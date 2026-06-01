Jelentősen olcsóbb lesz az e-autók töltése több OMV állomáson
Június 1. és 10. között kedvezményes áron tölthetik elektromos autóikat az OMV ügyfelei négy kiemelt helyszínen. A promóció időtartama alatt a kijelölt e-töltőállomásokon bruttó 100 Ft/kWh áron érhető el a töltés, bankkártyás fizetéssel, illetve az OMV eMotion alkalmazásban elérhető tarifacsomagok igénybevételével.
A kedvezmény a budapesti Fehérvári úti, Szentendrei úti és Üllői út 137. szám alatti, valamint a veszprémi Külső-Kádártai úti OMV töltőállomásokon vehető igénybe.
Az akció célja, hogy az elektromosautó-tulajdonosok kedvező feltételek mellett ismerhessék meg az OMV ultragyors töltési szolgáltatását. A vállalat törekvése, hogy a villanyautók töltése minél gyorsabb, egyszerűbb és kényelmesebb legyen. A promócióban részt vevő töltők teljesítménye helyszíntől függően akár 200 kW, Veszprémben pedig 300 kW is lehet, így a megfelelő műszaki paraméterekkel rendelkező járművek átlagosan 15–20 perc alatt feltölthetők.
Az OMV folyamatosan fejleszti és bővíti elektromos töltőhálózatát Magyarországon. A vállalat hálózatában jelenleg már több mint 40 helyszínen érhető el ultragyors töltési lehetőség országszerte. A fejlesztések elsősorban a nagy forgalmú tranzitútvonalakra, Budapestre, a vidéki nagyvárosokra, valamint azokra a térségekre összpontosulnak, ahol az ultragyors töltési infrastruktúra még kevésbé elérhető.
Az OMV az elektromos töltést komplex szolgáltatási élményként kezeli: számos töltőállomáson a töltés ideje alatt kávézók, üzletek, mosdók és pihenőhelyek is az ügyfelek rendelkezésére állnak, így a várakozás kényelmesebben és hasznosabban tölthető el.
English Summary
From June 1 to June 10, OMV is offering discounted electric vehicle charging at four selected locations in Hungary for a fixed price of HUF 100/kWh. The promotion is available at OMV charging stations on Fehérvári Road, Szentendrei Road and Üllői Road in Budapest, as well as on Külső-Kádártai Road in Veszprém. The campaign aims to introduce drivers to OMV’s ultra-fast charging service, with chargers providing up to 200 kW of power, and up to 300 kW in Veszprém. Depending on vehicle capabilities, a full charge can typically be completed within 15–20 minutes. OMV currently operates ultra-fast chargers at more than 40 locations across Hungary and continues to expand its network, particularly along major transit routes and in regions with limited charging infrastructure.
