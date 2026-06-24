Mesterséges intelligenciától a golyógyorsítóig – fiatal tehetségek mutatták be innovatív fejlesztéseiket
Mesterséges intelligenciára épülő ködkamra, elektromágneses golyógyorsító és fényszennyezésmérő műszer fejlesztése is szerepelt azoknak a középiskolás diákoknak a projektjei között, akik részt vettek a Mobilis Interaktív Élményközpont és a Széchenyi István Egyetem közös tehetséggondozó programjában. A kezdeményezés záróeseményén összesen 21 fiatal mutatta be kutatás-fejlesztési munkájának eredményeit.
A Mobilis Interaktív Élményközpont és a győri Széchenyi István Egyetem tavaly szeptemberben indította el STEM Akadémia elnevezésű programját a fizika és a természettudományok iránt érdeklődő 11. évfolyamos diákok számára. A SZE–MOBILIS Diákakadémia keretében a résztvevők nemcsak korszerű elméleti ismereteket sajátíthattak el, hanem saját kutatási és fejlesztési ötleteiket is megvalósíthatták, amelyeket a közelmúltban megrendezett záróeseményen ismertettek.
A diákok munkáját a program teljes időtartama alatt a Mobilis két oktatója, valamint az egyetem két mentora támogatta. A foglalkozások részben a Mobilisben, részben az egyetem helyszínein zajlottak. A résztvevők egyetemi kurzusokon és laborlátogatásokon vettek részt, emellett online és személyes konzultációk, mentorálási alkalmak, valamint közösségépítő programok is segítették fejlődésüket.
A fizika és a természettudományok iránt érdeklődő 11. osztályosok vettek részt a Mobilis Interaktív Élményközpont és a Széchenyi István Egyetem diákakadémiáján. (Fotó: Adorján András/Széchenyi István Egyetem)
A fiatalok betekintést nyerhettek többek között az Arrabona Racing Team hallgatói versenycsapat, a Járműfejlesztési Tanszék, a Rádiófrekvenciás Laboratórium, a SZESAT műholdas projekt, a Csomagolás és Környezetállósági Vizsgálólaboratórium, a Szimuláció és Optimalizáció Kutatócsoport, valamint a Digitális Fejlesztési Központ munkájába. A szakmai programokat szegedi tanulmányút, a Bosch Budapest Innovációs Kampuszán tett látogatás, valamint a Mobilis Kísérletbazár rendezvénye színesítette. Utóbbi eseményen a diákok a nagyközönség előtt is bemutathatták fejlesztéseiket, miközben kommunikációs készségeiket is fejleszthették.
A program záróeseményén dr. Vehovszky Balázs, a Széchenyi István Egyetem Járműfejlesztési Tanszékének docense tartott interaktív előadást „Tehetséggondozás és pályaorientáció a műszaki területeken – egy mérnöki életút tapasztalatai” címmel. Ezt követően a résztvevő diákok ismertették projektjeiket, amelyek között szerepelt müondetektor építése, mesterséges intelligenciával támogatott ködkamra fejlesztése, saját készítésű rázógéppel végzett földrengés-szimuláció, elektromágneses golyógyorsító, valamint fényszennyezésmérő műszer létrehozása is.
A szervezők oklevéllel ismerték el a tanulók egész éves kitartó munkáját, emellett valamennyi résztvevő ösztöndíjban részesült.
English Summary
Twenty-one high school students presented their innovative research and development projects at the closing event of the SZE–MOBILIS Student Academy, a STEM talent development program organized by the Mobilis Interactive Exhibition Center and Széchenyi István University. Throughout the academic year, participants received mentoring from university experts and took part in laboratory visits, workshops, consultations, and community activities. Their projects covered a wide range of topics, including an AI-powered cloud chamber, a muon detector, an electromagnetic ball accelerator, earthquake simulations, and a light pollution measurement device. The program also offered students insight into cutting-edge university research and engineering projects. All participants received certificates and scholarships in recognition of their achievements and commitment.
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