Robotkutyák és humanoidok: az ipari automatizáció új elitje

forrás: Prím Online, 2026. június 24. 17:05

Az autógyártásban már évtizedek óta robotkarok végzik a hegesztési munkákat, ám számos iparágban eddig csak korlátozottan terjedt el az automatizáció. Különösen igaz ez az olyan munkaerő-igényes területekre, mint a textil- és ruhagyártás, a logisztika vagy az őrzés-védelem. A mesterséges intelligencia és a humanoid robotika fejlődésének köszönhetően azonban ezekben a szektorokban is egyre gyorsabban teret nyernek az automatizált megoldások.

AI-alapú ruhagyártás a küszöbön

A textilipar sem kerülheti el a digitalizációt. A rövidülő gyártási ciklusok, az egyre személyre szabottabb fogyasztói igények és a költséghatékonysági elvárások arra ösztönzik a vállalatokat, hogy szoftveralapú mérnöki megoldásokat, low-code fejlesztéseket és mesterséges intelligenciára épülő automatizációt alkalmazzanak versenyképességük megőrzése érdekében.

Ezt az utat választotta a kínai központú Jack Technology is, amely ipari varrógépek gyártásával vált globális szereplővé. A vállalat az ipari AI és a humanoid robotika kombinációjával legalább 30 százalékos hatékonyságnövekedést kíván elérni. A cél megvalósításához a Siemens teljes körű szoftveres ökoszisztémájára támaszkodik, amely a tervezéstől és szimulációtól kezdve a gyártáson át egészen egy digitális platform kialakításáig támogatja a folyamatokat.

A cég emellett 2025-ben kétezer, kifejezetten ruházati gyártásra optimalizált humanoid robotot rendelt, ami a technológia első nagy volumenű alkalmazását jelenti az ágazatban.

Humanoidok a logisztikában

A hagyományos ipari robotokkal szemben a humanoid robotok az emberi test felépítését és mozgásmintáit utánozzák. Ennek köszönhetően képesek a meglévő, emberek számára kialakított munkakörnyezetben dolgozni, ugyanazokat az eszközöket használva, anélkül hogy jelentős átalakításokra lenne szükség.

Ez kulcsfontosságú lehet a munkaerőhiány enyhítésében, hiszen a robotok rugalmasan alkalmazkodnak a környezethez és az emberi munkatársakhoz egyaránt.

Ezt demonstrálta a brit Humanoid startup is a Siemens erlangeni elektronikai üzemében. A kéthetes tesztidőszak során a HMND 01 névre keresztelt, kerekeken közlekedő Alpha humanoid robot ládák mozgatását végezte. Az NVIDIA fizikai AI-technológiájára épülő rendszer önállóan helyezte el a szállítószalagon érkező ládákat, majd továbbította azokat egy átadási pontra, ahol a folyamatot már emberi dolgozók folytatták.

A teszt eredményei biztatóak voltak: a robot óránként 60 ládát mozgatott teljesen autonóm módon, két különböző méretű tárolóegységet is kezelve. Napi üzemideje meghaladta a nyolc órát, míg a megfogási és lehelyezési műveletek sikerességi aránya 90 százalék fölött alakult.

Négylábú őrszemek az ipari létesítményekben

A vegyipari és energetikai üzemek hatalmas, gyakran több négyzetkilométeres területei fokozott kockázatokat hordoznak. A magas hőmérséklet, a veszélyes kémiai folyamatok és a tűzveszély folyamatos ellenőrzést követelnek meg.

Ezekre a kihívásokra kínál megoldást az ANYbotics által fejlesztett ANYmal robotkutya. A Siemens technológiáira és a Roboverse Reply virtuális és valós környezetet összekapcsoló platformjára épülő rendszer célja, hogy automatizálja a veszélyes, monoton vagy nehezen hozzáférhető ellenőrzési és karbantartási feladatokat.

Az ANYmal önállóan gyűjt pontos adatokat több száz ellenőrzési ponton, miközben nagy felbontású 3D-modelleket készít a létesítményekről. AI-alapú navigációjának köszönhetően sötét, többszintes, lépcsőkkel tagolt környezetben is magabiztosan közlekedik. Minden egyes bevetés során tovább fejleszti objektumfelismerési és osztályozási képességeit.

A robot infravörös kamerákkal figyeli a szivattyúk és motorok hőmérsékletét, akusztikus szenzorai pedig olyan frekvenciákat is érzékelnek, amelyek az emberi fül számára nem hallhatók. Ez lehetővé teszi például a gázszivárgások korai felismerését.

Mivel a rendszer valós időben szűri és továbbítja a releváns információkat az operátorok számára, az üzemek a hagyományos, hibák utáni beavatkozás helyett prediktív karbantartási stratégiákat alkalmazhatnak.

Az integráció a siker kulcsa

Egy humanoid robot önmagában még nem jelent teljes megoldást. Valódi értéke akkor mutatkozik meg, amikor szervesen beilleszkedik a gyártási környezetbe, és együttműködik a többi rendszerrel.

Ehhez folyamatos adatcserére van szükség a termelésirányító rendszerekkel, az autonóm járművekkel (AGV-k), valamint a gépekkel és az emberi kezelőkkel. A robotoknak képesnek kell lenniük a munkafolyamatok összehangolására és a környezet változásaihoz való alkalmazkodásra is. Enélkül még a legfejlettebb technológia is elszigetelt megoldás marad.

A Siemens olyan integrált infrastruktúrát kínál, amely a digitális ikertől és az AI-alapú érzékeléstől kezdve az integrált vezérlésen, a PLC–robot kapcsolatokon, a flottamenedzsmenten és az ipari kommunikációs hálózatokon át egészen a hajtásrendszerekig lefedi a teljes automatizálási láncot.

Ezek az elemek együtt alkotják azt a digitális gerinchálózatot, amely lehetővé teszi, hogy a humanoid robotok hatékonyan, összehangoltan és biztonságosan működjenek a gyári környezetben. Így válhatnak az ipari termelés szerves részévé, és így teremthető meg egy széles körben alkalmazható modell a humanoid robotok gyári bevezetésére és üzemeltetésére.

English Summary

The rapid advancement of AI and robotics is enabling automation in industries that have traditionally relied heavily on human labor, such as apparel manufacturing, logistics, and industrial maintenance. Companies are increasingly deploying humanoid robots capable of working in environments originally designed for people, boosting efficiency and addressing labor shortages. In the textile sector, AI-driven production and humanoid robotics are beginning to transform manufacturing processes at scale. Meanwhile, autonomous robots and robot dogs are taking on complex logistics and inspection tasks, improving safety and operational reliability. These developments highlight how integrated digital platforms, AI, and robotics are reshaping the future of industrial operations.