, a legfontosabb pillanatokban nemcsak az számít, hogy mit nézünk, hanem az is, hogyan osztozunk az élményen, amit a Samsung már elérhető AI-alapú kijelzői még emlékezetesebbé tesznek.

„A Samsung meghatározó szereplője annak, ahogyan az emberek a képernyők előtt közösen szurkolnak a különböző sportközvetítések alatt. – mondta Vörös Zoltán, a Samsung Electronics Magyarország fogyasztói elektronikai üzletágának vezetője. – A futballnak különleges ereje van a közösségek összekovácsolásában, a kampányunk pedig éppen ezeket a megismételhetetlen, közös pillanatokat ünnepli, amelyeket a legújabb, AI-alapú TV-technológiánk tesz még emlékezetesebbé.”

A szurkolói pillanatokat az olyan mesterséges intelligencia funkciók emelik új szintre, mint az AI Foci mód és az AI Foci mód Pro, amelyek valós időben optimalizálják a képet és a hangot a folyamatos labdamozgás és az élethű, magával ragadó stadionhangzás érdekében. Ezek a technológiák garantálják, hogy a rajongók az otthonuk kényelméből is tökéletesen elmerülhessenek a játék és a közös meccsnézés élményében.

Évtizedes hazai szakértelem és stabilitás

Ennek az élvonalbeli innovációnak a stabilitásához a hazai szakértelem is hozzájárul, hiszen a jászfényszarui Samsung Electronics gyár – ahol 1989 óta szerelik össze a televíziókat – az évtizedek során a vállalat egyik legfontosabb európai központjává nőtte ki magát, ahol már több millió készülék gördült le a gyártósorokról.

English Summary

Samsung Electronics is entering the 2026 football season with its most advanced AI-powered TV lineup to enhance the ultimate fan experience. Unveiled at an exclusive press event, the new range includes Micro RGB, OLED, Neo QLED, and Mini LED models designed to deliver more immersive picture and sound quality than ever before. Across the portfolio, AI-driven features such as upscaling, color optimization, and real-time sound adjustment elevate both sports viewing and everyday entertainment.



The flagship Micro RGB TVs offer unprecedented color accuracy and brightness, while OLED models focus on deep blacks and high contrast, including gaming-ready performance. Neo QLED and Mini LED TVs bring intelligent processing and smooth motion handling to a wider audience, making premium viewing more accessible. Complementing the visual experience, Samsung’s sound ecosystem—led by its soundbar innovations—ensures rich, balanced, and cinematic audio. The campaign is also tied to football legend Thierry Henry, emphasizing the shared joy of watching sports together through Samsung’s connected, AI-enhanced ecosystem.