Új vezetőkkel és ambiciózus digitális célokkal készül 2026-ra az IVSZ
Az IVSZ – Digitális Vállalkozások Szövetsége május 28-án tartotta 2026. évi rendes közgyűlését Budapesten. A több mint 250 szervezetet tömörítő szövetség tagsága elfogadta az éves beszámolókat, és újraválasztotta az IVSZ elnökének dr. Vinnai Balázst. A közgyűlés emellett új elnökségi tagokról és tagozatvezetőkről is döntött, miközben a szervezet megerősítette AI- és innovációfókuszú szakmai célkitűzéseit.
Az IVSZ – Digitális Vállalkozások Szövetsége 2026. évi rendes közgyűlését május 28-án rendezték meg Budapesten. A közgyűlésen a több mint 250 szervezetből álló tagság képviselői elfogadták a szövetség éves beszámolóit, valamint újraválasztották az IVSZ elnökének dr. Vinnai Balázst, aki 2020 óta tölti be a tisztséget, és 2007 óta vesz részt a szervezet munkájában.
Az elnökség összetétele is megújult: a tagság elnökségi taggá választotta Pikéthy Árpádot, az IBM Magyarország ügyvezető igazgatóját, az informatikai tagozat vezetőjét, valamint Deliága Ákost, a Talk-A-Bot társalapítóját, a startup–scale-up tagozat újraválasztott vezetőjét. Általános elnökségi tagként csatlakozott az IVSZ vezetéséhez Matécsa Márta, a McKinsey & Company budapesti irodájának partnere, míg Nieder Jenő, a PortfoLion Zrt. vezérigazgató-helyettese ismét bizalmat kapott a tagságtól.
„2026-ban nem halogathatjuk tovább a döntést: Magyarországnak gyors, bátor technológiai és tudásalapú fordulatra van szüksége ahhoz, hogy a régió élvonalába tartozzon. Az IVSZ célja, hogy a digitális gazdaság, a kutatás-fejlesztési és innovációs ökoszisztéma, valamint a magas hozzáadott értékű vállalati kultúra a gazdaságpolitikai gondolkodás középpontjába kerüljön” – hangsúlyozta dr. Vinnai Balázs újraválasztott elnök.
Tajthy Krisztina, az IVSZ főtitkára beszámolójában kiemelte: a szövetség tovább folytatja a 2025-ben elindított AI Kompetencia Központ projektet, amely a hazai szoftverfejlesztő kis- és középvállalatokat támogatja AI-alapú fejlesztések megvalósításában. A program szakértői támogatást, tudásmegosztást és sandbox környezetet biztosít a résztvevő cégek számára.
Az IVSZ emellett továbbra is aktív szerepet vállal több európai szakmai projektben – köztük a DigitalTech EDIH, a CyberHubs és a COcyber programokban –, amelyek képzésekkel, tudásátadással és innovációs támogatással segítik a magyar vállalkozásokat, különös tekintettel a mesterséges intelligencia és a kiberbiztonság területére.
English Summary
The Hungarian Association of Digital Enterprises (IVSZ) held its annual general assembly on May 28 in Budapest, where members approved the organization’s annual reports and re-elected Dr. Balázs Vinnai as President. The association also elected new board members and confirmed key leadership positions within its IT and startup divisions. During the assembly, IVSZ emphasized the importance of accelerating Hungary’s technology-driven and knowledge-based transformation, with a strong focus on artificial intelligence, innovation, and digital competitiveness. Secretary General Krisztina Tajthy highlighted the continuation of the AI Competence Center project, aimed at supporting Hungarian SMEs in implementing effective AI-based developments. IVSZ also reaffirmed its active participation in several European initiatives focused on AI, cybersecurity, and digital innovation.
Kapcsolódó cikkek
- Női példaképek a digitális gazdaság élvonalában
- SMART Konferencia: Stratégia, innováció, AI – egy helyen
- IVSZ: A tudásalapú gazdaság az egyetlen út a fenntartható növekedéshez
- Újra keresik a digitális gazdaság női hőseit – indul a 2026-os pályázat
- Új szövetség a vállalati kiberbiztonságért: az IVSZ csatlakozik a KiberPajzshoz
- IT Fitneszteszt: a magyar diákok erősek az IT-biztonságban, gyengébbek az irodai szoftverekben
- Egerszegi Krisztián elnyerte az IVSZ rangos elismerését
- MENTA ’25: A technológia alakítja a jövőt, vagy a jövő alakítja a technológiát?
- Az IVSZ szerint az adat és a tudás a versenyképesség kulcsa az MI-korban
- Ki lesz 2025 digitális menedzsere? – Indul a jelölés a Gyurós Tibor-díjra
E-világ ROVAT TOVÁBBI HÍREI
AI, jövő és bizonytalanság: ezek aggasztják leginkább a tizenéveseket
A tizenévesek szerint a képernyőidő jelenti az egyik legnagyobb félreértési forrást a fiatalok és a felnőttek között – derül ki egy friss felmérésből. A megkérdezett középiskolások negyede úgy véli, hogy a felnőttek gyakran tévesen ítélik meg a fiatalok telefon- és közösségimédia-használatát.
ABB-technológiával növeli termelési hatékonyságát az Arconic
Az ABB újabb megrendelést nyert az Arconictól: a vállalat ötödik ABB elektromágneses keverőrendszerét (AL-EMS) telepíti a székesfehérvári hengermű és öntöde egyik alumíniumolvasztó kemencéjére. A beruházás a 2023 óta működő négy korábbi rendszer kedvező üzemi tapasztalataira épül, és várhatóan tovább növeli a termelés hatékonyságát, stabilitását és biztonságát.
AI segítségével újítja meg az épületüzemeltetést a Siemens
A Siemens jövőképe szerint az intelligens épületek következő generációja már nem csupán reagál a környezet változásaira, hanem előrelátóan és autonóm módon járul hozzá a kényelmesebb, hatékonyabb és fenntarthatóbb működéshez. Egy korszerű intelligens irodaház például automatikusan előkészíti a tárgyalókat: a naptárbejegyzések, a résztvevők száma és egyéni igényei alapján kiválasztja a legmegfelelőbb helyiséget, majd beállítja az optimális hőmérsékletet és páratartalmat.
Jelentősen olcsóbb lesz az e-autók töltése több OMV állomáson
Június 1. és 10. között kedvezményes áron tölthetik elektromos autóikat az OMV ügyfelei négy kiemelt helyszínen. A promóció időtartama alatt a kijelölt e-töltőállomásokon bruttó 100 Ft/kWh áron érhető el a töltés, bankkártyás fizetéssel, illetve az OMV eMotion alkalmazásban elérhető tarifacsomagok igénybevételével.