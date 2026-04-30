Viber-felmérés: a magyarok 64%-a rendeléskövetésre használja a vállalati chatet

forrás: Prím Online, 2026. április 30. 13:34

A Rakuten Viber feltárta, hogy a magyarok milyen célból használják elsősorban az üzenetküldő alkalmazásokat a vállalatokkal való kommunikáció során. A hivatalos Rakuten Viber Magyarország csatornán végzett felmérés több mint 5000 szavazatot gyűjtött össze.

 

A válaszadók 64%-a chatben követi a rendelései és kiszállításai állapotát, míg 16% leggyakrabban értékelések és visszajelzések megosztására használja az üzenetküldő alkalmazásokat. A „Mi a fő oka annak, hogy üzenetküldő alkalmazásokon keresztül kommunikálsz cégekkel?” kérdésre adott válaszok az alábbiak szerint alakultak:

 

• Rendelések és kiszállítások követése — 64%

• Értékelések és visszajelzések megosztása — 16%

• Időpont-emlékeztetők — 7%

• Akciók és kedvezmények követése — 5%

• Támogatás vásárlás közben vagy után — 4%

• Hűségprogramok és bónuszok követése — 4%

 

 

 

És mit mondanak maguk a vállalatok? A Rakuten Viber közel 300, különböző iparágakban dolgozó üzleti döntéshozót kérdezett meg arról, mire használják a vállalati chatmegoldásokat. A leggyakoribb válaszok:

 

• A cégek 66%-a tranzakciós értesítésekre használja (rendelésfrissítések, szállítási információk stb.)

• 60% promóciós kampányokra és különleges ajánlatokra

• 44% időpont- és foglalás-emlékeztetőkre

• 39% ügyfélvisszajelzések gyűjtésére

• 38% kétirányú rendeléstámogatásra (státusz, módosítások, visszaküldések)

• 36% ügyfél-onboardingra

• 33% termékajánlásokra*

 

*A kérdés több válasz megadását is lehetővé tette.

 

 

English Summary

Rakuten Viber’s survey of over 5,000 Hungarian users reveals that messaging apps are primarily used to track orders and deliveries, with 64% citing this as their main purpose. Another 16% use them to share reviews and feedback, while smaller segments rely on them for reminders, promotions, and customer support. On the business side, a separate survey of nearly 300 decision-makers shows that 66% use chat solutions for transactional notifications and 60% for promotional campaigns. Many companies also leverage messaging for appointment reminders, customer feedback collection, and two-way order support. Overall, messaging platforms are becoming a central channel for both customer engagement and operational communication.

 

Kulcsszavak: chat mobilalkalmazás kommunikáció üzenetküldő alkalmazás Viber Rakuten Viber

Kapcsolódó cikkek

További kapcsolódó cikkek...

E-világ ROVAT TOVÁBBI HÍREI

Utazásra tervezve, mindennapokra hangolva – itt a Space 2 fejhallgató

A soundcore, az Anker Innovations audio márkája áprilisban új modellel bővíti hazai portfólióját: érkezik a soundcore Space 2 fejhallgató. Az eszközt elsősorban utazáshoz tervezték, ugyanakkor a mindennapok során is kiválóan megállja a helyét. Ezt a fejlett, négylépcsős aktív zajszűrés (4 stage ANC), a kényelmes, egész napos viseletet biztosító kialakítás, a tiszta hívásminőség és a hosszú akkumulátor-üzemidő együttesen teszi lehetővé.

2026. május 2. 12:00

Kifinomult dizájn, brutális akkumulátor – ilyen lett a HONOR 600 széria

A HONOR bemutatta legújabb, 600-as szériáját. A két új modell a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karán debütált, és olyan újdonságokat hoz, mint az iparágban egyedülálló, mesterséges intelligenciára épülő kép–videó átalakító technológia (AI Image to Video 2.0), egy 200 megapixeles, kimagasló teljesítményű éjszakai kamera, valamint egy nagy kapacitású, 6400 mAh-s akkumulátor. 

2026. május 2. 10:17

Amikor a szoba is játszik: új korszakot nyit az Evnia világítása

A Philips Evnia tovább fejleszti hangulatvilágítási ökoszisztémáját azoknak a játékosoknak, akik a képernyőn túl is szeretnék fokozni az élményt fényekkel, dinamikával és mélyebb beleéléssel. A már ismert, mesterséges intelligenciával támogatott Ambiglow technológiára és a Windows Dynamic Lighting integrációra építve az Evnia most bemutatja az AmbiScape funkciót, amely a kijelzőn megjelenő vizuális hatásokat a teljes szobára kiterjeszti.

2026. május 1. 14:13

További fontos híreink

Több ezer diákot segítő magyar platform kapott országos elismerést

2026. április 29. 13:19

NiQA: a virtuális asszisztens, amely meggyorsítja a kártérítést

2026. április 21. 09:56

Lányok Napja az ELTE-n: Merülj el az informatika jövőjében!

2026. április 14. 19:55

Apple Pay-csalások: hat gyakori módszer, amire érdemes figyelni

2026. április 8. 10:27

legfrissebb cikkei

Repkednek az árcédulákon a százmilliók – Eladói vágyálom vagy új realitás?

2026. 05. 02

Petőfi szeretőt tartott, Kosztolányi kokainozott – kultúrsztorik, amiket nem tanítanak az iskolában - 2. rész - Podcast ajánló

2026. 05. 02

Kenderesi Tamás ma este újra párbajozik

2026. 05. 01
