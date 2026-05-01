Rekordbevétellel indította 2026-ot az LG – minden fő üzletág erősödött

forrás: Prím Online, 2026. május 1. 10:29

A LG Electronics Inc. bejelentette 2026 első negyedéves pénzügyi eredményeit, amelyek minden fontos mutatóban jelentős javulást mutatnak. A vállalat 23,73 billió koreai won (KRW) konszolidált árbevételt és 1,67 billió KRW üzemi eredményt ért el.

Az árbevétel ezzel történelmi csúcsot döntött az első negyedévek tekintetében, 4,3%-os éves növekedést elérve. Az üzemi eredmény szintén kiemelkedő: a harmadik legjobb első negyedéves teljesítmény a vállalat történetében, 32,9%-os éves növekedéssel.

Erős teljesítmény a fő üzletágakban

Az LG hagyományos területei, mint a háztartási gépek és televíziók, továbbra is stabilan teljesítettek, miközben megőrizték prémium piaci pozíciójukat a kedvezőtlen gazdasági környezet ellenére.

A járműmegoldásokkal foglalkozó üzletág és a háztartási gépek üzletága együtt először haladta meg a 10 billió KRW negyedéves árbevételt.

A B2B (üzleti) szegmens is folytatta növekedését: az árbevétel 6,5 billió KRW-ra emelkedett, ami az összbevétel 36%-át teszi ki. A vállalat előfizetéses szolgáltatásai is bővültek, 640 milliárd KRW bevétellel.

Üzletági bontás

Háztartási gépek (HS divízió)

A divízió rekordot jelentő 6,94 billió KRW bevételt és 570 milliárd KRW üzemi eredményt ért el. A növekedést a prémium és tömegpiaci stratégiák egyensúlya, valamint az előfizetéses és online értékesítés bővülése támogatta.

Média és szórakoztatás (MS divízió)

Az üzletág 5,17 billió KRW bevételt és 372 milliárd KRW nyereséget termelt. A javulást a prémium termékek erős eladásai, valamint a webOS platform üzletág bővülése segítette.

Járműmegoldások (VS divízió)

A vállalat egyik legdinamikusabban növekvő egysége rekordot döntött: 3,64 billió KRW bevétel és 212 milliárd KRW üzemi eredmény. A növekedést az infotainment rendszerek terjedése és az európai autógyártókkal való együttműködés erősítette.

Környezeti megoldások (ES divízió)

A divízió 2,82 billió KRW bevételt és 249 milliárd KRW üzemi eredményt ért el. Az eredményeket negatívan befolyásolta a közel-keleti konfliktus miatti keresletcsökkenés és a megnövekedett költségek.

Kilátások

Az LG a következő negyedévben a prémium termékportfólió erősítésére, a globális déli piacok bővítésére és a költséghatékonyság javítására fókuszál. A vállalat kiemelt figyelmet fordít a jövő technológiáira is, például a robotikára és az AI-alapú adatközponti hűtési megoldásokra.

Az eredmények alapján az LG tovább erősíti pozícióját mind a fogyasztói, mind a B2B piacon, miközben a szolgáltatásalapú és platform üzletek egyre nagyobb szerepet kapnak a növekedésben.

English Summary

LG Electronics reported strong financial results for the first quarter of 2026, achieving record-high revenue of KRW 23.73 trillion and operating profit of KRW 1.67 trillion. The company’s performance was driven by solid growth in its core businesses, including home appliances and TVs, as well as continued expansion in its B2B segments. Notably, the vehicle solutions and home appliance businesses together surpassed KRW 10 trillion in quarterly revenue for the first time. B2B revenue accounted for 36% of total sales, reflecting LG’s ongoing shift toward higher-value, platform-based and subscription models. Looking ahead, LG aims to strengthen profitability further through innovation, cost optimization, and expansion in emerging technology areas such as AI data center cooling and robotics.