Mérföldkő a felnőttképzésben: egy kézbe került két meghatározó tanfolyamkereső portál

forrás: Prím Online, 2026. május 30. 12:36

A WinterNET Hirdető Kft. tulajdonában működő TanfolyamGURU.hu – korábbi nevén TanfolyamOKJ.hu – 2026. április 30-án felvásárolta az egyik legismertebb hazai tanfolyamkereső és képzésközvetítő oldalt, a Melyiksuli.hu-t.

Az akvizíció jelentős mérföldkő a magyarországi felnőttképzési és tanfolyamközvetítő piacon, hiszen két, hosszú évek óta meghatározó szereplő egyesíti erőforrásait annak érdekében, hogy még szélesebb képzési kínálatot, nagyobb elérést és magasabb színvonalú szolgáltatásokat biztosítson mind a tanfolyamkeresők, mind a képzőintézmények számára.

A Melyiksuli.hu az átmeneti időszakban változatlan formában üzemel tovább, ugyanakkor a következő időszakban jelentősen bővül a platformon elérhető képzések száma és a partneriskolák köre.

Erősebb piacvezető szerep és bővülő szolgáltatások

A felvásárlás célja a piacvezető pozíció további erősítése, a szolgáltatások bővítése, valamint a képzőpartnerek számára biztosított elérés növelése. Az egyesülés révén a vállalatcsoport jelentős havi látogatószám-növekedéssel, országos lefedettséggel és még erősebb online jelenléttel számol.

Az együttműködés eredményeként:

• több ezer elérhető tanfolyam válik könnyebben kereshetővé,

• tovább bővül a partneriskolák és képzőintézmények száma,

• gyorsabb növekedési lehetőségek nyílnak meg,

• a felhasználók még nagyobb képzési kínálatból választhatnak.

A képzőintézmények számára az egyesülés nagyobb láthatóságot, több érdeklődőt és fejlettebb marketingeszközöket biztosít.

Növekvő szerepben a felnőttképzés

Az akvizíció hátterében a felnőttképzési piac folyamatos fejlődése és a munkaerőpiaci változások állnak. Az elmúlt években jelentősen megnőtt az igény az átképzések, szakmai továbbképzések és új kompetenciák megszerzése iránt.

A digitalizáció, az automatizáció és az AI-alapú technológiák térnyerése miatt egyre többen keresnek olyan képzéseket, amelyek segítségével versenyképes tudást szerezhetnek vagy új karrierutat építhetnek. A vállalat célja, hogy ezekre az igényekre gyorsan és hatékonyan reagáljon.

Winter Ádám, a WinterNET Hirdető Kft. ügyvezetője elmondta: „Külön érdekesség számunkra, hogy a TanfolyamGURU elődje, a TanfolyamOKJ.hu és a Melyiksuli.hu ugyanabban az évben indult el. Az elmúlt évek során mindkét platform meghatározó szereplővé vált a hazai tanfolyamközvetítő piacon. Nagy öröm számunkra, hogy most egyesíthetjük az erősségeinket, mert óriási potenciált látunk az együttműködésben. Célunk, hogy az oldalaink segítségével a tanfolyamkeresők biztosan megtalálják a számukra legszimpatikusabb és leghasznosabb képzéseket.”

A Melyiksuli.hu alapítója, Andrási Tamás hozzátette: „Örülünk, hogy a több mint 15 éve működő oldal szakértő kezekbe kerül. Bízunk benne, hogy az új tulajdonosi háttér friss lendületet ad a platformnak, és hosszú távon mind a hirdető képzőintézmények, mind a tanfolyamkeresők elégedettek lesznek a szolgáltatással.”

A jövő fókusza: még több képzés, még jobb elérés

A következő időszakban a vállalat kiemelt figyelmet fordít:

• a képzéskínálat további bővítésére,

• új partnerkapcsolatok kialakítására,

• a felhasználói élmény fejlesztésére,

• valamint a tanfolyamkeresés hatékonyságának növelésére.

Az egyesüléssel a TanfolyamGURU és a Melyiksuli.hu közösen kívánja támogatni a magyarországi felnőttképzés fejlődését és a tanulni vágyók gyors, egyszerű eligazodását a folyamatosan bővülő képzési piacon.

English Summary

TanfolyamGURU.hu, owned by WinterNET Hirdető Kft. and formerly known as TanfolyamOKJ.hu, acquired Melyiksuli.hu on April 30, 2026, one of Hungary’s best-known course search and training intermediary platforms. The acquisition marks a significant milestone in the Hungarian adult education market, bringing together two long-established industry players. Through the merger, users will gain access to a wider range of courses, while training providers will benefit from greater visibility and enhanced marketing opportunities. Melyiksuli.hu will continue to operate during the transition period, with a steadily expanding portfolio of courses and partner institutions. The move is driven by the growing demand for reskilling, upskilling, and career development opportunities in response to rapid technological change and the increasing adoption of AI-driven solutions. Together, the two platforms aim to strengthen their market-leading position and further support the development of adult education in Hungary.