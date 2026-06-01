AI segítségével újítja meg az épületüzemeltetést a Siemens

forrás: Prím Online, 2026. június 1. 11:59

A Siemens jövőképe szerint az intelligens épületek következő generációja már nem csupán reagál a környezet változásaira, hanem előrelátóan és autonóm módon járul hozzá a kényelmesebb, hatékonyabb és fenntarthatóbb működéshez. Egy korszerű intelligens irodaház például automatikusan előkészíti a tárgyalókat: a naptárbejegyzések, a résztvevők száma és egyéni igényei alapján kiválasztja a legmegfelelőbb helyiséget, majd beállítja az optimális hőmérsékletet és páratartalmat.

Ezt a szemléletet tükrözi a Siemens legújabb fejlesztése is. Az új megoldás nem csupán a már bekövetkezett hibákra hívja fel a figyelmet, hanem képes előre azonosítani a várható problémákat, feltárni azok okait, és automatikusan elindítani a szükséges intézkedéseket.

Az Asset Performance Advanced épületfelügyeleti rendszer folyamatosan monitorozza az épületek gépészeti berendezéseit, valamint fűtési és hűtési rendszereit. Rendellenesség észlelése esetén automatikusan prioritásba rendezi a szükséges feladatokat, majd továbbítja azokat az illetékes szakembereknek, legyen szó az épület saját üzemeltető csapatáról vagy a Siemens szervizszakértőiről.

Míg a hagyományos rendszerek jellemzően csak a már kialakult hibákat jelzik, ez a mesterséges intelligenciával támogatott megoldás a korai figyelmeztető jeleket is felismeri. Ennek köszönhetően jelentősen csökkenthető a váratlan meghibásodások, a költséges sürgősségi javítások és az üzemszünetek kockázata, miközben a bérlői elégedettség is növelhető. A rendszer egyetlen folyamatba kapcsolja össze a hibák előrejelzését, a gyors döntéshozatalt és a tényleges beavatkozást, ötvözve a mesterséges intelligencia képességeit a szakértői tudással és a szerviztámogatással.

A szolgáltatás különösen értékes lehet olyan létesítményekben, ahol egy műszaki meghibásodás komoly működési vagy üzleti következményekkel járhat, például irodaházakban, ipari üzemekben vagy egészségügyi intézményekben.

A megelőző karbantartási megközelítésnek köszönhetően a karbantartási költségek akár 50 százalékkal is mérsékelhetők a hagyományos, reaktív „elromlik, majd megjavítjuk” szemlélethez képest.

A szolgáltatás a Siemens Building X digitális épületmenedzsment-platform részeként érhető el.

English Summary

The next generation of smart buildings is moving beyond reactive operation toward predictive, autonomous management. Siemens’ new Asset Performance Advanced solution continuously monitors building systems, identifies potential issues before they become critical, determines their root causes, and automatically initiates corrective actions. By combining artificial intelligence, expert knowledge, and service support, the platform helps reduce unplanned downtime, emergency repairs, and operational disruptions. The solution is particularly valuable for offices, industrial facilities, and healthcare institutions, where equipment failures can have significant consequences. As part of the Building X digital building management platform, it can reduce maintenance costs by up to 50 percent compared with traditional reactive maintenance approaches.