Nemzetközi elismerés a QNAP-nak: díjnyertes lett a QuTS hero h6.0

forrás: Prím Online, 2026. június 24. 11:53

A QNAP Systems, Inc. bejelentette, hogy megoldása, a QuTS hero h6.0 operációs rendszer elnyerte a 2026-os MSP Today „év terméke” díjat a TMC-től, egy vezető globális médiavállalattól, mely az élő eseményeken és a digitális marketing platformokon keresztüli közösségépítésről ismert a technológia és az üzleti élet területén. 

 

Az MSP Today „év terméke” díj azokat a kiemelkedő termékeket és szolgáltatásokat ismeri el, melyek átalakítják a menedzselt szolgáltatások piacát, partnerhálózaton keresztül értékesítik őket, és kifejezetten a végfelhasználók folyamatosan változó igényeihez igazodva lettek kialakítva. A QuTS hero h6.0-t innovációja, teljesítménye, valamint az ügyfelekre és a partnerekre egyaránt gyakorolt, mérhető hatása miatt választották ki. 

 

A QuTS hero h6.0 egy vállalati szintű, ZFS-alapú adattárolásra fejlesztett operációs rendszer, amely teljes körű védelmet nyújt a láthatatlan adatmeghibásodással szemben. A páratlan adatintegritáson és az önjavító képességeken alapuló rendszer nagy teljesítményű és kiváló ellenállóképességű megoldásokkal támogatja a vállalkozásokat. Egy felhőalapú ökoszisztémán belül hatékony többfelhasználós működést tesz lehetővé, míg maga a NAS operációs rendszer átfogó 3-2-1-1-0 biztonsági mentési stratégiákat és a zsarolóvírus-támadásokkal szembeni ellenállóképességet biztosít az adatimmunitás révén – lehetővé téve az MSP-knek, hogy alacsonyabb teljes birtoklási költséggel és maximális adatintegritással skálázzák szolgáltatásaikat. 

 

  

„Megtiszteltetés számunkra ez az elismerés” – mondta Jack Liou, a QNAP ügyvezető igazgatója. „A QuTS hero h6.0 egy valódi hatékonyságnövelő az MSP-k számára. Az ipari szintű megbízhatóságot központi felügyelettel ötvözi, így segíti a magasabb nyereség elérését, miközben ügyfeleik számára kiemelkedő adatvédelmet és -biztonságot nyújt.” 

 

„Nagy örömömre szolgál, hogy a QNAP-ot a TMC 2026-os MSP Today „év terméke” díj nyerteseként ismerhetem el innovatív megoldásának, a QuTS hero h6.0-nak köszönhetően” – nyilatkozta Rich Tehrani, a TMC vezérigazgatója. „Szakértőinket nemcsak a termék erősségei és funkciói nyűgözték le, hanem a QNAP partnerhálózat melletti elkötelezettsége is – lehetővé téve a partnereknek, hogy kiváló szolgáltatást nyújtsanak és érdemi eredményeket érjenek el ügyfeleik számára.” 

 

A 2026-os MSP Today „év terméke” díj nyerteseit az MSP Today oldalán – a menedzselt szolgáltatásnyújtók meghatározó információforrása –, valamint a TMCnet médiaplatformjain is bemutatják. 

 

A QuTS hero h6.0 már elérhető a QNAP Download Centerben. 

 

 

English Summary

QNAP Systems, Inc. has announced that its QuTS hero h6.0 operating system has received the 2026 MSP Today Product of the Year Award from TMC. The award recognizes innovative solutions that deliver measurable value to managed service providers (MSPs) and their customers. Built on the ZFS file system, QuTS hero h6.0 offers enterprise-grade data protection, self-healing capabilities, and strong resilience against ransomware attacks. The platform also supports comprehensive 3-2-1-1-0 backup strategies and centralized management, helping MSPs scale their services efficiently while maintaining maximum data integrity and lower total cost of ownership.

 

Kulcsszavak: QNAP QNAP Systems QuTS hero h6.0 operációs rendszer TMC biztonság adatbiztonság

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