Viber-felmérés: a magyarok 64%-a rendeléskövetésre használja a vállalati chatet

forrás: Prím Online, 2026. április 30. 13:34

A Rakuten Viber feltárta, hogy a magyarok milyen célból használják elsősorban az üzenetküldő alkalmazásokat a vállalatokkal való kommunikáció során. A hivatalos Rakuten Viber Magyarország csatornán végzett felmérés több mint 5000 szavazatot gyűjtött össze.

A válaszadók 64%-a chatben követi a rendelései és kiszállításai állapotát, míg 16% leggyakrabban értékelések és visszajelzések megosztására használja az üzenetküldő alkalmazásokat. A „Mi a fő oka annak, hogy üzenetküldő alkalmazásokon keresztül kommunikálsz cégekkel?” kérdésre adott válaszok az alábbiak szerint alakultak:

• Rendelések és kiszállítások követése — 64%

• Értékelések és visszajelzések megosztása — 16%

• Időpont-emlékeztetők — 7%

• Akciók és kedvezmények követése — 5%

• Támogatás vásárlás közben vagy után — 4%

• Hűségprogramok és bónuszok követése — 4%

És mit mondanak maguk a vállalatok? A Rakuten Viber közel 300, különböző iparágakban dolgozó üzleti döntéshozót kérdezett meg arról, mire használják a vállalati chatmegoldásokat. A leggyakoribb válaszok:

• A cégek 66%-a tranzakciós értesítésekre használja (rendelésfrissítések, szállítási információk stb.)

• 60% promóciós kampányokra és különleges ajánlatokra

• 44% időpont- és foglalás-emlékeztetőkre

• 39% ügyfélvisszajelzések gyűjtésére

• 38% kétirányú rendeléstámogatásra (státusz, módosítások, visszaküldések)

• 36% ügyfél-onboardingra

• 33% termékajánlásokra*

*A kérdés több válasz megadását is lehetővé tette.

English Summary

Rakuten Viber’s survey of over 5,000 Hungarian users reveals that messaging apps are primarily used to track orders and deliveries, with 64% citing this as their main purpose. Another 16% use them to share reviews and feedback, while smaller segments rely on them for reminders, promotions, and customer support. On the business side, a separate survey of nearly 300 decision-makers shows that 66% use chat solutions for transactional notifications and 60% for promotional campaigns. Many companies also leverage messaging for appointment reminders, customer feedback collection, and two-way order support. Overall, messaging platforms are becoming a central channel for both customer engagement and operational communication.