Még nyaralás előtt intézd a csomagjaidat! Júliustól új vámszabályok lépnek életbe
A nyári szabadságok előtt különösen fontos odafigyelni a csomagküldések és -átvételek időzítésére, mivel az online vásárlások növekvő száma és az Európai Unió július 1-jén életbe lépő új vámszabályai jelentősen növelik a postai szolgáltatók terhelését – hívja fel a figyelmet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH).
Sokan még az utolsó napokban is igyekeznek kihasználni a külföldi online piacterek kedvező ajánlatait, mielőtt az új szabályozás hatályba lép. Július 1-jétől ugyanis a harmadik országokból érkező, kis értékű küldemények után is vámfizetési kötelezettség keletkezik, ami a népszerű kínai webáruházakból rendelt termékeket is érinti. Az előrehozott rendelések következtében már most érezhető a csomagforgalom növekedése.
A nyári időszakban a kézbesítő szolgáltatók gyakran csökkentett létszámmal működnek, miközben az online vásárlások száma folyamatosan emelkedik. Emiatt célszerű időben feladni a küldeményeket, illetve előre megtervezni az esetleges csomagátvételeket is.
Utazás előtt érdemes átgondolni, várunk-e levelet vagy csomagot távollétünk idején. Ha igen, több lehetőség is rendelkezésre áll: kérhető a kézbesítés későbbi időpontra történő átütemezése, illetve a küldemény átirányítása egy másik átvételi pontra vagy csomagautomatába. Belföldi nyaralás esetén akár a pihenés helyszínéhez közelebbi átvételi pont is választható. Ezek a szolgáltatások jellemzően online felületen érhetők el, ugyanakkor az átirányítás vagy átütemezés nem minden esetben valósul meg azonnal, különösen nagy forgalom vagy telített csomagautomaták esetén.
Forrás: Magnific
Csomagautomatába rendelt küldeményeknél egyszerű megoldást jelenthet, ha az átvételi kódot megosztjuk egy megbízható személlyel. Nagyméretű csomagok esetében azonban előfordulhat, hogy szabad rekesz hiányában az átvétel késedelmet szenved.
Lakcímre érkező küldemény esetén a velünk egy háztartásban élő hozzátartozó külön meghatalmazás nélkül is átveheti a csomagot. Más személy – például szomszéd vagy ismerős – csak előzetes meghatalmazással járhat el. A meghatalmazás formai követelményeit az egyes szolgáltatók határozzák meg, és bizonyos esetekben tanúk aláírására is szükség lehet.
Külföldről érkező küldeményeknél a hosszabb szállítási idő mellett a vámkezelés időigényével is számolni kell, továbbá vám- vagy áfafizetési kötelezettség is felmerülhet.
Amennyiben a kézbesítés sikertelen, és a címzett a megadott határidőn belül nem veszi át a küldeményt, azt a szolgáltató visszaküldi a feladónak, akkor is, ha a termék árát korábban már kifizették. Fontos tudni, hogy a jogszabályok csak a hivatalos iratok esetében írják elő a kétszeri kézbesítési kísérletet. Egyéb küldeményeknél a szolgáltató értesítést hagy, és legalább öt napig biztosítja az átvétel lehetőségét. Újabb kézbesítési kísérletre csak akkor kerül sor, ha ezt a feladóval kötött szerződés tartalmazza.
A nagyobb szolgáltatók ma már gyakran kínálnak előzetes értesítést a várható kézbesítési napról, sőt akár az érkezés időintervallumáról is. Ezért kiemelten fontos, hogy a rendelés során pontos elérhetőségeket adjunk meg.
A kisebb méretű levelek és áruküldemények a postaládában is elhelyezhetők, feltéve, hogy azon jól láthatóan szerepel a címzett neve. Csomagok esetében azonban a személyes átadás továbbra is kötelező. Hosszabb távollét előtt a postaláda rendszeres ürítéséről is érdemes gondoskodni, mivel a túlcsorduló postaláda nemcsak a küldemények átvételét nehezítheti meg, hanem arra is utalhat, hogy a lakás huzamosabb ideig üresen áll.
English Summary
As the summer holiday season begins, Hungary’s National Media and Infocommunications Authority (NMHH) is urging consumers to plan ahead for postal deliveries and online purchases. Parcel volumes are increasing due to last-minute orders placed before new European Union customs rules take effect on July 1, introducing duties on low-value goods arriving from non-EU countries. Travelers expecting deliveries during their absence are advised to arrange redirection, reschedule delivery, or authorize someone to collect parcels on their behalf. The authority also reminds consumers that unsuccessful deliveries may result in items being returned to the sender if they are not collected within the specified timeframe.
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