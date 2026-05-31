A jövő kijelzője nemcsak látványos, hanem szemkímélő is

forrás: Prím Online, 2026. május 31. 12:37

A képernyők ma már Európában és világszerte a mindennapok meghatározó részévé váltak. Velük kezdjük a napot, elkísérnek bennünket a munkában, támogatják a tanulást, megkönnyítik az utazást, segítenek áthidalni a nyelvi különbségeket, kapcsolatot teremtenek másokkal, este pedig akár a mozi élményét is elhozzák otthonainkba.

A képernyőhasználat már nem korlátozódik elszigetelt pillanatokra: napközben folyamatosan váltunk az egyes eszközök között, attól függően, hogy hol vagyunk, milyen feladatot végzünk, és mire van éppen szükségünk.

Ez az átalakulás alapjaiban formálja át a kijelzőtechnológiával kapcsolatos elvárásokat.

Kevés vállalat rendelkezik olyan adottságokkal, hogy érdemben reagáljon erre a változásra, mint a TCL. A vállalat már korán felismerte, hogy a digitális jóllét a modern kijelzők egyik kulcsfontosságú szempontjává válik. Ennek megfelelően hosszú távú kutatás-fejlesztési munkára, vertikálisan integrált gyártásra és több termékkategóriában is alkalmazható innovációkra építi stratégiáját.

Innovációk a folyamatos képernyőhasználat szolgálatában

A kijelzők fejlődését hosszú időn keresztül elsősorban könnyen mérhető paraméterek határozták meg: a nagyobb felbontás, a magasabb fényerő, a gyorsabb képfrissítés és a növekvő képméret. Ezek a tényezők ma is meghatározóak, különösen a nagyméretű kijelzők és az egyre összetettebb technológiai megoldások világában. Ugyanakkor a felhasználói igények mára új szempontokkal egészültek ki.

Mivel a képernyők folyamatosan jelen vannak az életünkben, egyre fontosabbá válik a tükröződés csökkentése, a szem fáradásának mérséklése, valamint az eszközök közötti zökkenőmentes átjárhatóság. Ezek ma már nem extra funkciók, hanem alapvető elvárások, amelyekre a gyártóknak választ kell adniuk.

Ebben jelent versenyelőnyt a TCL hosszú távú szemlélete és kijelzőtechnológiai tapasztalata. Az OMDIA adatai szerint a vállalat 2025-ben a világ vezető Mini LED televíziógyártója volt a kiszállított készülékek számát tekintve, így már második egymást követő évben őrizte meg első helyét ebben a kategóriában. Emellett a 75 hüvelykes és annál nagyobb televíziók globális piacán is az élen végzett, miközben 2021 és 2025 között öt egymást követő évben vezette a Google TV készülékek világszintű kiszállítását. Ezek az eredmények jól mutatják a vállalat meghatározó szerepét a nagyképernyős és hálózatba kapcsolt televíziók piacán.

A TCL számára a méretgazdaságosság nem csupán a felhalmozott szakértelmet jelenti, hanem azt a képességet is, hogy gyorsan reagáljon a fogyasztói szokások változásaira, és az innovációkat olyan megoldásokká alakítsa, amelyek valódi értéket teremtenek a mindennapi használat során.

Stefan Streit, a TCL Europe marketingigazgatója szerint: „Az emberek és a képernyők kapcsolata alapvetően megváltozott. Bár a teljesítmény továbbra is kulcsfontosságú, a felhasználók ma már azt is elvárják, hogy a kijelzők természetesebben illeszkedjenek a mindennapi életükbe, rugalmasak legyenek, és hosszabb használat során is kényelmes élményt nyújtsanak. A TCL-nél korán felismertük, hogy az innováció nem korlátozódhat pusztán a technikai specifikációkra: támogatnia kell azt is, ahogyan az emberek dolgoznak, olvasnak, szórakoznak és kapcsolatot tartanak egymással.”

