Új vezetőkkel és ambiciózus digitális célokkal készül 2026-ra az IVSZ

forrás: Prím Online, 2026. május 29. 20:02

Az IVSZ – Digitális Vállalkozások Szövetsége május 28-án tartotta 2026. évi rendes közgyűlését Budapesten. A több mint 250 szervezetet tömörítő szövetség tagsága elfogadta az éves beszámolókat, és újraválasztotta az IVSZ elnökének dr. Vinnai Balázst. A közgyűlés emellett új elnökségi tagokról és tagozatvezetőkről is döntött, miközben a szervezet megerősítette AI- és innovációfókuszú szakmai célkitűzéseit.

Az IVSZ – Digitális Vállalkozások Szövetsége 2026. évi rendes közgyűlését május 28-án rendezték meg Budapesten. A közgyűlésen a több mint 250 szervezetből álló tagság képviselői elfogadták a szövetség éves beszámolóit, valamint újraválasztották az IVSZ elnökének dr. Vinnai Balázst, aki 2020 óta tölti be a tisztséget, és 2007 óta vesz részt a szervezet munkájában.

Az elnökség összetétele is megújult: a tagság elnökségi taggá választotta Pikéthy Árpádot, az IBM Magyarország ügyvezető igazgatóját, az informatikai tagozat vezetőjét, valamint Deliága Ákost, a Talk-A-Bot társalapítóját, a startup–scale-up tagozat újraválasztott vezetőjét. Általános elnökségi tagként csatlakozott az IVSZ vezetéséhez Matécsa Márta, a McKinsey & Company budapesti irodájának partnere, míg Nieder Jenő, a PortfoLion Zrt. vezérigazgató-helyettese ismét bizalmat kapott a tagságtól.

dr. Vinnai Balázs

„2026-ban nem halogathatjuk tovább a döntést: Magyarországnak gyors, bátor technológiai és tudásalapú fordulatra van szüksége ahhoz, hogy a régió élvonalába tartozzon. Az IVSZ célja, hogy a digitális gazdaság, a kutatás-fejlesztési és innovációs ökoszisztéma, valamint a magas hozzáadott értékű vállalati kultúra a gazdaságpolitikai gondolkodás középpontjába kerüljön” – hangsúlyozta dr. Vinnai Balázs újraválasztott elnök.

Tajthy Krisztina, az IVSZ főtitkára beszámolójában kiemelte: a szövetség tovább folytatja a 2025-ben elindított AI Kompetencia Központ projektet, amely a hazai szoftverfejlesztő kis- és középvállalatokat támogatja AI-alapú fejlesztések megvalósításában. A program szakértői támogatást, tudásmegosztást és sandbox környezetet biztosít a résztvevő cégek számára.

Az IVSZ emellett továbbra is aktív szerepet vállal több európai szakmai projektben – köztük a DigitalTech EDIH, a CyberHubs és a COcyber programokban –, amelyek képzésekkel, tudásátadással és innovációs támogatással segítik a magyar vállalkozásokat, különös tekintettel a mesterséges intelligencia és a kiberbiztonság területére.

English Summary

The Hungarian Association of Digital Enterprises (IVSZ) held its annual general assembly on May 28 in Budapest, where members approved the organization’s annual reports and re-elected Dr. Balázs Vinnai as President. The association also elected new board members and confirmed key leadership positions within its IT and startup divisions. During the assembly, IVSZ emphasized the importance of accelerating Hungary’s technology-driven and knowledge-based transformation, with a strong focus on artificial intelligence, innovation, and digital competitiveness. Secretary General Krisztina Tajthy highlighted the continuation of the AI Competence Center project, aimed at supporting Hungarian SMEs in implementing effective AI-based developments. IVSZ also reaffirmed its active participation in several European initiatives focused on AI, cybersecurity, and digital innovation.