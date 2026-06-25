A BME-re megérkezett a jövő: bemutatkozik AUT‑o‑Máté, a humanoid oktatórobot
Miért van szüksége egy felsőoktatási intézménynek humanoid robotra? Akár azt is mondhatnánk, hogy egy technológiai szemléletű egyetem ma már nehezen engedheti meg magának, hogy ne rendelkezzen ilyen eszközzel. A válasz azonban ennél jóval összetettebb.
„Már korábban is érkeztek megkeresések robotikai kutatásokkal kapcsolatban, ezért ha versenyképesek szeretnénk maradni, szükségünk van egy ilyen platformra” – mutat a robotra Forstner Bertalan egyetemi docens, a BME Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék tanszékvezető-helyettese.
A humanoid robot április végén érkezett Kínából. Beszerzési költsége egy középkategóriás új autó árához mérhető, hivatalos neve pedig Unitree G1 Edu3. A kutatók azonban hamar úgy döntöttek, hogy egy emberszerű gép ennél személyesebb elnevezést érdemel, így született meg az AUT-o-Máté név.
A tanszéken korábban is több robot szolgálta az oktatást és a kutatást – közülük talán a pingpongozó robot a legismertebb. A humanoid kialakítás azonban új lehetőségeket kínál, hiszen a mindennapi környezet számos eleme, például az ajtókilincs vagy más kezelőszervek alapvetően emberi használatra készültek.
A robot kezeinek három-három ujja precíz mozgásra képes, amelyet többek között egy Lidar-szenzor és egy sztereókamera támogat. A rendszerben egy zárt vezérlőszámítógép felel az alacsonyabb szintű műveletekért, míg egy nyílt architektúrájú, 100 TOPS teljesítményű számítógép akár nagy nyelvi modellek futtatására is alkalmas. Ennek köszönhetően Máté nemcsak mozogni tud, hanem akár egy konferencia panelbeszélgetésébe is bekapcsolódhat. Egyetlen feltöltéssel több mint két órán át működik, akkumulátora pedig körülbelül 75 perc alatt teljesen feltölthető.
A kezdeti betanításban a magyarországi importőr nyújtott segítséget, jelenleg pedig az oktatók és kutatók intenzíven ismerkednek a rendszer képességeivel. „Szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen az AUT egyszerre szoftveres, mechatronikai és villamosmérnöki profilú tanszék” – emeli ki Forstner Bertalan. A gyártó folyamatos szoftverfrissítésekkel támogatja a platformot, így Máté mozgása és funkcionalitása a jövőben tovább fejlődhet.
A Villamosmérnöki és Informatikai Karon abban bíznak, hogy a humanoid robot számos tantárgy oktatásában hasznos szerepet tölthet be. Az Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék specializációin, valamint az új mesterséges intelligencia mesterszakon tanuló hallgatók biztosan találkozhatnak majd vele. Eddigi egyik legemlékezetesebb szereplése a BME szegedi pályaorientációs rendezvényén volt, ahol a helyi középiskolásoknak mutatta be a Műegyetem nyújtotta lehetőségeket, és arra biztatta őket, hogy jelentkezzenek az intézménybe.
English Summary
A humanoid robot named AUT-o-Máté has been introduced at the Budapest University of Technology and Economics (BME) to support research and education in robotics and artificial intelligence. The Unitree G1 Edu3 robot, which arrived from China in April, costs roughly as much as a mid-range new car and was given a more human-friendly name by researchers. Equipped with LiDAR sensors, stereo cameras, and a powerful onboard computer capable of running large language models, it can perform complex perception and interaction tasks. The robot is expected to play a role in various courses, including engineering specializations and the university’s new AI master’s program. It has already made public appearances, including a career orientation event where it promoted the university to high school students.
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