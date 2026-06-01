AI, jövő és bizonytalanság: ezek aggasztják leginkább a tizenéveseket

forrás: Prím Online, 2026. június 1. 14:59

A tizenévesek szerint a képernyőidő jelenti az egyik legnagyobb félreértési forrást a fiatalok és a felnőttek között – derül ki egy friss felmérésből. A megkérdezett középiskolások negyede úgy véli, hogy a felnőttek gyakran tévesen ítélik meg a fiatalok telefon- és közösségimédia-használatát.

A több mint 220 diák részvételével készült, a Tatai Református Gimnázium által végzett kutatás szerint a tanulók 25 százaléka úgy érzi, hogy a felnőttek elsősorban digitális eszközhasználatukkal kapcsolatban értik félre őket. Egy diák szerint a felnőttek sok esetben olyan problémákat is a telefonokhoz vagy az online világhoz kötnek, amelyek valójában nem ezekből fakadnak. Egy másik válaszadó arra hívta fel a figyelmet, hogy sokan a fiatalokat automatikusan telefonfüggőnek tartják, és azt feltételezik róluk, hogy kizárólag ez köti le őket, miközben hiányosnak vélik a szociális készségeiket.

A válaszok ugyanakkor azt mutatják, hogy a fiatalok szabadidős érdeklődése jóval sokszínűbb. A 12–17 évesek legszívesebben a barátaikkal töltik az időt, zenét vagy podcastokat hallgatnak, illetve filmeket és sorozatokat néznek. A legnépszerűbb elfoglaltságok között a sport és az olvasás is előkelő helyen szerepel, emellett a diákok közel ötöde a főzést is kedvenc időtöltései közé sorolta.

A mesterséges intelligencia és a jövő kérdései is foglalkoztatják a fiatalokat

A kutatás arra is kitért, milyen jövőbeli kihívások és bizonytalanságok aggasztják a gimnazistákat. A válaszadók egyharmada az érettségit és a felsőoktatási felvételit nevezte meg legfontosabb aggodalomként. A diákok 17 százaléka attól tart, hogy még nem látja egyértelműen, milyen pályát vagy továbbtanulási irányt válasszon.

A közösségi kapcsolatok jelentőségét mutatja, hogy a megkérdezettek 7 százalékát különösen foglalkoztatja, hogyan alakulnak majd családi és baráti kapcsolatai a középiskolás évek után.

A válaszokból az is kiderül, hogy a fiatalok figyelme túlmutat a személyes életükön. Többen említették az anyagi biztonság, a klímaváltozás, a nemzetközi politikai helyzet és a technológiai fejlődés kérdéseit. Többeket az is foglalkoztat, hogy a jövőben végezhetik-e majd azt a munkát, amelyet igazán szeretnek, illetve hogy a mesterséges intelligencia milyen hatással lesz a munkaerőpiacra, és mennyiben válthatja ki az emberi munkát.

English Summary

A recent survey conducted among more than 220 students at Tatai Református Gimnázium reveals that many teenagers feel misunderstood by adults, especially regarding their smartphone and social media use. One in four respondents believes that adults often misinterpret or exaggerate the impact of digital devices on young people’s lives.



Despite this, the students’ free time activities are diverse, including spending time with friends, listening to music or podcasts, watching films and series, as well as sports, reading, and even cooking.



The survey also highlights that many students are concerned about their future, particularly exams, university admission, and uncertainty about their career paths.



In addition, broader issues such as financial stability, climate change, global politics, and the impact of artificial intelligence on jobs also worry a significant number of respondents.