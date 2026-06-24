Történelmet írt a Xiaomi: pilóta nélkül teljesítette a Nürburgringet a YU7 GT

forrás: Prím Online, 2026. június 24. 15:20

A Xiaomi YU7 GT elsőként teljesítette autonóm üzemmódban, emberi beavatkozás nélkül a Nürburgring Nordschleife legendás, 21 kilométer hosszú versenykörét. A pálya 73 kanyart és mintegy 300 méteres szintkülönbséget foglal magában, így az autóipar egyik legnagyobb kihívást jelentő tesztkörnyezetének számít.

A Xiaomi szupersportautója 10:29,483-as köridőt ért el, amelyet a Nürburgring hivatalos időmérési rendszerével rögzítettek és hitelesítettek. Az eredmény jelentőségét jelzi, hogy a versenypálya egy új hivatalos kategóriát is létrehozott: az „Autonóm vezetés” kategóriát az elektromos járművek osztályán belül.

A Nürburgringen végzett autonóm vezetési program során a Xiaomi jelentős mennyiségű adatot és gyakorlati tapasztalatot gyűjtött a szélsőséges körülmények közötti működésről. Az így szerzett ismereteket a vállalat a járműdinamikai modellek, a vezetési és vezérlési stratégiák, valamint a biztonsági rendszerek továbbfejlesztésében hasznosítja.

A Xiaomi a Hyper Autonomous Driving (HAD) rendszer 2024-es bevezetése óta folyamatosan fejleszti autonóm vezetési technológiáját. A vállalat 2026 márciusában mutatta be új járműplatformját, amely a következő generációs Xiaomi XLA architektúrára és a MiMo-Embodied alapmodellre épül. Az új rendszer fejlettebb környezetértelmezési és következtetési képességekkel rendelkezik, így hatékonyabban képes feldolgozni az összetett közlekedési helyzeteket és a dinamikusan változó környezeti tényezőket. Ennek eredményeként az autonóm vezetés a puszta viselkedésutánzás szintjéről a mélyebb környezetértelmezés és az önálló döntéshozatal irányába lép tovább.

A Xiaomi autonóm vezetési rendszere valós időben monitorozza a jármű állapotát és az útviszonyokat, majd dinamikus előrejelzések alapján hoz vezérlési döntéseket. Nagy sebességű, gyors reakciókat igénylő helyzetekben folyamatosan összehangolja a kormányzást, a fékezést és a hajtáslánc teljesítményének szabályozását.

A Nürburgring Nordschleifét világszerte az autóipar egyik legkeményebb teszt- és versenypályájaként tartják számon. A most elért eredmény nemcsak a Xiaomi autonóm vezetési technológiájának fejlettségét bizonyítja, hanem azt is megmutatja, milyen lehetőségek rejlenek a mesterséges intelligencia és a korszerű járműirányítási rendszerek szoros integrációjában.

English Summary

Xiaomi has achieved a major milestone in autonomous driving as the Xiaomi YU7 GT became the first vehicle to complete a full lap of the Nürburgring Nordschleife without a human driver. The car finished the challenging 21-kilometer circuit in 10:29.483, with the result officially recorded and certified by the track’s timing system. Following the achievement, Nürburgring introduced a new official category for autonomous driving within the electric vehicle class. The project provided Xiaomi with valuable data from operating in extreme conditions, helping to further improve vehicle dynamics, control strategies, and safety systems. The accomplishment highlights the rapid progress of Xiaomi’s AI-powered autonomous driving technology and the growing potential of advanced vehicle intelligence.