Magyar digitális svájci bicska: elindult a 321.hu ingyenes eszköztára

forrás: Prím Online, 2026. április 30. 15:13

A SAKKOM Interaktív elindította a 321.hu weboldalt, amely ingyen használható online eszközöket kínál a mindennapi irodai és marketingfeladatok gyors elvégzéséhez. A platform különlegessége a „48 órás ígéret”: az ügynökség saját AI-alapú fejlesztési módszertanára támaszkodva vállalja, hogy bármilyen új eszközt elkészít két munkanapon belül, amennyiben azt legalább három felhasználó igényli.

 

A 321.hu célja, hogy egy helyen tegye elérhetővé azokat az egyszerű, de gyakran szükséges digitális eszközöket, amelyekre irodai munkavégzés, marketingfeladatok, tartalomkészítés vagy adminisztráció során rendszeresen szükség lehet. Az oldalon jelenleg több kategóriában érhetők el eszközök: PDF-kezelők, adminisztratív és HR-megoldások, képszerkesztők, valamint konverterek.

 

A felhasználók többek között PDF-ek összefűzésére és szétválasztására, PDF–JPG és Word–PDF konverzióra, PDF-szerkesztésre, vízjelezésre, képek átméretezésére, vágására, tömörítésére és konvertálására, QR-kód készítésére, EXIF-adatok olvasására és törlésére, valamint favicon generálására használhatják az oldalt. A 321.hu emellett magyar munkakörnyezeti igényekhez kapcsolódó eszközöket is kínál, például jelenlétiív-készítőt, bruttó-nettó bérkalkulátort, áfakalkulátort és szabadságkalkulátort.

 

 

A hasonló megoldások egy része nemzetközi oldalakon is elérhető, a SAKKOM Interaktív azonban a 321.hu-val olyan magyar nyelvű, korlátozások nélkül használható alternatívát kíván kínálni, amely elsősorban a gyors, alkalmi feladatmegoldásra épít. A SAKKOM Interaktív a projekt keretében egyúttal bemutatja saját, mesterséges intelligenciára épülő rapid fejlesztési módszertanát is. A technológia lehetővé teszi a prototípusok és MVP-k rendkívül gyors elkészítését. Ennek keretében a látogatók maguk javasolhatnak új funkciókat a felületen. Ha egy konkrét eszközre legalább három egybehangzó kérés érkezik, a SAKKOM az AI-alapú fejlesztési módszertan segítségével 48 órán belül elkészíti és publikálja az adott megoldást a weboldalon.

 

„A 321.hu létrehozásakor kettős cél vezérelt minket: egyrészt szerettünk volna valódi értéket adó digitális svájci bicskát adni a szakmának, másrészt demonstrálni akartuk az AI-alapú fejlesztésben rejlő lehetőségeket. Ma a gyorsaság és a rugalmasság alapfeltétel, de a 48 órás fejlesztési garancia szintlépést jelent. Megmutatjuk, hogy a mesterséges intelligencia nemcsak elméleti lehetőség, hanem a gyakorlatban is képessé tesz minket arra, hogy az ügyféligényekre vagy piaci résekre szinte azonnal választ adjunk” – mondta Kolma Kornél, a SAKKOM Interaktív ügyvezetője.

 

A 321.hu eszköztára folyamatosan bővül a felhasználói visszajelzések alapján. Az AI-alapú prototipizálási módszertan, amelyet az ügynökség a platformnál alkalmaz, hatékonyan használható komplexebb vállalati igények, egyedi szoftveres megoldások gyors tesztelésére és validálására is.

 

 

English Summary

SAKKOM Interactive has launched 321.hu, a free online platform offering a wide range of tools for everyday office and marketing tasks. The site includes solutions for PDF editing, image processing, file conversion, and administrative functions tailored to Hungarian workplace needs. Its standout feature is a “48-hour promise”: if at least three users request a new tool, it will be developed and published within two working days using an AI-driven methodology. The platform aims to provide a fast, accessible alternative to international tools, focusing on quick, occasional problem-solving. At the same time, it showcases SAKKOM’s rapid AI-based prototyping approach for developing and validating digital solutions.

 

Kulcsszavak: pdf adminisztráció irodai munkavégzés iroda marketing AI SAKKOM Interaktív 321.hu

