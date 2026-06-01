ABB-technológiával növeli termelési hatékonyságát az Arconic
Az ABB újabb megrendelést nyert az Arconictól: a vállalat ötödik ABB elektromágneses keverőrendszerét (AL-EMS) telepíti a székesfehérvári hengermű és öntöde egyik alumíniumolvasztó kemencéjére. A beruházás a 2023 óta működő négy korábbi rendszer kedvező üzemi tapasztalataira épül, és várhatóan tovább növeli a termelés hatékonyságát, stabilitását és biztonságát.
Az új AL-EMS rendszert egy 52 tonnás olvasztókemencére szerelik fel, az üzembe helyezés pedig 2027 elején várható. Az Arconic az autóipar, az építőipar, a repülőgépipar, a csomagolóipar és az elektronikai szektor számára gyárt hengerelt alumíniumtermékeket, ezért az öntödei folyamatok megbízhatósága és a megfelelő alapanyagminőség biztosítása kiemelt jelentőségű.
A mostani beruházás része annak a hosszú távú fejlesztési programnak, amelynek keretében az Arconic fokozatosan kiváltja a korábbi, elöregedett keverési technológiákat. A régi rendszerek egyre gyakoribb karbantartást igényeltek, miközben teljesítményük már nem felelt meg maradéktalanul a termelési elvárásoknak. Az ABB AL-EMS technológiája hatékony megoldást kínál a kemencecsatornákban kialakuló lerakódások és eltömődések problémájára, miközben megbízhatóbb és gazdaságosabb üzemeltetést tesz lehetővé.
„Az ABB AL-EMS rendszerekkel felszerelt kemencéinknél már bizonyítottuk, hogy a 30 és 60 tonna közötti kapacitású berendezéseken is stabil és megbízható termelést tudunk fenntartani” – mondta Oravecz Csaba, az Arconic projektmenedzsere. „Az üzemeltetés és a karbantartás ma már lényegesen kiszámíthatóbb. Az intenzívebb keverés, az egyenletesebb olvadék és a rövidebb ciklusidők révén állandó minőségű, a specifikációknak megfelelő végtermékeket tudunk előállítani. Az eddigi eredmények alapján az ötödik rendszer bevezetésétől is hasonló előnyöket várunk.”
A vállalat tapasztalatai szerint az ABB technológiájának köszönhetően jelentősen csökkent a karbantartási igény: kemencénként évente mintegy tíz nappal rövidült az állásidő, miközben a salakeltávolítás gyorsabbá és biztonságosabbá vált, és nagyjából feleannyi időt vesz igénybe, mint korábban. Emellett javult a hőmérséklet egyenletessége, felgyorsult az ötvözőanyagok oldódása, valamint csökkent a gázfelhasználás is.
„Hosszú évek óta dolgozunk együtt sikeresen az Arconickal, és ez az újabb megrendelés is azt igazolja, hogy technológiánk kézzelfogható válaszokat ad az alumíniumipar mindennapi működési kihívásaira” – emelte ki Frederik Esterhuizen, az ABB Process Industries divízió Metals & Power Conversion üzletágának globális vezetője. „Az új rendszer üzembe helyezésével tovább javulhat a termelés hatékonysága, mérséklődhet az energiafelhasználás, és még biztonságosabbá válhat az üzemeltetés.”
A székesfehérvári telephelyen működő mind az öt ABB AL-EMS rendszer oldalra szerelt, folyadékhűtéses kialakítású. Ez a megoldás jól mutatja, hogy retrofit projektek esetében is megvalósítható a hatékony és egyenletes keverés olyan helyszíneken, ahol a rendelkezésre álló tér nem teszi lehetővé az alsó elhelyezésű rendszerek alkalmazását.
Az ABB világszerte támogatja az alumíniumipari vállalatokat villamosítási, automatizálási és digitális megoldásaival. Portfóliója elektromágneses keverési, öntési, hengerművi és hőkezelési technológiákat foglal magában, amelyek hozzájárulnak a termelékenység, az energiahatékonyság és a termékminőség javításához, miközben növelik az ipari folyamatok biztonságát és megbízhatóságát.
English Summary
ABB has received a new order from Arconic to install a fifth ABB Aluminum Electromagnetic Stirring (AL-EMS) system at the company’s rolling mill and foundry in Székesfehérvár, Hungary. The new system will be fitted to a 52-ton aluminum melting furnace and is scheduled to enter operation in early 2027. Building on the success of four AL-EMS units installed since 2023, the technology is expected to further improve furnace efficiency, production stability, and operational safety. Arconic reports significant benefits from the existing systems, including reduced maintenance requirements, shorter downtime, improved melt homogeneity, and lower energy consumption. The latest investment forms part of the company’s ongoing modernization program aimed at replacing aging stirring technologies with more reliable and efficient solutions.