NXTPAPER: a mindennapokra tervezett kijelzőélmény

A TCL NXTPAPER technológiája abból a felismerésből született, hogy a képernyők ma már állandó társaink, ezért hosszú távon is kényelmes és természetes vizuális élményt kell biztosítaniuk.

A fejlesztés középpontjában a kijelző áll: a cél a tükröződések mérséklése, a káros kék fény hardveres szintű szűrése, valamint a szem terhelésének csökkentése még hosszan tartó használat esetén is. Ez a megközelítés közvetlenül reflektál arra, ahogyan a felhasználók nap mint nap használják digitális eszközeiket.

A technológia részét képező NXTPAPER Key funkció például lehetővé teszi a gyors váltást a hagyományos okostelefonos használat és a zavartalan olvasási mód között, ezzel alkalmazkodva az eltérő felhasználási helyzetekhez.

Az AMOLED kijelzők és a NXTPAPER technológia kombinációja révén a TCL a vizuális komfortot a prémium kijelzőktől elvárt színhűséggel, kontraszttal és gyors válaszidővel ötvözi. A technológia így nem kiegészítő funkcióként jelenik meg, hanem a kijelző teljesítményének szerves részét alkotja.

A TCL törekvéseit több független szervezet is elismerte, köztük a TÜV Rheinland, az SGS és az Eyesafe, amelyek tanúsítványai igazolják a technológia szemkímélő tulajdonságait és a hosszú távú használhatóságot. A NXTPAPER megoldásai emellett az iparág figyelmét is felkeltették a papírszerű és kényelmes kijelzőélmény megteremtésére irányuló fejlesztéseikkel.

Két irány, egy cél: innováció minden képernyőn

A TCL kijelzőpiaci vezető szerepének egyik leglátványosabb példája továbbra is a televíziós üzletág, amelyet a Mini LED technológiába és az ultranagy képernyős megoldások fejlesztésébe irányuló folyamatos beruházások támogatnak.

Olivier Semenoux, a TCL Europe termékmarketing-igazgatója így fogalmaz: „Megközelítésünk alapja, hogy minden felhasználási területhez a legmegfelelőbb technológiát alkalmazzuk. A különböző kijelzőmegoldások eltérő igényeket szolgálnak ki, ezért elsőként azt kell megértenünk, mely innovációk képesek valódi értéket teremteni a mindennapi tartalomfogyasztás során. Nem csupán fejlett technológiákat szeretnénk létrehozni, hanem azokat széles körben elérhetővé is tenni.”

A kijelzőinnováció következő korszaka

A kijelzők folyamatosan fejlődnek: egyre fényesebbek, részletgazdagabbak és sokoldalúbbak. Ezzel párhuzamosan a felhasználói elvárások is átalakulnak. A teljesítmény továbbra is alapkövetelmény, de egyre nagyobb hangsúlyt kap a kényelem, az alkalmazkodóképesség és a hosszú távú használhatóság, hiszen a képernyők ma már természetes módon épülnek be a munkába, a szórakozásba és a kapcsolattartásba.

A TCL ennek megfelelően folytatja kijelzőtechnológiáinak fejlesztését, olyan egyensúlyt keresve teljesítmény, komfort és használhatóság között, amely valóban tükrözi a modern felhasználók mindennapi igényeit.

English Summary

Screens have become an integral part of everyday life, accompanying users throughout work, learning, entertainment, and communication. As screen time continues to grow, consumer expectations are evolving beyond traditional performance metrics such as resolution and brightness, placing greater emphasis on comfort, usability, and long-term visual wellbeing. TCL is addressing these changing demands through continuous innovation, combining its leadership in Mini LED technology with developments designed to enhance the user experience across multiple device categories. A key example is NXTPAPER, a display technology created to reduce glare, limit blue light exposure, and provide a more comfortable viewing experience during extended use. By balancing performance, visual comfort, and practical usability, TCL aims to develop display technologies that better reflect how people interact with screens in their daily lives. This approach supports the company's vision of making advanced display innovation both meaningful and widely accessible.